UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 3242/UBND-KTCN ngày 12/11/2026, yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Nội dung công văn được Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn công bố ngày 16/11.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và các điều kiện cần thiết trước khi triển khai dự án. Nhà đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm đầu tư và xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt.

Một trong những nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng thiếu nguồn lực làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án.

Lạng Sơn yêu cầu 7 dự án điện gió báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà đầu tư chỉ được khởi công xây dựng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và hạn chế tối đa những tác động đến đời sống người dân tại khu vực thực hiện dự án.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư phải gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án trước ngày 20 hằng tháng tới Sở Công Thương và Sở Tài chính. Nội dung báo cáo cần phản ánh tình hình triển khai, kết quả thực hiện các hạng mục, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án tháo gỡ để cơ quan quản lý kịp thời xem xét, giải quyết.

Để tăng cường giám sát, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án điện gió, kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và tham mưu biện pháp xử lý. Đối với Nhà máy điện gió Lộc Bình 3, cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, làm cơ sở kiểm tra quá trình triển khai.

Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng theo đúng thẩm quyền.

Việc Lạng Sơn tăng cường đôn đốc 7 dự án điện gió cho thấy địa phương đang chú trọng tháo gỡ những vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án sớm đủ điều kiện khởi công. Tuy nhiên, công văn mang tính chất chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và không đồng nghĩa cả 7 dự án đều đã chậm tiến độ hoặc vi phạm quy định.