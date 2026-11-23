UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 và đấu nối. Công trình được kỳ vọng tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo thông tin EVNNPT công bố ngày 20/11/2026, quyết định chấp thuận nhà đầu tư được UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 19/11/2026, mang số 22156/QĐ-UBND. Đây là bước pháp lý quan trọng để doanh nghiệp triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

Dự án thuộc danh mục lưới điện truyền tải trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo phương án được chấp thuận, Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 sẽ xây dựng tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, với tổng công suất máy biến áp 220/110 kV đạt 500 MVA. Công trình được trang bị hệ thống thiết bị điện ở hai cấp điện áp 220 kV và 110 kV.

Phối cảnh dự án Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 tại tỉnh Tây Ninh, dự kiến hoàn thành trong quý III/2029. Ảnh: EVNNPT.

Phần đường dây đấu nối dài khoảng 9,3 km, đi qua các xã Đức Lập, Hòa Khánh và Mỹ Hạnh. Hệ thống gồm các đoạn đường dây 220 kV bố trí bốn mạch và hai mạch tại những vị trí đấu nối, kết nối trạm mới vào tuyến đường dây 220 kV giữa Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 1.

Việc đầu tư công trình nhằm bổ sung khả năng cấp nguồn cho phụ tải, đồng thời giảm áp lực lên các máy biến áp 220/110 kV hiện hữu và hệ thống đường dây 110 kV trong khu vực. Khi hoàn thành, trạm sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt trong trường hợp một phần tử của hệ thống gặp sự cố hoặc phải tạm ngừng vận hành để bảo dưỡng.

Đối với khu vực Đức Hòa, nơi tập trung nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, việc phát triển hạ tầng truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng trong đáp ứng nhu cầu sử dụng điện dài hạn. Năng lực cấp điện ổn định cũng là một trong những điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư.

Theo tiến độ được phê duyệt, EVNNPT phải hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư trong quý II/2027. Đến quý I/2028, dự án dự kiến hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2029.

Như vậy, dự án hiện mới được chấp thuận nhà đầu tư, chưa bước vào giai đoạn thi công. Quyết định cũng không thay thế các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và đấu nối điện theo quy định.

Trước đó, EVNNPT cho biết đang quản lý chín trạm biến áp truyền tải tại Tây Ninh với tổng công suất 6.050 MVA. Doanh nghiệp đồng thời triển khai 13 dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Trong thời gian chờ Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 hoàn thành, việc bảo đảm điện cho sản xuất tiếp tục phụ thuộc vào khả năng vận hành của hệ thống hiện hữu và tiến độ các công trình điện liên quan. EVNNPT cho biết đang tăng cường theo dõi phụ tải, phối hợp điều chỉnh phương thức vận hành và kiểm soát nguy cơ quá tải trên lưới truyền tải.

Tuy nhiên, phương án cấp điện cụ thể cho khu vực Đức Hòa trong giai đoạn chờ trạm mới đi vào hoạt động chưa được nêu trong thông tin chấp thuận nhà đầu tư. Đây cũng là vấn đề cần tiếp tục làm rõ khi nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và phát triển công nghiệp gia tăng.