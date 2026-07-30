Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

Phiên 29/7 khép lại tích cực khi VN-Index tăng 24,06 điểm lên 1.704,68 điểm và giành lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Đà phục hồi mở ra kỳ vọng cho phiên 30/7, song giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán cần thêm động lực để vượt qua vùng cản gần trước khi xác lập xu hướng bền vững.

Bước sang phiên 30/7, hai biến số lớn chi phối tâm lý là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và trạng thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Về kỹ thuật, vùng 1.715 đến 1.720 điểm, tương ứng đường trung bình MA10, là ngưỡng cản gần mà chỉ số cần chinh phục để củng cố nhịp hồi vừa hình thành.

Kết quả cuộc họp Fed chi phối tâm lý phiên 30/7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kết thúc cuộc họp chính sách hai ngày 28-29/7 và công bố quyết định trong đêm theo giờ Việt Nam. Phần lớn tổ chức phân tích dự báo cơ quan này giữ nguyên lãi suất khi lạm phát hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng trở lại từ giá dầu và các biến số bên ngoài. Ngân hàng Natixis đánh giá Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất hiện hành trong phần còn lại của năm 2026.

Tâm điểm của thị trường nằm ở thông điệp và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Nếu tuyên bố mang sắc thái cứng rắn hơn về kiểm soát lạm phát, chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại. Ngược lại, thông điệp mềm mỏng sẽ hỗ trợ tâm lý cho các thị trường mới nổi, trong đó có chứng khoán Việt Nam.

Trước phiên 30/7, chứng khoán thế giới giao dịch giằng co. Nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ tại châu Á chịu áp lực bán khi giới đầu tư lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo suy giảm, một yếu tố mà nhà đầu tư trong nước cần theo dõi ở nhóm công nghệ. Diễn biến tỷ giá USD trong nước hạ nhiệt ở thị trường tự do cũng góp phần giảm bớt áp lực lên dòng vốn.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ thông điệp chính sách. Diễn biến của rổ VN30 trong phiên 30/7 sẽ quyết định phần lớn hướng đi của chỉ số cơ sở, bởi nhóm vốn hóa lớn đang giữ vai trò dẫn dắt. Độ rộng thị trường cần cải thiện đồng đều hơn giữa các nhóm ngành để nhịp hồi có thêm độ tin cậy.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản quyết định biên độ

Nhóm tài chính ngân hàng sẽ quyết định phần lớn biên độ dao động của VN-Index trong phiên 30/7. Sau nhịp điều chỉnh 29/7, các cổ phiếu trụ như VCB, CTG và BID có thể trở thành lực đỡ nếu dòng tiền quay lại, trong khi LPB, STB và SHB cần tín hiệu cân bằng sau nhịp giảm.

Nhóm chứng khoán giữ vai trò dẫn dắt dòng tiền đầu cơ. Đà tăng mạnh của VCI, SSI và ORS trong phiên 29/7 phản ánh kỳ vọng thanh khoản cải thiện. Nếu VN-Index trụ vững trên 1.700 điểm, nhóm chứng khoán có khả năng duy trì sức hút nhờ độ nhạy cao với biến động chỉ số và câu chuyện nâng hạng thị trường.

Ở nhóm bất động sản, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM và VRE vừa tạo lực kéo lớn cho thị trường. Giới phân tích lưu ý đà tăng tập trung ở một vài mã vốn hóa lớn, do đó khả năng lan tỏa sang nhóm bất động sản khu công nghiệp như KBC, IDC và SIP sẽ là chỉ báo quan trọng cho chất lượng dòng tiền.

Công nghệ, bán lẻ và chiến lược cho nhà đầu tư ngắn hạn

Nhóm công nghệ tiếp tục thu hút sự chú ý với FPT sau phiên tăng 3,33%. Câu chuyện chuyển đổi số, đầu tư trung tâm dữ liệu và triển khai trí tuệ nhân tạo tạo nền tảng tăng trưởng trung hạn, dù diễn biến của cổ phiếu công nghệ Mỹ có thể gây rung lắc ngắn hạn. Định hướng số hóa hạ tầng giao dịch trong Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính vừa được phê duyệt cũng củng cố kỳ vọng dài hạn cho nhóm.

Bảng điện tử VN-Index phiên 29/7/2026 với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa lớn

Nhóm bán lẻ giữ triển vọng tích cực nhờ sức mua phục hồi và sự mở rộng của kênh thương mại điện tử. MWG, PET và FRT duy trì đà tăng khi doanh thu thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, phản ánh xu hướng tiêu dùng số lan rộng trong nền kinh tế.

Nhóm logistics gồm GMD, HAH và VTP gắn với triển vọng thương mại và giá cước vận tải, phù hợp với nhà đầu tư trung hạn hơn là giao dịch lướt sóng. Sự phục hồi của giá cước container và dòng chảy xuất khẩu sẽ quyết định nhịp đi của nhóm vận tải và khai thác cảng trong giai đoạn tới.

Về chiến lược, Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.680 đến 1.690 điểm cùng vùng kháng cự 1.700 đến 1.720 điểm. Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng VN-Index tiếp tục hồi phục lên vùng 1.710 điểm hoặc xa hơn là khu vực 1.730 điểm, trong khi Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng chỉ số có thể cân bằng trong vùng 1.660 đến 1.720 điểm để xác lập xu hướng nửa cuối năm.

Ở kịch bản tích cực, thông điệp ôn hòa từ Fed cùng lực cầu nội duy trì có thể giúp VN-Index vượt vùng 1.720 điểm và hướng tới khu vực 1.730 điểm. Ở chiều thận trọng, nếu áp lực bán ròng của khối ngoại quay lại và thông điệp chính sách cứng rắn hơn, chỉ số có khả năng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.680 điểm. Việc theo dõi dòng tiền theo từng nhóm ngành giúp nhà đầu tư chủ động ứng phó với biến động.

Kịch bản chung cho phiên 30/7 là giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng cản trước khi thị trường phản ứng với thông điệp từ Fed. Nhịp giảm ngắn hạn chưa kết thúc hẳn, do đó dòng tiền nhiều khả năng vẫn chọn lọc và ưu tiên nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng cùng nền tảng cơ bản vững.