Theo thỏa thuận, khoản đầu tư được thực hiện thông qua nền tảng Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV), do SSIAM quản lý trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI).

Sau khi giao dịch hoàn tất, các pháp nhân đầu tư thuộc hai cấu trúc quỹ dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ của AMY GRUPO.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMY GRUPO phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác

Đáng chú ý, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., đơn vị đại diện của DBJ thông qua quỹ JVCF, sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AMY GRUPO lên trên 5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Việc JVCF trở thành cổ đông lớn thể hiện sự ghi nhận của một nhà đầu tư tổ chức quốc tế đối với năng lực hoạt động và triển vọng phát triển dài hạn của Á Mỹ, từ đó góp phần khẳng định uy tín của Á Mỹ, tạo nền tảng để Công ty tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Củng cố năng lực quản trị trước thềm niêm yết HOSE

Được thành lập năm 2015, AMY GRUPO từng bước xây dựng hệ sinh thái vật liệu xây dựng với các lĩnh vực chủ lực gồm sàn SPC, vật liệu composite, gạch ốp lát và ngói gốm tráng men. Sau 10 năm phát triển, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt trên khắp cả nước và xuất khẩu tới 35 quốc gia.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, công nghệ, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững, AMY GRUPO xác định chuẩn hóa hoạt động và nâng cao năng lực quản trị là những ưu tiên chiến lược.

AMY GRUPO ký kết với JAPAN VIETNAM CAPITAL FUND I, L.P. (JVCF)

Đặc biệt, sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước trước thềm niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình nâng cao tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua quá trình hợp tác, AMY GRUPO hướng tới tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin và từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp trên thị trường vốn.

AMY GRUPO đặt mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMY GRUPO, cho biết doanh nghiệp trân trọng sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn của JVCF, SSIAM và Daiwa-SSIAM Fund IV.

Đại diện SSIAM (phải) và lãnh đạo AMY GRUPO ký kết thỏa thuận đầu tư

Để có được ngày hôm nay, các nhà đầu tư đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và rà soát doanh nghiệp, trao đổi với Ban Lãnh đạo cũng như đánh giá hoạt động kinh doanh của Á Mỹ. Vì vậy, đối với chúng tôi, quyết định đầu tư này không đơn thuần mang ý nghĩa tài chính. Đó còn là sự tin tưởng vào những nền tảng Á Mỹ đã xây dựng và tiềm năng phát triển dài hạn của Công ty.

Lãnh đạo AMY GRUPO kỳ vọng, bên cạnh nguồn lực vốn, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm của các nhà đầu tư tổ chức, những chuẩn mực cao hơn về quản trị, kỷ luật thị trường vốn và mạng lưới kết nối mới để hỗ trợ mở rộng thị trường, tạo dựng giá trị bền vững.

Trong thời gian tới, AMY GRUPO và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tầm nhìn dài hạn. Cụ thể, Á Mỹ sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Thứ nhất, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành; đồng thời phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Thứ hai, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng cường năng lực xuất khẩu và đa dạng hóa khách hàng.

Thứ ba, tăng cường quản trị tài chính, sử dụng vốn hiệu quả, minh bạch trong công bố thông tin và hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động, khách hàng cùng các bên liên quan.

Việc đón dòng vốn từ các định chế tài chính Nhật Bản và SSIAM được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để AMY GRUPO củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu niêm yết trên HOSE.