Ô tô ngày càng giống những chiếc smartphone có bánh xe khi ngày càng nhiều bộ phận trên xe được kết nối với máy tính và mạng không dây. Ảnh: Busakorn Pongparnit/Getty Images

Lỗ hổng Bluetooth ô tô mang tên KARR Security System đang khiến giới chuyên gia an ninh mạng lo ngại, vì ít nhất hai triệu phương tiện tại Mỹ có nguy cơ bị kẻ xấu xâm nhập từ xa mà chủ xe hoàn toàn không hay biết. Một số chuyên gia gọi đây là một trong những mối đe dọa hack ô tô nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. KARR Security System vốn là thiết bị chống trộm gắn thêm, không do hãng xe sản xuất, nhưng khi bị khai thác lại cho phép kẻ tấn công mở khóa cửa xe từ xa qua kết nối không dây, thậm chí khiến xe không thể khởi động.

Acrisure Protection Group, công ty đứng sau hệ thống này, đã phát hành bản vá phần mềm để khắc phục lỗ hổng. Tuy nhiên phần lớn tài xế đang mang thiết bị này trên xe chưa từng trả tiền để kích hoạt và có thể không biết xe của mình đã được lắp sẵn. KARR Security System từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe của Honda, Toyota, Mazda, Ford và Jeep, và không ít trong số đó sau đó được bán sang các bang khác, thậm chí sang tận Canada và Nhật Bản.

Thiết bị chống trộm trở thành cửa ngõ xâm nhập

Thiết bị này ban đầu được bán cho các đại lý ô tô như một công cụ chống trộm, giúp quản lý xe trong bãi trước khi bán ra thị trường. Trớ trêu thay, chính thiết bị được thiết kế để ngăn trộm lại trở thành lối vào lý tưởng cho kẻ gian. Nhóm nghiên cứu tại Đại học California San Diego (UCSD) đã chứng minh điều đó bằng một ứng dụng tự viết, cho phép họ gửi tín hiệu tới thiết bị qua Bluetooth. Chỉ với vài thao tác chạm, họ có thể khóa hoặc mở cửa xe, bấm còi, bật đèn pha, thậm chí khiến xe không thể khởi động nếu động cơ đang tắt.

Theo Wired, Acrisure được nhóm nghiên cứu thông báo về lỗ hổng từ tháng 1/2025, nhưng phải đến ngày 20/7/2026 công ty mới phát hành bản vá phần mềm chính thức. Khi Popular Science liên hệ để xác minh, đại diện KARR Security, nhánh sản phẩm chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị gặp lỗi, khẳng định chưa ghi nhận trường hợp lỗ hổng này bị lợi dụng trong thực tế để đột nhập hoặc đánh cắp xe. Đại diện này cho rằng lỗ hổng do nhóm UCSD công bố mang tính kỹ thuật khá phức tạp và ít có khả năng gây rủi ro thực sự cho người dùng trong điều kiện sử dụng thông thường, đồng thời cho biết công ty đã nhanh chóng phát triển bản vá firmware ngay sau khi nhận được cảnh báo.

Nhóm nghiên cứu UCSD mô tả tình huống xấu nhất có thể xảy ra là kẻ gian lặng lẽ mở cửa xe bằng lỗ hổng Bluetooth rồi lấy xe đi mà không cần đập kính hay cạy khóa, những hành động vốn dễ gây chú ý hoặc kích hoạt báo động. Thiết bị bị khai thác không thể khởi động động cơ, nên kẻ trộm không thể lái xe đi ngay chỉ bằng điện thoại, nhưng nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng một khi đã vào được bên trong, kẻ gian hoàn toàn có thể dùng công cụ nhân bản chìa khóa của thợ khóa, vốn được rao bán công khai trên mạng, để trích xuất mã khởi động từ máy tính của xe. Jerry Yu, người vừa nhận bằng thạc sĩ tại UCSD và là thành viên nhóm nghiên cứu, viết trên blog của trường rằng thay vì đập kính để đột nhập, kẻ trộm giờ đây chỉ cần kết nối từ xa qua thiết bị Bluetooth gắn sẵn trong xe để mở khóa cửa. Nhóm dự kiến trình bày phát hiện này tại hội nghị an ninh mạng Defcon vào đầu tháng 8 tới.

Giáo sư khoa học máy tính Stefan Savage của UCSD, người không tham gia nghiên cứu này, nói với Wired rằng lỗ hổng của hệ thống KARR có thể là mối đe dọa hack ô tô nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến.

Một mã khóa, lộ diện hàng triệu thiết bị

Thiết bị KARR trông giống một nút bấm nhỏ nhấp nháy, thường gắn ở phía dưới bảng táp lô bên ghế lái. Nó kết nối trực tiếp với hệ thống máy tính điều khiển các chức năng an ninh trọng yếu của xe, sau đó liên kết với ứng dụng trên điện thoại qua Bluetooth. Mô hình vận hành khá đơn giản, đại lý lắp thiết bị để quản lý và bảo vệ xe trong kho bãi, rồi sau khi bán xe sẽ mời chủ xe mới trả phí để kích hoạt tính năng theo dõi qua ứng dụng KARR. Không phải ai cũng đồng ý trả phí, nhưng thiết bị vẫn nằm nguyên trong xe, vẫn kết nối với hệ thống máy tính và hệ thống đánh lửa, và vẫn dễ bị tấn công dù chủ xe chưa từng kích hoạt.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc toàn bộ thiết bị KARR trên thị trường dùng chung một mã xác thực duy nhất. Nhóm nghiên cứu ví tình trạng này giống như hàng triệu thiết bị cùng chia sẻ một mật khẩu đơn giản kiểu "1234". Họ đã dịch ngược mã nguồn ứng dụng KARR trên điện thoại, từ đó tự viết một ứng dụng riêng có thể kết nối với thiết bị qua Bluetooth và giả danh chủ xe hợp pháp. Bằng phương pháp này, họ mở khóa cửa, bấm còi và bật đèn pha thành công trên nhiều phương tiện khác nhau mà không cần khai thác riêng cho từng thiết bị. Nói cách khác, xâm nhập được một thiết bị KARR cũng đồng nghĩa với việc xâm nhập được toàn bộ hệ thống.

Nhận diện xe có nguy cơ và cách khắc phục

Đại diện KARR Security nhấn mạnh rằng để thực hiện được kiểu tấn công này, kẻ xấu cần có trình độ kỹ thuật khá cao, đồng thời khẳng định bản vá vừa phát hành sẽ khắc phục được lỗ hổng. Dù vậy, việc bảo đảm toàn bộ hơn hai triệu chủ xe bị ảnh hưởng biết đến và cài đặt bản cập nhật này phức tạp hơn nhiều so với việc phát hành bản vá.

Nhiều xe lắp thiết bị KARR có dán nhãn "KARR" trên kính cửa bên ghế lái, hoặc nhãn viết tắt SWDS của công ty Southwest Dealer Services. Chủ xe cũng có thể tìm nút bấm nhỏ nhấp nháy phía dưới bảng táp lô để xác định xe mình có đang lắp thiết bị này hay không. Giáo sư Aaron Schulman, tác giả chính của nghiên cứu tại Khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật UCSD, cho biết nhiều chủ xe hoàn toàn không biết phương tiện của mình tồn tại lỗ hổng, và đó chính là lý do nhóm quyết định công bố nghiên cứu để cảnh báo cộng đồng.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo không nên tự ý tháo thiết bị ra khỏi xe, vì nó đã kết nối với hệ thống an ninh và đánh lửa quan trọng, việc tháo sai cách có thể gây ra sự cố nghiêm trọng hơn. Cách an toàn hơn là tải ứng dụng KARR Security, kiểm tra và cài đặt bản cập nhật ngay cả khi chưa từng kích hoạt dịch vụ. Theo Schulman trong một video hướng dẫn được đăng tải, bản cập nhật này cần được cài đặt cho mọi chủ xe, kể cả những người chưa kích hoạt hệ thống khi mua xe tại đại lý. Với tài khoản đang hoạt động, chủ xe có thể cập nhật trực tiếp sau khi đăng nhập vào ứng dụng, còn với xe chưa từng kích hoạt, chủ xe vẫn có thể cập nhật bằng cách nhập tám ký tự cuối của số VIN để xác thực. Acrisure cho biết công ty cũng đang tìm cách thông báo tới những chủ xe chưa biết mình đang sở hữu thiết bị này thông qua các kênh liên lạc với đại lý, dù chưa nêu cụ thể phương thức triển khai. Đối với những tài xế từng mua xe cũ trong khoảng chín năm qua, khả năng đang sở hữu một chiếc xe có lỗ hổng Bluetooth mà không hề hay biết là hoàn toàn có thể xảy ra.

Câu chuyện về hệ thống KARR phản ánh một xu hướng lớn hơn của ngành ô tô, khi ngày càng nhiều bộ phận cốt lõi của xe được kết nối với máy tính và mạng không dây, giống như cách các thiết bị di động vẫn vận hành. Xu hướng này giúp hãng xe tung ra các bản cập nhật qua mạng để khắc phục lỗi nhanh chóng, đôi khi chỉ trong vài giờ thay vì buộc chủ xe phải mang xe đến xưởng sửa chữa. Nhưng đổi lại, mỗi kết nối không dây cũng mở ra thêm một cánh cửa tiềm năng cho tin tặc, và lỗ hổng Bluetooth ô tô của hệ thống KARR là một minh chứng rõ ràng cho cái giá phải trả của sự tiện lợi đó.