Kinh tế số
Thị trường

Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:09 | 30/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 30/7 với vùng cản 1.715 đến 1.720 điểm ở phía trước, trong khi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và diễn biến bán ròng của khối ngoại là hai biến số dẫn dắt tâm lý.
Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7: VN-Index dò tìm vùng cân bằng Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7: VN-Index dò tìm vùng cân bằng
Nhận định chứng khoán 28/7: VN-Index thăm dò vùng hỗ trợ trước thềm cuộc họp Fed Nhận định chứng khoán 28/7: VN-Index thăm dò vùng hỗ trợ trước thềm cuộc họp Fed
Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Phiên 29/7 khép lại tích cực khi VN-Index tăng 24,06 điểm lên 1.704,68 điểm và giành lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Đà phục hồi mở ra kỳ vọng cho phiên 30/7, song giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán cần thêm động lực để vượt qua vùng cản gần trước khi xác lập xu hướng bền vững.

Bước sang phiên 30/7, hai biến số lớn chi phối tâm lý là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và trạng thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Về kỹ thuật, vùng 1.715 đến 1.720 điểm, tương ứng đường trung bình MA10, là ngưỡng cản gần mà chỉ số cần chinh phục để củng cố nhịp hồi vừa hình thành.

Kết quả cuộc họp Fed chi phối tâm lý phiên 30/7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kết thúc cuộc họp chính sách hai ngày 28-29/7 và công bố quyết định trong đêm theo giờ Việt Nam. Phần lớn tổ chức phân tích dự báo cơ quan này giữ nguyên lãi suất khi lạm phát hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng trở lại từ giá dầu và các biến số bên ngoài. Ngân hàng Natixis đánh giá Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất hiện hành trong phần còn lại của năm 2026.

Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

Tâm điểm của thị trường nằm ở thông điệp và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Nếu tuyên bố mang sắc thái cứng rắn hơn về kiểm soát lạm phát, chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại. Ngược lại, thông điệp mềm mỏng sẽ hỗ trợ tâm lý cho các thị trường mới nổi, trong đó có chứng khoán Việt Nam.

Trước phiên 30/7, chứng khoán thế giới giao dịch giằng co. Nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ tại châu Á chịu áp lực bán khi giới đầu tư lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo suy giảm, một yếu tố mà nhà đầu tư trong nước cần theo dõi ở nhóm công nghệ. Diễn biến tỷ giá USD trong nước hạ nhiệt ở thị trường tự do cũng góp phần giảm bớt áp lực lên dòng vốn.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ thông điệp chính sách. Diễn biến của rổ VN30 trong phiên 30/7 sẽ quyết định phần lớn hướng đi của chỉ số cơ sở, bởi nhóm vốn hóa lớn đang giữ vai trò dẫn dắt. Độ rộng thị trường cần cải thiện đồng đều hơn giữa các nhóm ngành để nhịp hồi có thêm độ tin cậy.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản quyết định biên độ

Nhóm tài chính ngân hàng sẽ quyết định phần lớn biên độ dao động của VN-Index trong phiên 30/7. Sau nhịp điều chỉnh 29/7, các cổ phiếu trụ như VCB, CTG và BID có thể trở thành lực đỡ nếu dòng tiền quay lại, trong khi LPB, STB và SHB cần tín hiệu cân bằng sau nhịp giảm.

Nhóm chứng khoán giữ vai trò dẫn dắt dòng tiền đầu cơ. Đà tăng mạnh của VCI, SSI và ORS trong phiên 29/7 phản ánh kỳ vọng thanh khoản cải thiện. Nếu VN-Index trụ vững trên 1.700 điểm, nhóm chứng khoán có khả năng duy trì sức hút nhờ độ nhạy cao với biến động chỉ số và câu chuyện nâng hạng thị trường.

Ở nhóm bất động sản, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM và VRE vừa tạo lực kéo lớn cho thị trường. Giới phân tích lưu ý đà tăng tập trung ở một vài mã vốn hóa lớn, do đó khả năng lan tỏa sang nhóm bất động sản khu công nghiệp như KBC, IDC và SIP sẽ là chỉ báo quan trọng cho chất lượng dòng tiền.

Công nghệ, bán lẻ và chiến lược cho nhà đầu tư ngắn hạn

Nhóm công nghệ tiếp tục thu hút sự chú ý với FPT sau phiên tăng 3,33%. Câu chuyện chuyển đổi số, đầu tư trung tâm dữ liệu và triển khai trí tuệ nhân tạo tạo nền tảng tăng trưởng trung hạn, dù diễn biến của cổ phiếu công nghệ Mỹ có thể gây rung lắc ngắn hạn. Định hướng số hóa hạ tầng giao dịch trong Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính vừa được phê duyệt cũng củng cố kỳ vọng dài hạn cho nhóm.

Bảng điện tử VN-Index phiên 29/7/2026 với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn
Bảng điện tử VN-Index phiên 29/7/2026 với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn

Nhóm bán lẻ giữ triển vọng tích cực nhờ sức mua phục hồi và sự mở rộng của kênh thương mại điện tử. MWG, PET và FRT duy trì đà tăng khi doanh thu thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, phản ánh xu hướng tiêu dùng số lan rộng trong nền kinh tế.

Nhóm logistics gồm GMD, HAH và VTP gắn với triển vọng thương mại và giá cước vận tải, phù hợp với nhà đầu tư trung hạn hơn là giao dịch lướt sóng. Sự phục hồi của giá cước container và dòng chảy xuất khẩu sẽ quyết định nhịp đi của nhóm vận tải và khai thác cảng trong giai đoạn tới.

Về chiến lược, Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.680 đến 1.690 điểm cùng vùng kháng cự 1.700 đến 1.720 điểm. Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng VN-Index tiếp tục hồi phục lên vùng 1.710 điểm hoặc xa hơn là khu vực 1.730 điểm, trong khi Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng chỉ số có thể cân bằng trong vùng 1.660 đến 1.720 điểm để xác lập xu hướng nửa cuối năm.

Ở kịch bản tích cực, thông điệp ôn hòa từ Fed cùng lực cầu nội duy trì có thể giúp VN-Index vượt vùng 1.720 điểm và hướng tới khu vực 1.730 điểm. Ở chiều thận trọng, nếu áp lực bán ròng của khối ngoại quay lại và thông điệp chính sách cứng rắn hơn, chỉ số có khả năng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.680 điểm. Việc theo dõi dòng tiền theo từng nhóm ngành giúp nhà đầu tư chủ động ứng phó với biến động.

Kịch bản chung cho phiên 30/7 là giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng cản trước khi thị trường phản ứng với thông điệp từ Fed. Nhịp giảm ngắn hạn chưa kết thúc hẳn, do đó dòng tiền nhiều khả năng vẫn chọn lọc và ưu tiên nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng cùng nền tảng cơ bản vững.

nhận định chứng khoán 30/7 VN-Index Cuộc họp Fed vùng cản 1.720 điểm nhóm ngân hàng chứng khoán Cổ phiếu công nghệ

Bài liên quan

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

Nhận định chứng khoán 28/7: VN-Index thăm dò vùng hỗ trợ trước thềm cuộc họp Fed

Nhận định chứng khoán 28/7: VN-Index thăm dò vùng hỗ trợ trước thềm cuộc họp Fed

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 140,5 triệu, nhẫn trơn hạ nhiệt

Thị trường
Giá vàng hôm nay 29/7 ghi nhận vàng miếng SJC đứng yên tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn trơn giảm nhẹ, vàng thế giới lùi về 4.023 USD/ounce.
Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thị trường
Lực lượng Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoạt động trên không gian mạng, làm rõ nhiều hành vi buôn lậu, trốn thuế, in phát hành trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng.
Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

Thị trường
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước giám sát tiêu hủy 75.937 hộp bột rau Eherbal trị giá 2,66 tỷ đồng, gồm sản phẩm quảng bá dày đặc trên nền tảng số.
Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Thị trường
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 29/7 với tâm điểm là quyết định lãi suất của Fed, giới phân tích nghiêng về kịch bản giằng co quanh vùng 1.680 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro sau nhịp hồi phục.
Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

Thị trường
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 28/7 hồi phục khi VN-Index tăng 11,61 điểm lên 1.680,62 điểm, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm chứng khoán, công nghệ và nguyên vật liệu trong lúc nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thừa Thiên Huế

31°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
34°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
27°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
36°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17780 18054 18634
CAD 18194 18470 19086
CHF 31626 32006 32654
CNY 0 3850 3943
EUR 29502 29723 30800
GBP 34320 34712 35642
HKD 0 3224 3426
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14970 15557
SGD 19859 20141 20717
THB 701 764 818
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26125 26489
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,476 29,500 31,056
JPY 156.66 156.94 166.41
GBP 34,526 34,619 35,816
AUD 17,988 18,053 18,735
CAD 18,387 18,446 19,127
CHF 31,907 32,006 32,938
SGD 19,992 20,054 20,841
CNY - 3,819 3,965
HKD 3,289 3,299 3,437
KRW 16.77 17.49 19.03
THB 749.64 758.9 812.18
NZD 14,952 15,091 15,536
SEK - 2,681 2,775
DKK - 3,965 4,105
NOK - 2,695 2,791
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,020.68 - 6,796.06
TWD 732.76 - 887.59
SAR - 6,893.38 7,259.92
KWD - 83,233 88,551
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,601 29,720 30,915
GBP 34,533 34,672 35,702
HKD 3,288 3,301 3,418
CHF 31,771 31,899 32,820
JPY 156.99 157.62 165.54
AUD 17,975 18,047 18,642
SGD 20,066 20,147 20,738
THB 767 770 806
CAD 18,409 18,483 19,064
NZD 15,027 15,572
KRW 17.45 19.38
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26125 26125 26505
AUD 17968 18068 18991
CAD 18380 18480 19495
CHF 31884 31914 33500
CNY 3831.7 3856.7 3992.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29694 29724 31449
GBP 34633 34683 36452
HKD 0 3355 0
JPY 157.45 157.95 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15073 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 20024 20154 20885
THB 0 730.8 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13850000 13850000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,530
USD20 26,092 26,192 26,536
USD1 24,054 26,192 26,586
AUD 18,008 18,108 19,223
EUR 29,488 29,588 31,261
CAD 18,330 18,430 19,748
SGD 20,103 20,253 20,824
JPY 157.91 159.41 165.04
GBP 34,532 34,682 35,920
XAU 13,748,000 0 14,152,000
CNY 0 3,739 0
THB 0 766 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/07/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế

Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn

3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Dấu vân tay trình duyệt là gì, cách chặn bị theo dõi khi lướt web

Dấu vân tay trình duyệt là gì, cách chặn bị theo dõi khi lướt web

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War