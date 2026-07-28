BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BYD đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để giới thiệu mẫu sedan Qin Max tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng Qin, đồng thời là mẫu xe phát triển từ nền tảng của Qin L EV với nhiều nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

BYD Qin Max chuẩn bị ra mắt. Ảnh: BYD

Theo các nguồn tin từ thị trường Trung Quốc, BYD Qin Max nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào ngày 13/8. Trước thời điểm ra mắt, mẫu xe sẽ xuất hiện tại hệ thống đại lý từ cuối tháng 7 với mức giá dự kiến dao động 115.000-155.000 Nhân dân tệ (khoảng 402-542 triệu đồng).

Thiết kế hiện đại, kích thước ngang Toyota Camry

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy Qin Max mang phong cách thiết kế quen thuộc của các mẫu sedan mới thuộc BYD. Xe sở hữu thân xe bo tròn, phần mui kéo dài về phía sau cùng tay nắm cửa ẩn nhằm tối ưu tính khí động học. Tổng thể ngoại hình gợi liên tưởng đến Seal 6 đang được hãng phân phối tại nhiều thị trường quốc tế.

Phần đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynasty mới với dải trang trí màu bạc nối liền cụm đèn pha LED thanh mảnh. Cản trước tạo hình chữ X góp phần tăng vẻ thể thao, trong khi cụm đèn hậu LED nối dài toàn chiều rộng phía sau và vị trí biển số được chuyển lên nắp cốp mang đến diện mạo khác biệt.

Tổng thể ngoại hình BYD Qin Max gợi liên tưởng đến Seal 6. Ảnh: BYD

Theo hồ sơ đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Qin Max có kích thước dài 4.866 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.495 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. So với Qin L EV, xe được kéo dài thêm 146 mm nhưng vẫn giữ nguyên các thông số còn lại, đưa kích thước tiệm cận phân khúc sedan cỡ D với đối thủ như Toyota Camry.

Khoang lái được thiết kế theo hướng tập trung vào người điều khiển với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi. Xe sử dụng cần số điện tử phía sau vô lăng, nhờ đó mở rộng không gian chứa đồ tại bệ trung tâm. Khu vực này còn tích hợp sạc không dây công suất 50 W, các phím điều khiển vật lý và núm xoay đa chức năng.

Thiết kế khoang lái của BYD Qin Max. Ảnh: BYD

Hai tùy chọn động cơ, sạc pin từ 10% lên 97% trong 9 phút

BYD cung cấp cho Qin Max hai cấu hình truyền động gồm hybrid sạc điện và thuần điện.

Phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 74 kW với mô-tơ điện 175 kW, sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP). Cấu hình này hướng đến khả năng cân bằng giữa hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ đặt phía sau với hai mức công suất 120 kW và 240 kW. Hai tùy chọn pin LFP dung lượng 52,868 kWh và 64,315 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 530 km hoặc 630 km theo tiêu chuẩn CLTC.

BYD Qin Max sở hữu hai cấu hình truyền động gồm hybrid sạc điện và thuần điện. Ảnh: BYD

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp hệ thống sạc siêu nhanh Flash Charging. Theo công bố của BYD, công nghệ này có thể đưa dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ sau 5 phút và đạt 97% sau khoảng 9 phút. Ngay cả khi nhiệt độ môi trường xuống tới -30 độ C, thời gian sạc chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện thông thường.

Với thiết kế mới, kích thước lớn hơn cùng công nghệ sạc tốc độ cao, Qin Max được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan điện và hybrid tại Trung Quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của BYD ở nhóm xe phổ thông cao cấp.