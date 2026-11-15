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Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

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08:56 | 15/11/2026
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Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Trường Đại học Mỏ - Địa chất đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đất hiếm, khai thác mỏ an toàn ở độ sâu lớn và cảnh báo sớm thiên tai.
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Ngày 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất (15/11/1966 - 15/11/2026) và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nhà trường.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Mỏ - Địa chất đạt được trong suốt 60 năm qua.

Được thành lập trong những năm tháng kháng chiến, từ điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất từng bước phát triển thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, địa chất, dầu khí, trắc địa - bản đồ, công trình ngầm, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường.

Hàng vạn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp từ trường, đóng góp vào nhiều lĩnh vực của đất nước. Nhiều cựu sinh viên trở thành nhà khoa học đầu ngành, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tập đoàn kinh tế. Nhà trường cũng triển khai hơn 4.000 hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng và có hàng trăm công bố quốc tế uy tín.

Đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ khoáng sản chiến lược, đất hiếm

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị đã xác lập những mục tiêu chiến lược nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò quan trọng.

Những yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ mới đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, từ làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, khai thác và chế biến sâu khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao đến bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển đổi xanh. Nhà trường cũng cần tham gia dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Trường đại học Mỏ-Địa chất. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo cần được phát triển theo hướng hiện đại, liên ngành, tích hợp năng lực số và chuyển đổi xanh; tăng cường gắn kết giữa giảng đường với thực địa, doanh nghiệp, chú trọng phương châm học đi đôi với hành.

Đặc biệt, nhà trường cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt, làm chủ công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đất hiếm; công nghệ khai thác mỏ an toàn ở độ sâu lớn; khoan ngầm đô thị và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Hoạt động nghiên cứu cần chuyển mạnh từ nghiên cứu phục vụ sang nghiên cứu dẫn dắt, lấy ứng dụng thực tế và hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo giá trị khoa học.

Cùng với nghiên cứu, đội ngũ nhà khoa học của trường cần phát huy vai trò phản biện độc lập, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho công tác lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, quy hoạch không gian biển và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị đại học, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về địa chất, mỏ và địa không gian số phục vụ dùng chung. Việc thực hiện tự chủ đại học cần gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch, đồng thời xây dựng môi trường học thuật dân chủ, liêm chính, khuyến khích tài năng và sáng tạo.

Đối với công tác xây dựng đội ngũ, nhà trường cần chú trọng phát triển Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, tạo cơ chế phù hợp để thu hút nhà khoa học giỏi và giảng viên trẻ tài năng. Chủ tịch Quốc hội đồng thời mong muốn sinh viên, học viên nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, than - khoáng sản, điện lực, hóa chất cùng UBND TP Hà Nội và các địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để trường phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, tinh thần đoàn kết, đổi mới, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học nghiên cứu đa ngành uy tín, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Huân chương Lao động hạng Ba

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
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Cập nhật: 15/11/2026 10:00

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