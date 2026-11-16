IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Ngày 15/11, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 khép lại sau tuần lễ sự kiện diễn ra tại Phu Quoc Marina. Bất chấp những cơn mưa lớn, giải đấu vẫn thu hút 2.600 người tham gia, tăng 20% so với mùa giải năm 2025. Đây là số lượng người tham gia cao nhất trong bốn mùa tổ chức.

Hạng Nhất chung cuộc Nữ - Andrea Memminger.

Đáng chú ý, vận động viên quốc tế chiếm gần một nửa tổng số người tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3, cho thấy sức hút ngày càng mở rộng của giải đấu đối với cộng đồng ba môn phối hợp quốc tế.

Tại cự ly IRONMAN 70.3, vận động viên người Australia Simon Carey giành vị trí nhất chung cuộc nam với thành tích 4 giờ 7 phút 1 giây. Ở bảng nữ, Andrea Memminger đến từ Đức về đích đầu tiên với thời gian 5 giờ 17 phút 17 giây.

Đại diện Việt Nam Hoàng Minh Quân và Hoàng Thị Lành là hai vận động viên có thành tích nổi bật nhất ở hai bảng đấu tương ứng. Trong đó, Hoàng Thị Lành xếp thứ hai chung cuộc nội dung nữ với thành tích 5 giờ 21 phút 23 giây.

Chia sẻ sau cuộc đua, Hoàng Thị Lành cho biết đây là năm thứ năm liên tiếp chị tham gia giải đấu thuộc hệ thống IRONMAN tại Phú Quốc. Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, vận động viên đã dành 5 tháng tập luyện, hướng tới thành tích tốt nhất.

Hạng nhất Nam chung cuộc - Simon Carey.

Theo chị Lành, chặng đạp xe là thử thách đáng chú ý, đòi hỏi vận động viên phải giữ bình tĩnh, thận trọng và cân bằng giữa thể lực với cảm xúc. Với chị, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn là khả năng vượt qua giới hạn của bản thân.

Bên cạnh những màn tranh tài ở cự ly chính, tuần lễ sự kiện còn ghi nhận sự tham gia đông đảo của các vận động viên ở những nội dung khác. SUNRISE SPRINT Việt Nam thu hút hơn 300 vận động viên, tăng hơn 60% so với năm trước. IRONKIDS Phú Quốc cũng xác lập kỷ lục với hơn 300 vận động viên nhí, tăng gần 50%.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là sự góp mặt của 4 vận động viên khiếm thị. Trong đó, Doãn Hồng Song lần đầu chinh phục cự ly IRONMAN 70.3; đội tiếp sức Beyond Sight có ba thành viên gồm Phạm Trung Thu, Tạ Đình Hán và Vũ Tiến Mạnh.

Sau 4 năm chuẩn bị, đội Beyond Sight lần đầu cùng nhau tranh tài tại giải. Vũ Tiến Mạnh từng giành 4 huy chương bạc tại hai kỳ ASEAN Para Games và là vận động viên khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành cự ly marathon 42,195 km. Tạ Đình Hán cũng từng giành huy chương tại ASEAN Para Games.

Đội tiếp sức khiếm thị Beyond Sight và các thành viên hỗ trợ.

Sự hiện diện của các vận động viên khiếm thị góp phần lan tỏa tinh thần thể thao không giới hạn, đồng thời truyền cảm hứng về nghị lực và niềm đam mê chinh phục thử thách.

Mùa giải năm nay còn có sự tham gia của Mark Allen, huyền thoại từng 6 lần vô địch IRONMAN World Championship. Ông đảm nhận chặng bơi trong nội dung tiếp sức tại cả SUNRISE SPRINT Việt Nam và BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc.

Ngoài thi đấu, Mark Allen còn chia sẻ kinh nghiệm tại workshop “Best in Me – Phục hồi và Dinh dưỡng cho mọi hành trình”, mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi cho cộng đồng vận động viên.

Kết nối thể thao với trải nghiệm du lịch Phú Quốc

Không chỉ là sự kiện thể thao, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc còn kết nối các hoạt động thi đấu với trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và khám phá địa phương. Sự góp mặt của gia đình, bạn bè và các câu lạc bộ thể thao góp phần tạo nên không khí sôi động trong suốt tuần lễ sự kiện.

Tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, khu vực triển lãm (expo) được kết nối với các không gian tiện ích, sân khấu trung tâm, khu vực xuất phát và về đích. Cách bố trí này giúp vận động viên thuận tiện nhận vật phẩm thi đấu, tham gia các hoạt động đồng hành, trong khi người thân có thể theo dõi và cổ vũ.

Top 3 Nam và Top 3 nữ chiến thắng hạng mục Chung cuộc nhóm tuổi.

Ban tổ chức cũng triển khai trợ lý kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SEV EventConcierge, hỗ trợ vận động viên và gia đình tra cứu lịch thi đấu, hướng dẫn tham dự và thông tin khám phá Phú Quốc.

Song song với đó, các bộ phận chuyên môn, lực lượng y tế, tình nguyện viên và đối tác phối hợp hỗ trợ vận động viên từ khâu nhận vật phẩm, phổ biến quy định đến thi đấu và hồi phục sau cuộc đua.

Giải chạy Cộng đồng Sơ sinh Vietnam/Healthy Vietnam cũng thu hút hàng trăm người đăng ký, với sự tham gia của các Đại sứ Sunrise Events Vietnam là Lê Nhật Tài và Tuna Đặng. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần mang đến cơ hội phát triển khỏe mạnh cho trẻ sơ sinh thông qua thể thao.

Hơn 2600 vận động viên đã tham dự.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, đánh giá mùa giải thứ tư đã mang đến cho Phú Quốc một tuần lễ sôi động, với sự tham gia của vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội chinh phục mục tiêu thể thao mà còn giúp các vận động viên, gia đình và bạn bè khám phá, quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông Trần Nguyễn Bá, trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng và dịch vụ tại Phú Quốc đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Địa phương kỳ vọng mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho vận động viên và du khách.

Khung cảnh từ trên cao khu vực xuất phát bơi.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, đại diện ban tổ chức, cho biết giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở những thành tích đạt được mà còn ở hành trình mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân, cùng sự gắn kết của gia đình, câu lạc bộ và cộng đồng địa phương.

Khép lại mùa giải 2026, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc hướng tới lần tổ chức thứ năm vào năm 2027. Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện chất lượng thi đấu và trải nghiệm, thu hút thêm vận động viên quốc tế, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến gắn với các sự kiện thể thao quy mô quốc tế.