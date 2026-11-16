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IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Bình Lê
Bình Lê
11:16 | 16/11/2026
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Mùa giải thứ tư BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 2.600 người tham gia và sự góp mặt của vận động viên đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.
An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026

Ngày 15/11, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 khép lại sau tuần lễ sự kiện diễn ra tại Phu Quoc Marina. Bất chấp những cơn mưa lớn, giải đấu vẫn thu hút 2.600 người tham gia, tăng 20% so với mùa giải năm 2025. Đây là số lượng người tham gia cao nhất trong bốn mùa tổ chức.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Hạng Nhất chung cuộc Nữ - Andrea Memminger.

Đáng chú ý, vận động viên quốc tế chiếm gần một nửa tổng số người tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3, cho thấy sức hút ngày càng mở rộng của giải đấu đối với cộng đồng ba môn phối hợp quốc tế.

Tại cự ly IRONMAN 70.3, vận động viên người Australia Simon Carey giành vị trí nhất chung cuộc nam với thành tích 4 giờ 7 phút 1 giây. Ở bảng nữ, Andrea Memminger đến từ Đức về đích đầu tiên với thời gian 5 giờ 17 phút 17 giây.

Đại diện Việt Nam Hoàng Minh Quân và Hoàng Thị Lành là hai vận động viên có thành tích nổi bật nhất ở hai bảng đấu tương ứng. Trong đó, Hoàng Thị Lành xếp thứ hai chung cuộc nội dung nữ với thành tích 5 giờ 21 phút 23 giây.

Chia sẻ sau cuộc đua, Hoàng Thị Lành cho biết đây là năm thứ năm liên tiếp chị tham gia giải đấu thuộc hệ thống IRONMAN tại Phú Quốc. Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, vận động viên đã dành 5 tháng tập luyện, hướng tới thành tích tốt nhất.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Hạng nhất Nam chung cuộc - Simon Carey.

Theo chị Lành, chặng đạp xe là thử thách đáng chú ý, đòi hỏi vận động viên phải giữ bình tĩnh, thận trọng và cân bằng giữa thể lực với cảm xúc. Với chị, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn là khả năng vượt qua giới hạn của bản thân.

Bên cạnh những màn tranh tài ở cự ly chính, tuần lễ sự kiện còn ghi nhận sự tham gia đông đảo của các vận động viên ở những nội dung khác. SUNRISE SPRINT Việt Nam thu hút hơn 300 vận động viên, tăng hơn 60% so với năm trước. IRONKIDS Phú Quốc cũng xác lập kỷ lục với hơn 300 vận động viên nhí, tăng gần 50%.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là sự góp mặt của 4 vận động viên khiếm thị. Trong đó, Doãn Hồng Song lần đầu chinh phục cự ly IRONMAN 70.3; đội tiếp sức Beyond Sight có ba thành viên gồm Phạm Trung Thu, Tạ Đình Hán và Vũ Tiến Mạnh.

Sau 4 năm chuẩn bị, đội Beyond Sight lần đầu cùng nhau tranh tài tại giải. Vũ Tiến Mạnh từng giành 4 huy chương bạc tại hai kỳ ASEAN Para Games và là vận động viên khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành cự ly marathon 42,195 km. Tạ Đình Hán cũng từng giành huy chương tại ASEAN Para Games.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Đội tiếp sức khiếm thị Beyond Sight và các thành viên hỗ trợ.

Sự hiện diện của các vận động viên khiếm thị góp phần lan tỏa tinh thần thể thao không giới hạn, đồng thời truyền cảm hứng về nghị lực và niềm đam mê chinh phục thử thách.

Mùa giải năm nay còn có sự tham gia của Mark Allen, huyền thoại từng 6 lần vô địch IRONMAN World Championship. Ông đảm nhận chặng bơi trong nội dung tiếp sức tại cả SUNRISE SPRINT Việt Nam và BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc.

Ngoài thi đấu, Mark Allen còn chia sẻ kinh nghiệm tại workshop “Best in Me – Phục hồi và Dinh dưỡng cho mọi hành trình”, mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi cho cộng đồng vận động viên.

Kết nối thể thao với trải nghiệm du lịch Phú Quốc

Không chỉ là sự kiện thể thao, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc còn kết nối các hoạt động thi đấu với trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và khám phá địa phương. Sự góp mặt của gia đình, bạn bè và các câu lạc bộ thể thao góp phần tạo nên không khí sôi động trong suốt tuần lễ sự kiện.

Tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, khu vực triển lãm (expo) được kết nối với các không gian tiện ích, sân khấu trung tâm, khu vực xuất phát và về đích. Cách bố trí này giúp vận động viên thuận tiện nhận vật phẩm thi đấu, tham gia các hoạt động đồng hành, trong khi người thân có thể theo dõi và cổ vũ.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Top 3 Nam và Top 3 nữ chiến thắng hạng mục Chung cuộc nhóm tuổi.

Ban tổ chức cũng triển khai trợ lý kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SEV EventConcierge, hỗ trợ vận động viên và gia đình tra cứu lịch thi đấu, hướng dẫn tham dự và thông tin khám phá Phú Quốc.

Song song với đó, các bộ phận chuyên môn, lực lượng y tế, tình nguyện viên và đối tác phối hợp hỗ trợ vận động viên từ khâu nhận vật phẩm, phổ biến quy định đến thi đấu và hồi phục sau cuộc đua.

Giải chạy Cộng đồng Sơ sinh Vietnam/Healthy Vietnam cũng thu hút hàng trăm người đăng ký, với sự tham gia của các Đại sứ Sunrise Events Vietnam là Lê Nhật Tài và Tuna Đặng. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần mang đến cơ hội phát triển khỏe mạnh cho trẻ sơ sinh thông qua thể thao.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Hơn 2600 vận động viên đã tham dự.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, đánh giá mùa giải thứ tư đã mang đến cho Phú Quốc một tuần lễ sôi động, với sự tham gia của vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội chinh phục mục tiêu thể thao mà còn giúp các vận động viên, gia đình và bạn bè khám phá, quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông Trần Nguyễn Bá, trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng và dịch vụ tại Phú Quốc đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Địa phương kỳ vọng mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho vận động viên và du khách.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự
Khung cảnh từ trên cao khu vực xuất phát bơi.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, đại diện ban tổ chức, cho biết giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở những thành tích đạt được mà còn ở hành trình mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân, cùng sự gắn kết của gia đình, câu lạc bộ và cộng đồng địa phương.

Khép lại mùa giải 2026, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc hướng tới lần tổ chức thứ năm vào năm 2027. Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện chất lượng thi đấu và trải nghiệm, thu hút thêm vận động viên quốc tế, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến gắn với các sự kiện thể thao quy mô quốc tế.

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00

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