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Năng lượng

Lạng Sơn yêu cầu 7 dự án điện gió báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng

Sơn Tinh
Sơn Tinh
21:54 | 16/11/2026
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UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nhà đầu tư 7 dự án điện gió khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm nguồn lực và báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng.
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UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 3242/UBND-KTCN ngày 12/11/2026, yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Nội dung công văn được Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn công bố ngày 16/11.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và các điều kiện cần thiết trước khi triển khai dự án. Nhà đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm đầu tư và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt.

Một trong những nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng thiếu nguồn lực làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án.

Hình ảnh minh họa các tuabin điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Dự án điện gió Ea Sin tại Đắk Lắk có công suất thiết kế 77 MW, dự kiến vận hành quý IV/2028.
Lạng Sơn yêu cầu 7 dự án điện gió báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà đầu tư chỉ được khởi công xây dựng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và hạn chế tối đa những tác động đến đời sống người dân tại khu vực thực hiện dự án.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư phải gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án trước ngày 20 hằng tháng tới Sở Công Thương và Sở Tài chính. Nội dung báo cáo cần phản ánh tình hình triển khai, kết quả thực hiện các hạng mục, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án tháo gỡ để cơ quan quản lý kịp thời xem xét, giải quyết.

Để tăng cường giám sát, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án điện gió, kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và tham mưu biện pháp xử lý. Đối với Nhà máy điện gió Lộc Bình 3, cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, làm cơ sở kiểm tra quá trình triển khai.

Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng theo đúng thẩm quyền.

Việc Lạng Sơn tăng cường đôn đốc 7 dự án điện gió cho thấy địa phương đang chú trọng tháo gỡ những vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án sớm đủ điều kiện khởi công. Tuy nhiên, công văn mang tính chất chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và không đồng nghĩa cả 7 dự án đều đã chậm tiến độ hoặc vi phạm quy định.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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