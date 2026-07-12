Bệnh viện Nhi Hà Nội cấy điện cực ốc tai thành công, mở cơ hội nghe cho trẻ điếc bẩm sinh

Phát hiện điếc bẩm sinh khi gần 2 tuổi vì chậm nói

Bệnh nhi là bé gái 4 tuổi, nặng 14 kg, mắc điếc bẩm sinh hai tai ở mức độ sâu. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, trẻ là con đầu lòng trong gia đình, được sinh đủ tháng bằng phương pháp mổ lấy thai với cân nặng lúc sinh 3 kg. Trong suốt thai kỳ, người mẹ có sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 20 tháng tuổi, nhận thấy con chậm phát triển ngôn ngữ so với các bạn cùng lứa tuổi, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện tuyến trung ương thăm khám. Kết quả đo thính lực xác định trẻ bị điếc sâu ở cả hai tai. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị điếc bẩm sinh và chỉ định đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai kết hợp can thiệp ngôn ngữ.

BSCKII Nguyễn Văn Ninh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Liên chuyên khoa (bao gồm Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt), Bệnh viện Nhi Hà Nội cùng các bác sĩ thực hiện cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhân. Ảnh: BVNHN.

Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, gia đình chưa thể trang bị máy trợ thính cho con. Sau đó, trẻ theo học can thiệp tại Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Dạy trẻ Câm điếc Hà Nội trong khoảng bốn tháng trước khi hoàn tất các thủ tục để thực hiện phẫu thuật cấy điện cực ốc tai.

Theo các bác sĩ, cấy điện cực ốc tai là kỹ thuật đưa thiết bị điện tử chuyên dụng vào tai trong nhằm thay thế chức năng của các tế bào lông ốc tai đã bị tổn thương. Thiết bị sẽ tiếp nhận âm thanh từ môi trường, chuyển đổi thành tín hiệu điện và kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác, giúp người bị điếc nặng hoặc điếc sâu có khả năng cảm nhận âm thanh, từ đó từng bước luyện nghe, phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp.

Khoảnh khắc lần đầu nghe được âm thanh

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định, vết mổ liền tốt và quá trình hồi phục diễn ra đúng kế hoạch.

Khoảng một tháng sau phẫu thuật, khi được lắp hệ thống xử lý âm thanh bên ngoài, bé đã có những phản ứng đầu tiên với tiếng động xung quanh. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được âm thanh sau bốn năm sống trong im lặng, khoảnh khắc khiến cả gia đình và ê-kíp điều trị xúc động.

Ca phẫu thuật thành công, không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng bệnh nhi mà còn mở ra cơ hội điều trị cho nhiều trẻ điếc bẩm sinh khác. Ảnh: BVNHN.

BSCKII Nguyễn Văn Ninh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, đây là ca cấy điện cực ốc tai điện tử đầu tiên được triển khai tại bệnh viện và đạt kết quả rất khả quan.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ninh, sau phẫu thuật, bệnh nhi phục hồi tốt cả về sức khỏe và vết mổ. Khi kích hoạt hệ thống xử lý âm thanh, trẻ đã có thể tiếp nhận những tín hiệu âm thanh đầu tiên.

Ông chia sẻ, ban đầu trẻ còn bỡ ngỡ trước những âm thanh nhỏ và có biểu hiện lo lắng khi nghe các âm thanh lớn hơn vì đây là trải nghiệm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đó cũng là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu hành trình từ một thế giới không có âm thanh đến khả năng cảm nhận những thanh âm đầu tiên của cuộc sống.

"Là một trong những phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ cùng các chuyên gia, chúng tôi rất vui khi ca phẫu thuật thành công. Việc trẻ có phản ứng tích cực ngay sau khi được kích hoạt hệ thống xử lý âm thanh là tín hiệu rất đáng khích lệ, mở ra cơ hội để trẻ khiếm thính phát triển khả năng nghe, nói và từng bước hòa nhập với cộng đồng", bác sĩ Nguyễn Văn Ninh cho biết.

Bệnh viện Nhi Hà Nội làm chủ kỹ thuật cấy điện cực ốc tai điện tử, bổ sung thêm địa chỉ điều trị chuyên sâu cho trẻ em bị điếc. Ảnh: BVNHN.

Mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ khiếm thính

Việc làm chủ kỹ thuật cấy điện cực ốc tai điện tử đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực tai mũi họng và phục hồi chức năng thính giác tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Thành công này không chỉ giúp người dân Thủ đô có thêm địa chỉ điều trị chuyên sâu với kỹ thuật hiện đại mà còn tạo điều kiện để nhiều trẻ điếc bẩm sinh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Các chuyên gia cho rằng, nếu được phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm và kết hợp phục hồi ngôn ngữ sau cấy ghép, nhiều trẻ điếc bẩm sinh có thể phát triển khả năng nghe, nói gần tương đương với trẻ bình thường, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cơ hội hòa nhập xã hội.