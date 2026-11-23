Thiết kế vuông vức, kích thước gần 5,3 m

Fang Cheng Bao, thương hiệu xe thuộc BYD, vừa giới thiệu mẫu SUV đầu bảng Ti 9 tại thị trường Trung Quốc. Xe có ba phiên bản, giá khởi điểm 279.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 41.800 USD. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cỡ lớn kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ và tiện nghi cao cấp.

Mẫu SUV cỡ lớn Fang Cheng Bao Ti 9. Ảnh: HansChinaAuto.

Ti 9 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức, đậm chất địa hình của Fang Cheng Bao. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED kéo dài, trong khi cụm đèn hậu đặt dọc tạo hình góc cạnh. Xe có kích thước dài 5.270 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm.

Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất và 3 tông màu nội thất. Để tăng khả năng phục vụ các hoạt động ngoài trời, BYD còn cung cấp tùy chọn móc kéo điện có thể thu gọn, hỗ trợ tải kéo tối đa 2.000 kg.

Ngoại thất của SUV cỡ lớn Fang Cheng Bao Ti 9. Ảnh: BYD.

Vô-lăng tự động gập, tối ưu không gian khoang lái

Điểm khác biệt lớn nhất trên Ti 9 nằm ở hệ thống khoang lái thông minh với vô-lăng có khả năng tự động gập gọn. BYD ứng dụng cơ cấu bản lề chính xác và mô-tơ phát triển từ công nghệ robot để điều khiển vô-lăng xoay trong phạm vi 0-180 độ. Quá trình thu gọn mất khoảng 10 giây, trong khi hãng công bố độ bền cơ cấu đóng mở đạt 80.000 lần.

Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể kích hoạt tính năng này khi xe dừng hẳn. Vô-lăng không tự động thu gọn trong lúc xe di chuyển hoặc khi vận hành ở chế độ lái tự động như một số nhận định ban đầu. Thiết kế hướng đến việc giải phóng không gian phía trước, tạo thêm sự thoải mái cho người lái khi nghỉ ngơi trong xe.

Vô lăng của Fang Cheng Bao Ti 9 có thể tự động gập gọn. Ảnh: BYD.

Khoang nội thất còn sở hữu màn hình toàn cảnh 30 inch ở phía trước và màn hình 21,4 inch gắn trần dành cho hành khách phía sau. Toàn bộ ghế bọc da Nappa, tích hợp chức năng sưởi, làm mát và massage. Riêng hàng ghế thứ hai sử dụng thiết kế không trọng lực.

Các tiện ích khác gồm tủ lạnh dung tích 11,5 lít, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc gập dành cho hành khách phía sau.

Về an toàn, Ti 9 trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh God’s Eye B có cảm biến LiDAR, hệ thống ổn định thân xe khi nổ lốp ở tốc độ cao TSC và cùm phanh trước 6 piston.

Nội thất của Fang Cheng Bao Ti 9 có thể tự động gập gọn. Ảnh: BYD.

Hệ truyền động PHEV công suất 536 mã lực

Ti 9 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng công nghệ DMS thế hệ mới của BYD. Hệ thống kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với hai mô-tơ điện, tạo tổng công suất 536 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây.

Nền tảng DMS tích hợp nhiều công nghệ kiểm soát khung gầm như điều hướng mô-men xoắn bánh sau, khóa vi sai, vi sai chống trượt điện tử và ngắt truyền động đầu trục bánh xe. Xe còn trang bị hệ thống đánh lái bánh sau và tính năng quay đầu kiểu báo đốm (Leopard Turn). Những công nghệ này giúp mẫu SUV dài hơn 5,2 m đạt bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 3,5 m.

Ti 9 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng công nghệ DMS thế hệ mới của BYD. Ảnh: BYD.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống điện là bộ pin LFP Blade 2.0 dung lượng 66,48 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, Ti 9 có thể di chuyển thuần điện 400 km và đạt phạm vi hoạt động hỗn hợp tối đa 1.630 km. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 6,4 lít/100 km.

Công nghệ sạc nhanh cũng là một điểm đáng chú ý. BYD cho biết hệ thống có thể nạp pin từ 10% lên 97% trong 9 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc.

Với Ti 9, BYD tiếp tục mở rộng danh mục SUV hybrid cắm sạc bằng cách kết hợp công nghệ truyền động, tiện nghi và những thiết kế khác biệt. Trong đó, vô-lăng tự động gập là trang bị tạo dấu ấn riêng, dù phạm vi sử dụng hiện giới hạn ở trạng thái xe đứng yên.