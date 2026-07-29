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Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Thành Biên

Thành Biên

08:15 | 29/07/2026
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Maserati vừa hoàn thiện chiếc MC20 GT2 Stradale độc bản dành cho một nhà sưu tập tại Đài Loan. Mẫu xe kết hợp phong cách của huyền thoại MC12 GT1 với hệ truyền động V6 Nettuno 631 mã lực.
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Thiết kế đậm chất xe đua, tái hiện dấu ấn MC12 GT1

Maserati vừa giới thiệu và bàn giao chiếc MC20 GT2 Stradale độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Fuoriserie. Mẫu xe là kết quả hợp tác giữa bộ phận Fuoriserie, trung tâm thiết kế Centro Stile và đội ngũ kỹ sư tại Modena, hướng tới việc tái hiện hình ảnh của chiếc MC12 GT1 từng làm nên tên tuổi cho thương hiệu trên các đường đua sức bền.

Siêu xe MC20 GT2 Stradale độc bản. Ảnh: Maserati.
Siêu xe MC20 GT2 Stradale độc bản. Ảnh: Maserati.

Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc MC20 GT2 Stradale nằm ở diện mạo bên ngoài. Xe sử dụng lớp sơn hai tông Nero Essenza và Digital Mint hoàn thiện mờ, kết hợp các điểm nhấn Giallo Avia Pervia. Đây là lần đầu Maserati áp dụng cách phối màu này trên GT2 Stradale, sau khi từng giới thiệu trên MC20 Leggenda vào năm 2024.

Siêu xe MC20 GT2 Stradale lấy cảm hứng từ xe đua MC12. Ảnh: Maserati.
Siêu xe MC20 GT2 Stradale lấy cảm hứng từ xe đua MC12. Ảnh: Maserati.

Ngoại thất tiếp tục được hoàn thiện bằng nhiều chi tiết khí động học bằng sợi carbon bóng, bộ mâm khóa tâm màu đen anodized và cùm phanh sơn vàng đồng bộ. Tổng thể thiết kế hướng đến việc tái hiện phong cách của MC12 GT1, mẫu xe từng giúp Maserati ba lần vô địch giải đua sức bền 24 Hours of Spa.

MC20 GT2 Stradale độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Fuoriserie. Ảnh: Maserati.
MC20 GT2 Stradale độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Fuoriserie. Ảnh: Maserati.

Khoang lái cũng được phát triển theo định hướng xe đua với ghế thể thao bọc Alcantara màu đen, logo cây đinh ba màu vàng trên tựa đầu, dây đai an toàn bốn điểm thuộc gói Performance Plus cùng nhiều chi tiết ốp sợi carbon. Đường chỉ khâu màu vàng trên vô lăng, bảng táp-lô, bệ trung tâm và tapi cửa tạo sự đồng nhất với ngoại thất, trong khi huy hiệu "Tribute to MC12" khẳng định giá trị độc bản của mẫu xe.

Thiết kế nội thất của MC20 GT2 Stradale độc bản. Ảnh: Maserati.
Thiết kế nội thất của MC20 GT2 Stradale độc bản. Ảnh: Maserati.

Động cơ V6 Nettuno 631 mã lực giữ nguyên sức mạnh

Dù sở hữu thiết kế riêng biệt, MC20 GT2 Stradale độc bản vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành của phiên bản tiêu chuẩn.

Xe trang bị động cơ V6 Nettuno 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Hệ truyền động kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp, truyền sức mạnh tới cầu sau, mang đến khả năng vận hành đặc trưng của dòng xe thể thao hiệu suất cao.

MC20 GT2 Stradale vẫn giữ nguyên cấu hình bản tiêu chuẩn. Ảnh: Maserati.
MC20 GT2 Stradale vẫn giữ nguyên cấu hình bản tiêu chuẩn. Ảnh: Maserati.

Việc không thay đổi hệ truyền động cho thấy Maserati tập trung vào giá trị thiết kế và tính sưu tầm của phiên bản đặc biệt. Thay vì nâng cấp hiệu suất, hãng lựa chọn phát triển một chiếc GT2 Stradale mang bản sắc riêng, vừa kế thừa công nghệ của dòng xe thương mại, vừa tôn vinh di sản đua xe đã làm nên tên tuổi của Maserati.

Maserati MC20 GT2 Stradale MC20 GT2 Stradale Maserati Siêu xe xe đua MC12

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 141,200
Hà Nội - PNJ 136,200 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,200 141,200
Miền Tây - PNJ 136,200 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,200 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 141,200
Cập nhật: 29/07/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,150
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,340 14,040
Trang sức 99.99 13,350 14,050
Cập nhật: 29/07/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
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10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?

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