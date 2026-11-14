Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Đình Tưởng
Đình Tưởng
00:15 | 14/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VN-Index nhích 0,18 điểm lên 1.734,93 điểm, nhưng sắc đỏ lan rộng và thanh khoản khớp lệnh suy yếu trong phiên cuối tuần.
Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ
Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép
Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Phiên giao dịch ngày 13/11/2026 khép lại với sắc xanh mong manh của VN-Index, trái ngược với diễn biến kém tích cực trên phần lớn bảng điện. Lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thoát giảm, song sự cải thiện tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt về độ rộng thị trường.

VN-Index đóng cửa tại 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm, tương đương 0,01%. HNX-Index giảm 1,64 điểm xuống 254,98 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, đạt 121,39 điểm. VN30-Index tăng 5,48 điểm lên 1.844,91 điểm, dù rổ này chỉ có 6 mã tăng, 15 mã giảm và 9 mã đứng giá. Trên HoSE, số mã giảm lên tới 192, cao hơn nhiều so với 108 mã tăng.

Ngân hàng nâng đỡ chỉ số, dòng tiền vẫn thận trọng

Đầu phiên, VN-Index mở cửa dưới tham chiếu và có lúc lùi về 1.724,03 điểm. Chỉ số nhiều lần hồi phục nhưng chịu áp lực bán khi tiến sát vùng 1.737 điểm. Đến đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, sức cầu tại các mã trụ giúp thị trường đảo chiều tăng nhẹ. Nhịp hồi cuối ngày vì thế mang nhiều dấu ấn của hoạt động nâng đỡ chỉ số hơn là một đợt tăng đồng thuận.

Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 453 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 9.772 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, giá trị giao dịch toàn sàn đạt khoảng 15.137,8 tỷ đồng. Khoảng cách lớn giữa hai chỉ tiêu cho thấy tổng giá trị giao dịch không thể được dùng thay cho dòng tiền khớp lệnh khi đánh giá sức mua trên thị trường.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 13/11
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 13/11

Ngân hàng là điểm tựa đáng kể, nhưng biến động giữa các cổ phiếu rất khác nhau. STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, MSB tăng 1,55%, VPB tăng 0,91% và HDB tăng 0,44%. Ở chiều ngược lại, BID giảm 0,78%, SHB giảm 0,91%, TPB giảm 1,15%, LPB giảm 0,41% và MBB giảm 0,26%. Diễn biến này phản ánh dòng tiền lựa chọn từng doanh nghiệp, thay vì mua đồng loạt cả nhóm ngân hàng.

STB đóng góp khoảng 0,89 điểm cho VN-Index, TCB góp 0,65 điểm, VJC góp 0,46 điểm và VPB góp 0,41 điểm. Trong khi đó, BID, VNM, GAS và DMX là những mã gây sức ép giảm đáng kể. Việc chỉ vài cổ phiếu có thể bù đắp phần lớn áp lực bán trên thị trường là tín hiệu cần thận trọng khi diễn giải mức tăng 0,01% của chỉ số.

Nhóm chứng khoán chưa theo kịp nhịp hồi. SHS giảm 1,49%, MBS giảm 1,23%, HCM và VCK cùng giảm 1,08%, SSI giảm 0,25%; ngược lại, VPX tăng 2,17% còn VIX đứng giá. Khi thanh khoản khớp lệnh chưa cải thiện và cổ phiếu môi giới phân hóa theo hướng tiêu cực, kỳ vọng về một đợt hồi phục mạnh của toàn thị trường vẫn thiếu sự xác nhận.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 320 tỷ đồng trên HoSE; tính cả ba sàn, giá trị mua ròng khoảng 301 tỷ đồng. VIX được mua ròng hơn 308 tỷ đồng, tiếp đến là POW hơn 86 tỷ đồng, VJC gần 58 tỷ đồng và HDB gần 58 tỷ đồng. Trái lại, FPT bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng, GMD hơn 56 tỷ đồng và BID hơn 37 tỷ đồng. Vì dòng vốn mua tập trung mạnh ở VIX, chưa thể xem đây là sự trở lại đồng đều của khối ngoại ở tất cả nhóm ngành.

Bất động sản, công nghệ và năng lượng phân hóa rõ nét

Bất động sản tiếp tục cho thấy sự giằng co. VIC, VHM, NVL và DXG đóng cửa tại tham chiếu, trong khi NLG tăng 2,88%, KDH tăng 0,96% và TAL tăng 4,80%. Ngược lại, PDR giảm 2,54%, DIG giảm 2,39%, CEO giảm 2,44%; riêng TIG giảm 10% trên HNX. Sự đối lập giữa các mã cho thấy lực cầu đang tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu, nhưng chưa đủ sức kéo cả ngành thoát khỏi trạng thái phân hóa.

Ở nhóm công nghệ, FPT tăng 1,11% và đóng góp tích cực cho VN-Index dù bị khối ngoại bán ròng mạnh. Cùng chiều, một số cổ phiếu viễn thông như FOX tăng 1,29%, VGI tăng 0,96% và FOC tăng 0,87%. Ngược lại, các mã phần mềm và dịch vụ công nghệ như ELC, ITD, HPT ghi nhận diễn biến giảm. Vì vậy, sắc xanh của FPT không có nghĩa toàn bộ nhóm công nghệ thông tin đều tăng giá.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Logistics có điểm sáng ở GMD, tăng 2,42% lên 55.000 đồng/cổ phiếu, dù cổ phiếu này bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 56 tỷ đồng. TMS tăng 6,86% nhưng SFI giảm 6,85%, cho thấy sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Ở vận tải hàng không, VJC tăng 2,12% và HVN tăng 0,91%. Các mã xây dựng, hạ tầng lại kém tích cực hơn, với VCG giảm 2,89%, CII giảm 2,82% và GEX giảm 2,05%, dù CTD tăng 3,40%.

Nhóm bán lẻ và phân phối hàng điện tử cũng không có xu hướng thống nhất. MWG đứng giá ở 73.000 đồng/cổ phiếu; FRT và PET giảm, trong khi DGW tăng. DMX giảm 1,18% và tạo sức ép nhất định lên VN-Index. Ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, VNM mất 1,11% còn MSN giữ giá tham chiếu. Diễn biến trên cho thấy thị trường chưa hình thành làn sóng mua lan rộng ở các cổ phiếu gắn với tiêu dùng nội địa.

Trong nhóm điện, POW nổi bật khi tăng 3,57% lên 13.050 đồng/cổ phiếu với hơn 18,5 triệu cổ phiếu được giao dịch, đồng thời thu hút lực mua ròng đáng kể từ khối ngoại. Trái lại, GEE giảm 0,97% và GEX giảm 2,05%. Xét rộng hơn ở lĩnh vực năng lượng và dầu khí, GAS giảm 0,68%, BSR giảm 0,59%, PLX giảm 0,30% và PVD giảm 0,91%; một số mã như PVS, PVT vẫn tăng. Sự đối lập giữa POW và các cổ phiếu dầu khí cho thấy không nên gộp toàn bộ nhóm điện, tiện ích và dầu khí vào một diễn biến chung.

Nhóm y tế, dược phẩm có giao dịch không đồng đều và thanh khoản thấp ở một số mã. DBD tăng 1,95%, trong khi DHG giảm 0,93%, IMP giảm 2,11% và DMC giảm 4,26%. Đáng lưu ý, khối lượng giao dịch ghi nhận của một số mã như IMP, DMC chỉ ở mức rất nhỏ; biến động tỷ lệ phần trăm vì vậy không đủ để kết luận toàn ngành dược đang chịu làn sóng bán mạnh.

Nhìn chung, VN-Index vẫn tăng khoảng 0,55% trong tuần 9–13/11 khi so với mức đóng cửa 1.725,36 điểm của ngày 6/11, nhưng nhịp hồi cuối tuần thiếu sự đồng thuận của độ rộng và thanh khoản. Vùng 1.724–1.725 điểm từng thu hút lực cầu trong phiên 13/11, còn khu vực quanh 1.737 điểm là ngưỡng chỉ số chưa vượt qua bền vững trong ngày. Đây mới là các mốc quan sát ngắn hạn, không phải ranh giới chắc chắn cho xu hướng.

Trong những phiên tới, yếu tố cần theo dõi không chỉ là VN-Index có vượt 1.737 điểm hay không, mà còn là số cổ phiếu tăng có mở rộng, thanh khoản khớp lệnh có phục hồi và dòng tiền có lan từ ngân hàng sang chứng khoán, bất động sản, công nghệ, bán lẻ và sản xuất hay không. Nếu chỉ số tiếp tục tăng nhờ một vài mã trụ trong khi phần lớn cổ phiếu suy yếu, rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu. Ngược lại, sự cải thiện đồng thời của giá, độ rộng và thanh khoản sẽ tạo cơ sở đáng tin cậy hơn cho một nhịp phục hồi tiếp diễn.

chứng khoán 13/11 VN-Index 13/11/2026 thị trường chứng khoán hôm nay Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu công nghệ cổ phiếu dầu khí khối ngoại mua ròng

Bài liên quan

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Có thể bạn quan tâm

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Thị trường
Từ 15 giờ ngày 12/11, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Trong cùng tuần, Green SM giảm 25% cước mọi chuyến xe, còn Grab hạ biên độ phí ứng dụng thu từ tài xế xuống tối đa 25%.
Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Thị trường
Phiên 13/11, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.720–1.750 điểm; khả năng hồi phục phụ thuộc vào lực cầu tại nhóm ngân hàng và sự hạ nhiệt của áp lực bán ròng.
Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Thị trường
VN-Index giảm về 1.734,75 điểm trong phiên 12/11 khi áp lực bán lan rộng, khối ngoại đảo chiều bán ròng và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm ngành.
Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Thị trường
Con số này đồng nghĩa, cứ hai chiếc laptop Windows cao cấp được bán ra trên thị trường thì có một chiếc là Zenbook, một cột mốc rất đáng chú ý đối với thương hiệu đã dành nhiều thập kỷ phát triển dòng sản phẩm cao cấp.
Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Thị trường
Phiên 12/11, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.750 điểm khi dòng tiền chưa đồng thuận và áp lực chốt lời còn hiện diện.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
26°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây thưa
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Quảng Bình

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 137,400
Hà Nội - PNJ 133,200 137,400
Đà Nẵng - PNJ 133,200 137,400
Miền Tây - PNJ 133,200 137,400
Tây Nguyên - PNJ 133,200 137,400
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 137,400
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 13,800
Miếng SJC Nghệ An 13,500 13,800
Miếng SJC Thái Bình 13,500 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 13,780
Trang sức 99.9 13,060 13,660
Trang sức 99.99 13,070 13,670
Vàng 99.9 12,600
Vàng 99.99 12,750
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 13,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 13,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 1,378
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 1,379
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 1,368
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 135,446
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 10,276
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 93,183
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 83,606
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 79,912
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 57,201
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16936 17206 17782
CAD 17503 17776 18393
CHF 30074 30448 31100
CNY 0 3813 3910
EUR 27801 28015 29095
GBP 33216 33603 34550
HKD 0 3148 3351
JPY 154 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13920 14510
SGD 19441 19721 20290
THB 675 738 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Cập nhật: 14/11/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/11/2026 01:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026