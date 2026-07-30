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3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn

Thế Kiên

Thế Kiên

09:29 | 30/07/2026
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Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách các tòa soạn vận hành, từ thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến biên tập và tối ưu nội dung số. Tuy nhiên, giữa hàng trăm nền tảng AI xuất hiện trên thị trường, không phải công cụ nào cũng phù hợp với hoạt động báo chí. Với đặc thù đề cao tính chính xác, kiểm chứng và đạo đức nghề nghiệp, phóng viên, nhà báo cần lựa chọn những nền tảng vừa nâng cao năng suất vừa bảo đảm kiểm soát được chất lượng thông tin.
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3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo Việt Nam làm việc hiệu quả hơn
3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn. Ảnh: DALL AI.

AI không thay thế nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí đã bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây AI chủ yếu hỗ trợ sửa lỗi chính tả hoặc gợi ý tiêu đề, thì nay các nền tảng hiện đại có thể đọc hàng nghìn trang tài liệu, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ viết bản thảo, phân tích báo cáo tài chính, tạo đồ họa và thậm chí xây dựng video chỉ trong vài phút.

Xu hướng này diễn ra song song với quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí trên thế giới, khi áp lực xuất bản nhanh, đa nền tảng và cạnh tranh với mạng xã hội ngày càng lớn. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác, bản quyền và trách nhiệm nghề nghiệp.

10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?
10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?

Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí, nhấn mạnh AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo. Người làm báo vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với nội dung được xuất bản, đồng thời phải kiểm chứng thông tin và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, thay vì chạy theo mọi xu hướng AI, phóng viên và biên tập viên cần lựa chọn những công cụ thực sự phù hợp với quy trình tác nghiệp hằng ngày. Dưới đây là ba nền tảng nổi bật nhất năm 2026.

ChatGPT - Trợ lý biên tập đa năng cho tòa soạn số

Trong số các nền tảng AI tạo sinh hiện nay, ChatGPT vẫn được xem là công cụ toàn diện nhất đối với người làm báo.

Điểm mạnh của ChatGPT không nằm ở việc "viết thay" phóng viên, mà ở khả năng hỗ trợ xử lý hàng loạt công việc lặp lại trong quy trình sản xuất tin, bài.

Một phóng viên kinh tế có thể sử dụng ChatGPT để đọc nhanh báo cáo tài chính dài hàng trăm trang, tóm tắt nghị quyết đại hội đồng cổ đông, so sánh các văn bản pháp luật mới, gợi ý góc tiếp cận cho bài viết hoặc đề xuất nhiều phương án tiêu đề chuẩn SEO.

Đối với biên tập viên, ChatGPT có thể rà soát lỗi diễn đạt, kiểm tra tính logic giữa các đoạn, chuẩn hóa thuật ngữ, viết mô tả SEO, nội dung mạng xã hội và xây dựng kịch bản video ngắn từ chính bài báo gốc.

Một ưu điểm khác là khả năng "phân vai". Nhà báo có thể yêu cầu AI phản biện bài viết dưới góc nhìn của độc giả, chuyên gia kinh tế, luật sư hoặc doanh nghiệp để phát hiện những khoảng trống cần bổ sung trước khi xuất bản.

Tuy nhiên, ChatGPT không phải nguồn thông tin gốc. Mọi số liệu, phát biểu hay dữ kiện thời sự vẫn cần được đối chiếu với tài liệu chính thức và xác minh độc lập trước khi sử dụng.

Perplexity - "Cỗ máy tìm nguồn" dành cho phóng viên

Nếu ChatGPT mạnh ở khâu xử lý và biên tập, Perplexity lại nổi bật trong việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ trả về danh sách liên kết, Perplexity xây dựng câu trả lời tổng hợp và kèm theo nguồn tham khảo để người dùng kiểm chứng.

Đây là lợi thế lớn đối với phóng viên thường xuyên theo dõi các lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ hay quốc tế, nơi thông tin thay đổi nhanh và cần đối chiếu từ nhiều nguồn.

Ví dụ, khi tìm hiểu về một doanh nghiệp công nghệ nước ngoài, thay vì mở hàng chục cửa sổ trình duyệt, phóng viên có thể yêu cầu Perplexity tổng hợp báo cáo tài chính, thông cáo báo chí, bài phân tích và diễn biến mới nhất trong cùng một giao diện. Sau đó, nhà báo chỉ cần truy cập trực tiếp các nguồn gốc để xác minh và khai thác sâu hơn.

Tính năng trích dẫn nguồn giúp Perplexity trở thành công cụ hữu ích trong khâu nghiên cứu, nhưng cũng không thay thế việc kiểm chứng. Các nguồn dẫn vẫn cần được đánh giá về độ tin cậy, đặc biệt với những thông tin nhạy cảm hoặc có tác động lớn đến dư luận.

10 công cụ AI nổi bật nhất năm 2026

3 công cụ AI tốt nhất cho nhà báo. Ảnh DALL AI.

NotebookLM - “Trợ lý đọc hồ sơ” cho những bộ tài liệu hàng trăm trang

Trong hoạt động báo chí, đặc biệt là các mảng điều tra, pháp luật, kinh tế hay doanh nghiệp, phóng viên thường xuyên phải xử lý khối lượng tài liệu rất lớn. Một hồ sơ vụ án có thể dày hàng nghìn trang, một báo cáo tài chính thường niên lên tới vài trăm trang, chưa kể các phụ lục, nghị quyết, thông báo và văn bản pháp luật liên quan. Đây là lúc NotebookLM phát huy lợi thế.

Khác với ChatGPT hay Perplexity vốn có thể tham chiếu dữ liệu trên Internet, NotebookLM chỉ làm việc với những tài liệu do người dùng tải lên. Điều này giúp AI tập trung hoàn toàn vào nguồn dữ liệu mà phóng viên đang khai thác, hạn chế nguy cơ lẫn thông tin từ các nguồn bên ngoài.

Ví dụ, khi điều tra một doanh nghiệp niêm yết, phóng viên có thể tải lên báo cáo tài chính nhiều năm, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản liên quan. NotebookLM sẽ tự động lập chỉ mục, liên kết dữ liệu giữa các tài liệu và trả lời những câu hỏi như: doanh thu biến động qua từng năm, các giao dịch với bên liên quan, thay đổi nhân sự cấp cao hay những khoản đầu tư đáng chú ý.

Đối với mảng pháp luật, công cụ này còn hỗ trợ đối chiếu nhiều văn bản quy phạm pháp luật, giúp phóng viên nhanh chóng xác định những điểm sửa đổi hoặc khác biệt giữa các phiên bản của một nghị định, thông tư hay dự thảo luật.

Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng tạo bản tóm tắt theo từng chủ đề hoặc chuyển nội dung tài liệu thành dạng hội thoại âm thanh. Điều này giúp người làm báo tiếp cận lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn, nhất là khi phải di chuyển hoặc chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, NotebookLM không tự đánh giá tính đúng sai của tài liệu. Nếu dữ liệu đầu vào chưa được kiểm chứng hoặc chứa thông tin sai lệch, AI vẫn sẽ phân tích dựa trên chính nguồn dữ liệu đó. Vì vậy, khâu lựa chọn và xác minh tài liệu đầu vào vẫn thuộc trách nhiệm của phóng viên.

Kết hợp ba công cụ để hình thành quy trình làm báo hiện đại

Thực tế cho thấy, mỗi công cụ AI có một thế mạnh riêng. Thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, nhiều nhà báo và nhóm sản xuất nội dung quốc tế đang kết hợp các công cụ theo từng bước trong quy trình tác nghiệp.

Ở giai đoạn thu thập thông tin, Perplexity giúp tìm kiếm nhanh các nguồn tin, báo cáo, nghiên cứu và dữ liệu cập nhật từ nhiều website uy tín, đồng thời cung cấp liên kết để kiểm chứng.

Sau khi có tài liệu, NotebookLM đảm nhận việc đọc, phân loại và phân tích khối lượng dữ liệu lớn, giúp phóng viên tiết kiệm hàng giờ đọc thủ công.

Đến bước xây dựng bài viết, ChatGPT hỗ trợ hệ thống lại ý tưởng, đề xuất cấu trúc, chỉnh sửa diễn đạt, tối ưu tiêu đề, viết mô tả SEO, xây dựng nội dung mạng xã hội hoặc chuyển đổi bài báo thành kịch bản video, podcast.

Quy trình này giúp giảm đáng kể thời gian xử lý các công việc mang tính kỹ thuật, để nhà báo tập trung hơn vào những giá trị cốt lõi của nghề như điều tra, xác minh thông tin, phỏng vấn nguồn tin và phân tích vấn đề.

AI giúp tăng năng suất, nhưng không thay thế trách nhiệm nghề nghiệp

Việc AI ngày càng thông minh khiến không ít người đặt câu hỏi liệu nhà báo có bị thay thế. Câu trả lời hiện nay vẫn là không.

Những công cụ AI có thể tổng hợp thông tin rất nhanh nhưng không thể tự xác minh hiện trường, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được công bố.

Một bài báo chất lượng không chỉ là tập hợp các dữ kiện mà còn đòi hỏi khả năng đặt câu hỏi, phát hiện vấn đề, kiểm chứng nhiều chiều và đưa ra góc nhìn có giá trị. Đây đều là những yếu tố gắn liền với kinh nghiệm nghề nghiệp và đạo đức báo chí.

Bên cạnh đó, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu mới về bảo mật dữ liệu. Nhiều tài liệu điều tra, hồ sơ tố tụng, nguồn tin mật hoặc tài liệu nội bộ của doanh nghiệp không nên tải lên các nền tảng AI công cộng nếu chưa được phép hoặc chưa có cơ chế bảo vệ phù hợp.

Do đó, AI cần được xem là công cụ hỗ trợ tác nghiệp chứ không phải "tác giả" của bài báo.

Góc nhìn

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mô hình tòa soạn hội tụ, AI có thể trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp nâng cao năng suất.

Thay vì dành nhiều giờ để đọc tài liệu, tổng hợp số liệu hay xử lý các công việc lặp lại, phóng viên có thể sử dụng AI để rút ngắn thời gian chuẩn bị, từ đó đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động điều tra, phỏng vấn và phân tích chuyên sâu.

Đối với các tòa soạn, việc xây dựng quy trình sử dụng AI cũng cần đi kèm với quy chế nội bộ về bảo mật dữ liệu, kiểm chứng thông tin và ghi nhận trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình sản xuất nội dung. AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng trong một quy trình biên tập có kiểm soát, thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của con người.

Ở góc độ dài hạn, AI nhiều khả năng sẽ trở thành một phần trong hạ tầng công nghệ của các cơ quan báo chí, tương tự như hệ thống quản trị nội dung (CMS) hay các nền tảng phân tích dữ liệu độc giả hiện nay. Những tòa soạn biết khai thác AI đúng cách sẽ có lợi thế về tốc độ, chất lượng và khả năng sản xuất nội dung đa nền tảng.

Sự phát triển của AI đang mở ra một giai đoạn mới cho ngành báo chí. Nếu trước đây công nghệ chủ yếu hỗ trợ khâu xuất bản, thì nay AI đã có thể tham gia vào hầu hết các bước của quy trình sản xuất nội dung, từ tìm kiếm thông tin, xử lý tài liệu đến biên tập và phân phối trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn nằm ở khả năng phát hiện vấn đề, kiểm chứng sự thật và cung cấp thông tin chính xác cho công chúng. Đó là những yếu tố mà công nghệ chưa thể thay thế.

Đối với các nhà báo Việt Nam, lựa chọn và kết hợp hợp lý ChatGPT, Perplexity và NotebookLM không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn tạo nền tảng để thích ứng với mô hình tòa soạn số trong tương lai. AI sẽ không thay thế người làm báo, nhưng những nhà báo biết sử dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế rõ rệt trong môi trường truyền thông ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi tốc độ cao.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
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AUD 17780 18054 18634
CAD 18194 18470 19086
CHF 31626 32006 32654
CNY 0 3850 3943
EUR 29502 29723 30800
GBP 34320 34712 35642
HKD 0 3224 3426
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
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