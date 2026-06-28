Bệnh viện tăng tốc chuyển đổi số để nâng chất lượng khám chữa bệnh

Chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng chuyên môn đang trở thành hướng đi trọng tâm của Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Người dân làm thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân với quy trình được đơn giản hóa và ứng dụng chuyển đổi số.

Là bệnh viện đa khoa hạng II của tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân trở thành địa chỉ khám chữa bệnh quen thuộc của người dân khu vực phía Tây tỉnh. Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ và ứng dụng công nghệ số trong quản lý khám chữa bệnh.

Bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, cho biết đơn vị luôn hướng đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh.

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Thanh Hóa và Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân, năm 2025, bệnh viện hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu chuyên môn. Tổng số lượt khám đạt hơn 158.000 lượt, số bệnh nhân điều trị nội trú hơn 22.000 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh luôn duy trì ở mức cao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến cơ sở.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, bệnh viện đầu tư nhiều thiết bị hiện đại và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như chụp CT Scanner, nội soi tiêu hóa can thiệp, tán sỏi ngoài cơ thể, siêu âm Doppler mạch máu, thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật tiết niệu cùng nhiều kỹ thuật ngoại khoa khác. Việc triển khai các kỹ thuật này ngay tại tuyến huyện giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm thời gian đi lại và chi phí điều trị.

Song song với đầu tư trang thiết bị, bệnh viện thường xuyên cử bác sĩ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện lớn và trường đại học y khoa để nâng cao tay nghề, cập nhật kỹ thuật mới.

Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động

Bệnh viện xác định chất lượng phục vụ là yếu tố song hành với chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh từ khâu tiếp đón đến điều trị. Các khoa, phòng được bố trí khoa học nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện triển khai đăng ký khám bằng mã QR, giúp người dân giảm thời gian chờ và thuận tiện hơn khi đến khám chữa bệnh.

Để rút ngắn thời gian chờ, bệnh viện áp dụng đăng ký khám bằng mã QR và từng bước triển khai bệnh án điện tử cùng phần mềm quản lý bệnh viện. Các giải pháp này giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Một điểm đáng chú ý là bệnh viện duy trì khám bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, đồng thời bố trí nhiều phòng khám để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Quy trình khám chữa bệnh được sắp xếp hợp lý, góp phần hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài.

Ngoài công tác điều trị, bệnh viện còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí và hoạt động thiện nguyện nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Trong bối cảnh ngành y tế đối mặt với áp lực về nhân lực và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn, những kết quả đạt được cho thấy Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân từng bước khẳng định vị thế của một cơ sở y tế có chất lượng tại khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thêm các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường khám chữa bệnh đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.