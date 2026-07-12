Nhận định chứng khoán tuần 13–17/7, VN-Index dò tìm vùng cân bằng quanh 1.800 điểm

Áp lực ngắn hạn còn hiện hữu khi thanh khoản ở vùng thấp

VN-Index khép lại tuần trước dưới vùng cản 1.850 điểm và duy trì trạng thái vận động dưới đường xu hướng giảm nối hai đỉnh tháng 5 và tháng 6/2026. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa cải thiện khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện ở phiên cuối tuần.

Thanh khoản tiếp tục là mối lo lớn nhất. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE lùi về vùng thấp nhất nhiều tháng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài chờ tín hiệu rõ ràng hơn thay vì mua đuổi theo tin đồn. Trạng thái này khiến chỉ số phụ thuộc nhiều vào một vài mã vốn hóa lớn.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, cho biết: "Thị trường nhiều khả năng vẫn khó khăn trong nửa đầu tuần tới, VN-Index có thể lùi về kiểm định lại vùng đáy trung hạn quanh 1.790 điểm trước khi xác nhận xu hướng rõ ràng hơn". Theo ông, thanh khoản trũng kéo dài phản ánh dòng tiền lớn chờ mùa kết quả kinh doanh quý II.

Chứng khoán SHS xác định vùng hỗ trợ gần quanh 1.840 điểm, tương ứng đường trung bình động 20 phiên, và cho rằng xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện khi chỉ số vượt vùng cản với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Chứng khoán Kiến Thiết bổ sung rằng VN-Index cần một phiên đóng cửa vượt 1.860 điểm cùng thanh khoản tăng để hóa giải áp lực bán.

Ở kịch bản thận trọng hơn, TPS lưu ý nếu vùng hỗ trợ 1.840 điểm bị xuyên thủng bởi áp lực bán, chỉ số có thể lùi về lấp gap giá quanh vùng 1.800 điểm trước khi tìm lại trạng thái cân bằng. Nhóm phân tích của Vietstock cũng đánh giá triển vọng ngắn hạn của thị trường phái sinh đang xấu đi khi VN30 tiến gần nhóm đường trung bình dài hạn.

Nhóm ngành dẫn dắt trông chờ mùa lợi nhuận quý II

Diễn biến tuần tới nhiều khả năng tiếp tục phân hóa theo câu chuyện lợi nhuận của từng nhóm ngành. Theo SSI Research, lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng trưởng trên diện rộng, trong đó ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và thực phẩm đồ uống được dự báo ghi nhận kết quả tích cực.

Nhóm tài chính ngân hàng vẫn giữ vai trò định hướng chỉ số. Sau tuần điều chỉnh của VCB, BID, TCB và VPB, diễn biến giá của nhóm này trong tuần tới phụ thuộc vào số liệu tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận quý II. Một kết quả tích cực có thể giúp nhóm ngân hàng trở lại vai trò nâng đỡ như giai đoạn trước.

Nhóm chứng khoán thường nhạy với thanh khoản chung. Khi giá trị giao dịch còn ở vùng thấp, các mã như SSI, VCI, SHS và VIX khó bứt phá, dù mặt bằng định giá đã lùi về vùng hấp dẫn hơn sau nhịp giảm. Dòng tiền có thể quay lại nhóm này nếu thanh khoản cải thiện cùng kỳ vọng nâng hạng.

Bất động sản tiếp tục phân hóa giữa các mã đầu ngành và nhóm đầu cơ. Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong đó VIC và VHM, vẫn chi phối mạnh chỉ số và đang tích lũy quanh vùng đỉnh cũ. Dòng tiền được dự báo chọn lọc các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và tiến độ bán hàng khả quan.

Nhóm công nghệ là tâm điểm được theo dõi khi FPT bước vào mùa công bố lợi nhuận. Cổ phiếu này chịu áp lực bán ròng lớn nhất của khối ngoại từ đầu năm, nên diễn biến dòng vốn ngoại sẽ tác động trực tiếp tới giá. Nhóm công nghệ thông tin cũng gắn với kỳ vọng mở rộng thị phần và chu kỳ thay thế thiết bị số.

Logistics và cảng biển vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất thị trường, song nền tảng cơ bản vẫn được hỗ trợ bởi chỉ số PMI trên 50 điểm và nhu cầu vận tải quý III. Nhóm này thường phản ứng cùng chiều với hoạt động xuất nhập khẩu và giải ngân đầu tư công, nên số liệu thương mại tháng 6 sẽ là dữ liệu tham chiếu quan trọng cho các mã như GMD và VSC.

Ở nhóm bán lẻ, giới đầu tư theo dõi sát diễn biến của PNJ sau sự việc liên quan đến cựu giám đốc công ty con P-Lab, bên cạnh MWG và các doanh nghiệp hưởng lợi từ sức mua nội địa. Việc lương cơ sở tăng 8% từ tháng 7 và tiến độ giải ngân đầu tư công nửa cuối năm được xem là lực đỡ cho sức cầu tiêu dùng, qua đó hỗ trợ triển vọng lợi nhuận nhóm bán lẻ và tiêu dùng thiết yếu.

Diễn biến tuần tới nhiều khả năng tiếp tục phân hóa theo câu chuyện lợi nhuận của từng nhóm ngành

Chiến lược thận trọng và các vùng điểm cần theo dõi

Yếu tố quốc tế tiếp tục chi phối tâm lý trong tuần tới. Thị trường theo dõi biên bản cuộc họp của Fed cùng diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Trong báo cáo gần đây, Fed cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 5 vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2%, phản ánh áp lực giá còn hiện hữu và khả năng lãi suất giữ ở mức cao.

Nếu căng thẳng leo thang khiến giá dầu tăng vọt, làn sóng bán tháo có thể lan sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Ngược lại, nếu đàm phán đạt tiến triển, tâm lý thị trường sẽ sớm ổn định trở lại. Diễn biến tỷ giá và động thái của khối ngoại vẫn là hai biến số cần theo dõi sát.

Về vùng điểm, các công ty chứng khoán xác định hỗ trợ gần quanh 1.800–1.810 điểm, sâu hơn là vùng đáy trung hạn 1.790 điểm. Ở chiều tăng, VN-Index cần vượt vùng cản 1.850 rồi 1.860 điểm để mở lại nhịp hồi, trước khi hướng tới các mốc xa hơn quanh 1.895 và 1.930 điểm.

Trong bối cảnh này, phần lớn công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên nắm giữ các mã giữ được xu hướng tích cực và hạn chế mua đuổi khi thanh khoản chưa cải thiện. Hoạt động giải ngân mới nên tập trung vào cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II khả quan và định giá hợp lý.

Với nhà đầu tư dài hạn, những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Định giá P/E dự phóng năm 2026 của thị trường duy trì trên 10 lần, thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực, trong khi câu chuyện nâng hạng và số hóa hạ tầng giao dịch tiếp tục là lực đỡ trung hạn.