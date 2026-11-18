Công bố triển lãm và Hội nghị năng lượng toàn cầu Việt Nam 2027. Ảnh: TĐ

Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 được giới thiệu tại buổi họp báo ngày 17/11/2026 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), do VEC phối hợp với Tập đoàn dmg events tổ chức.

Theo kế hoạch, GEEC 2027 diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại VEC, với thông điệp “Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á”. Sự kiện dự kiến có hơn 800 đơn vị trưng bày, khoảng 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 lượt khách tham quan.

Việt Nam cần khoảng 136 tỷ USD cho nguồn điện đến năm 2030

Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: TD

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng năng lượng là nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, năng lượng còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Việt Nam đang thực hiện các định hướng tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trọng tâm là đa dạng hóa nguồn cung và phát triển đồng bộ hệ thống phát điện, truyền tải. Các văn bản này cũng định hướng nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam dự kiến cần huy động khoảng 136 tỷ USD để đầu tư các dự án nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải. Ngoài vốn, quá trình triển khai còn đòi hỏi nguồn lực có chất lượng, khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến và hệ thống quản trị hiệu quả. Các yếu tố này giúp mục tiêu phát triển năng lượng được thực hiện đồng bộ.

Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 được kỳ vọng tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước, quốc tế. Sự kiện cũng được kỳ vọng mở rộng cơ hội trao đổi về chính sách, thị trường và xu hướng phát triển của ngành.

Đông Nam Á được dự báo chiếm khoảng 1/5 mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events, cho biết nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tiếp tục tăng và Đông Nam Á là một trong những khu vực quan trọng. Dự báo đến năm 2035, khu vực này sẽ chiếm khoảng 1/5 mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam có triển vọng tăng trưởng trên 8% và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy cần nguồn cung năng lượng ổn định, tin cậy hơn. Đô thị hóa và phát triển hạ tầng cũng kéo theo nhu cầu đa dạng hóa nguồn năng lượng, đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn trong dài hạn.

Cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt và nhà đầu tư quốc tế

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: ĐĐ

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho rằng GEEC 2027 được công bố khi Việt Nam cần đầu tư lớn vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và công nghệ mới. Theo ông, ngành năng lượng cần huy động nhiều nguồn lực, nhất là tài chính, công nghệ và kinh nghiệm từ đối tác quốc tế.

Vingroup đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Dựa trên hoạt động ở các lĩnh vực này, Vingroup nhận định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng quốc tế còn rất lớn.

Qua GEEC 2027, doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng có thêm cơ hội tìm đối tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến và nguồn vốn đầu tư. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài có điều kiện tìm hiểu sâu hơn thị trường Việt Nam, từ đó nhận diện các lĩnh vực và dự án có tiềm năng hợp tác.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events. Ảnh: ĐĐ

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết ban tổ chức muốn đưa cộng đồng năng lượng quốc tế đến Hà Nội. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài kết nối với đối tác Việt Nam.

Theo ông Hudson, ban tổ chức kỳ vọng hoạt động giao thương, trao đổi chuyên môn và kết nối tại sự kiện sẽ từng bước mở ra cơ hội đầu tư vào dự án cụ thể. Các khoản đầu tư đó được kỳ vọng góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sự kiện hướng tới trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng năng lượng toàn cầu và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế. Với quy mô và định hướng kết nối quốc tế, GEEC 2027 được kỳ vọng là nơi giới thiệu công nghệ, giải pháp năng lượng và mở rộng quan hệ hợp tác. Qua đó, sự kiện có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư và tạo thêm động lực phát triển hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.