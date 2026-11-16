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25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11:08 | 16/11/2026
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25 trường đại học tham gia Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, đào tạo giảng viên và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
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Bổ sung nhiều trường đại học vào danh sách ưu tiên

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt có nhiều điều chỉnh so với phương án dự kiến cách đây hai năm. Đáng chú ý, một số trường đại học mới được bổ sung, trong khi một số cơ sở từng nằm trong phương án trước đó không còn xuất hiện trong danh sách.

Các trường mới được bổ sung gồm Đại học Bách khoa và Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học CMC, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tôn Đức Thắng và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ở chiều ngược lại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thái Nguyên và Đại học Vinh không còn trong danh sách.

Những thay đổi này cho thấy danh sách các cơ sở được ưu tiên đầu tư được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu về năng lực đào tạo và điều kiện tham gia chương trình. Đây cũng là cơ sở để tập trung nguồn lực đầu tư vào những trường đáp ứng tiêu chuẩn phát triển nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Ưu tiên nguồn lực hiện đại hóa phòng thí nghiệm

Theo Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn (Chương trình 1017), các trường đại học thuộc diện ưu tiên được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trang thiết bị và phần mềm bản quyền để xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Hệ thống phòng thí nghiệm sẽ phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là những chuyên ngành liên quan đến vi mạch.

Việc tham gia chương trình gắn với yêu cầu về năng lực của cơ sở đào tạo và chuẩn đào tạo ngành vi mạch bán dẫn. Các trường đáp ứng điều kiện có thể đăng ký tham gia để được hưởng cơ chế hỗ trợ. Ngược lại, những cơ sở không bảo đảm yêu cầu có thể bị đưa ra khỏi danh sách.

Cách tiếp cận này đặt yêu cầu về chất lượng đào tạo song hành với đầu tư cơ sở vật chất. Phòng thí nghiệm hiện đại cần được khai thác hiệu quả trong giảng dạy, thực hành và nghiên cứu, qua đó giúp người học tiếp cận kiến thức, công nghệ và quy trình chuyên môn của ngành bán dẫn.

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn
Sinh viên trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh minh hoạ

Mở rộng chính sách hỗ trợ người học và giảng viên

Bên cạnh nguồn lực đầu tư cho hạ tầng đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng cho biết sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính đặc thù đối với người học các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn tại những cơ sở giáo dục đại học thuộc chương trình. Các chính sách dự kiến gồm học bổng, miễn và giảm học phí.

Đội ngũ giảng viên cũng được ưu tiên đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và hưởng các chính sách khuyến khích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Đáng chú ý, theo Nghị định 179, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc một số ngành vi mạch bán dẫn có thể được hỗ trợ kinh phí học tập hằng tháng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định. Mức hỗ trợ lần lượt là 4,5 triệu đồng đối với sinh viên, 6,3 triệu đồng đối với học viên cao học và 8,4 triệu đồng đối với nghiên cứu sinh.

Việc kết hợp đầu tư phòng thí nghiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và hỗ trợ tài chính cho người học góp phần tạo điều kiện để các trường phát triển chương trình đào tạo chuyên sâu, thu hút người học tham gia lĩnh vực công nghệ có yêu cầu cao về kiến thức và kỹ năng.

Hướng tới đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực bán dẫn vào năm 2030

Chương trình 1017 đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Nguồn nhân lực tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất bán dẫn.

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn
Danh sách dự kiến các cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên xem xét đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở năm 2024 và danh sách các cơ sở đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình 1017 (đợt 2) được phê duyệt năm 2026

Để đáp ứng mục tiêu này, hệ thống giáo dục đại học giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Việc ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm tại 25 trường đại học là một trong những giải pháp nhằm tăng cường năng lực đào tạo, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo là sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phần mềm và phát triển đội ngũ giảng viên đủ năng lực. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

thí nghiệm bán dẫn 25 trường đại học phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

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