Chứng khoán tuần 20-24/7: Lao dốc, VN-Index mất hơn 100 điểm về 1.686

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 20-24/7 với sắc đỏ áp đảo khi VN-Index giảm 101,34 điểm, tương đương 5,66%, lùi về 1.686,11 điểm. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp và cũng là tuần điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều tháng. HNX-Index đóng cửa tuần ở 272,99 điểm sau khi mất thêm 2,87% trong phiên cuối tuần.

Áp lực bán trải rộng ngay từ phiên đầu tuần. Ngày 20/7, VN-Index mất 43,94 điểm, tương đương 2,46%, rơi xuống 1.743,51 điểm và lùi xuống dưới đường trung bình 200 phiên. Toàn sàn HoSE có 561 mã giảm, trong đó 50 mã giảm sàn, còn thanh khoản vọt lên hơn 21.262 tỷ đồng.

Giữa tuần, phiên 21/7 tiếp tục chứng kiến áp lực bán lan rộng, song nhóm ngân hàng luân phiên đóng vai trò trụ đỡ giúp chỉ số thu hẹp một phần đà giảm. Diễn biến tăng giảm đan xen khiến VN-Index dần đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm sau ba phiên đầu tuần.

Đà bán tháo lên tới đỉnh điểm vào phiên 22/7 khi VN-Index bốc hơi 62,03 điểm, tương đương 3,58%, xuống 1.668 điểm. Đây là mức giảm một phiên mạnh nhất kể từ đầu năm 2026 và kéo chỉ số về vùng thấp nhất gần bốn tháng. Lực cầu bắt đáy chỉ trở lại rõ nét ở phiên 23/7, giúp chỉ số hồi hơn 30 điểm lên 1.699 điểm.

Sang phiên cuối tuần 24/7, thị trường quay đầu giảm 13,27 điểm, tương đương 0,78%, đóng cửa tại 1.686,11 điểm. Thanh khoản phiên cuối tuần hạ nhiệt cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm sau chuỗi bán mạnh. Độ rộng thị trường duy trì trạng thái kém tích cực khi số mã giảm áp đảo số mã tăng, còn UPCoM-Index cũng lùi 0,82% trong phiên 20/7 xuống 126,34 điểm cho thấy áp lực điều chỉnh lan tỏa trên cả ba sàn.

Ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt đà giảm của thị trường

Nhóm ngân hàng là tác nhân lấy đi nhiều điểm số nhất trong tuần. Theo thống kê của Vietstock, VCB lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index, BID gần 4,3 điểm, TCB hơn 4,2 điểm, CTG hơn 4,1 điểm và MBB hơn 3,1 điểm. Riêng phiên 20/7, cả nhóm ngân hàng giảm 3,18% với hàng loạt mã như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, ACB, HDB, SHB đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán chịu sức ép còn nặng hơn. Trong phiên 20/7, chỉ số ngành chứng khoán giảm 4,93% khi SHS mất 8,54%, MBS giảm 7,04%, VIX rơi 6,91% và lùi về đáy một năm sau báo cáo lợi nhuận suy giảm, SSI giảm 6,39%, VCI mất 5,88%. Sang phiên cuối tuần, nhóm chứng khoán tiếp tục giảm 3,15% với SSI, VIX, VND, VCI và SHS đồng loạt đi xuống.

Riêng trường hợp VIX cho thấy tác động rõ của kết quả kinh doanh lên giá cổ phiếu. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ từ tài sản tài chính theo giá trị hợp lý lên tới hơn 1.128 tỷ đồng trong quý II, phản ánh biến động bất lợi của danh mục tự doanh và kéo cổ phiếu rơi về vùng đáy một năm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu giữ được sắc xanh và nâng đỡ chỉ số. HCM tăng 1,38% và LPB tăng 1,13% trong phiên bán mạnh 20/7, còn STB, VNM và BSR đóng góp tích cực cho VN-Index ở phiên cuối tuần. Khối ngoại duy trì bán ròng nhưng có dấu hiệu luân chuyển khi rút khỏi nhóm chứng khoán và ngân hàng tư nhân, đồng thời mua gom trở lại ở VCB, STB và một số cổ phiếu thép.

Chứng khoán hôm 24/7 VN-Index giảm điểm

Công nghệ, bất động sản, bán lẻ và logistic cùng điều chỉnh

Nhóm cổ phiếu công nghệ trải qua một trong những tuần giảm sâu nhất kể từ đầu năm. Chỉ số ngành công nghệ lùi từ khoảng 153,94 điểm đầu tuần xuống 142,54 điểm cuối phiên 24/7, tương ứng mất khoảng 7,4% chỉ sau năm phiên. FPT giảm 2,78% trong phiên cuối tuần, GEE có thời điểm mất hơn 6%, trong khi CMG, ELC, ITD và DLG cùng chịu áp lực bán.

Nhóm bất động sản phân hóa nhưng nghiêng về sắc đỏ. Phiên cuối tuần, các mã VIC, VHM, VRE, KDH, DXG, DIG, NLG, CEO đều giảm giá, với DXG mất 4,27%, DIG giảm 4,63% và KDH lùi 3,33%. VHM giảm 1,52% dù trước đó từng là lực nâng đỡ chính cho chỉ số ở phiên hồi phục giữa tuần.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần. MWG mất 4,9%, DGW giảm 3,6%, FRT lùi 1,1% và PNJ giảm sàn sau thông tin bất lợi liên quan thị trường vàng. Ở nhóm logistic, cảng biển VSC giảm 5,61%, phản ánh áp lực chung khi dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa vừa.

Dù xu hướng chung là điều chỉnh, dòng tiền vẫn phân hóa mạnh trong nội bộ từng ngành. Ở nhóm bất động sản, VRC, VPI, NTL, KDH và BCM thu hút thanh khoản tăng, trong khi HDG, SZC và một số mã vốn hóa vừa bị rút vốn. Tại nhóm chứng khoán, thanh khoản dồn về PSI, EVS và BVS, còn nhiều mã như APG, ORS và MBS ghi nhận thanh khoản giảm.

Thanh khoản tăng vọt, dòng tiền chờ kết quả kinh doanh quý II

Xét trên đồ thị tuần, VN-Index hình thành cây nến giảm dài và cắt xuống dưới đường trung bình 50 tuần, đánh dấu tín hiệu kỹ thuật kém tích cực sau bốn tuần đi xuống. Vùng 1.770 điểm tương ứng đường trung bình 200 phiên, vốn là hỗ trợ quan trọng, đã bị xuyên thủng và chuyển thành kháng cự gần nhất của chỉ số.

Điểm nổi bật của tuần là thanh khoản tăng vọt lên mức cao nhất tám tuần. Bình quân mỗi phiên trên HoSE có khoảng 809 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tăng hơn 24% so với tuần trước, còn giá trị giao dịch đạt hơn 20.100 tỷ đồng mỗi phiên, tăng gần 22%. Dòng tiền chủ yếu tìm đến các cổ phiếu có thông tin hỗ trợ riêng thay vì lan tỏa toàn thị trường.

Theo Chứng khoán SHS, nếu loại nhóm Vingroup, vốn hóa thị trường tương đương khoảng 300 tỷ USD với P/E khoảng 10,7 lần, thuộc vùng định giá thấp trong lịch sử. Giới phân tích nhìn nhận mùa công bố kết quả kinh doanh quý II là yếu tố quyết định xu hướng dòng tiền và mức độ phân hóa của thị trường trong ngắn hạn.

Áp lực từ thông tin Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% với một số mặt hàng cũng tạo thêm sự phân hóa, khi các ngành gia công truyền thống như dệt may, gỗ và thủy sản chịu sức ép, còn nhóm hạ tầng và công nghệ được nhìn nhận có phần hưởng lợi. Nhìn chung, thị trường khép lại tuần trong trạng thái thận trọng và chờ đợi động lực mới từ lợi nhuận bán niên.