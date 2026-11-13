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Năng lượng

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Sơn Tinh
Sơn Tinh
09:44 | 13/11/2026
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Bộ Công Thương chính thức phê duyệt khung giá phát điện LNG năm 2026 với mức tối đa 3.453,72 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
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Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BCT ngày 9/11/2026, phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị phát điện và bên mua điện triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện.

Theo quyết định, khung giá phát điện LNG năm 2026 được xác định từ 0 đến 3.453,72 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá tối đa này tăng 126,30 đồng/kWh, tương đương khoảng 3,8% so với mức trần 3.327,42 đồng/kWh của năm 2025.

Việc phê duyệt khung giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ Công Thương, liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng công bố các thông số đầu vào làm căn cứ tính toán mức giá tối đa. Trong đó, công suất tính toán của nhà máy điện LNG được xác định ở mức 1.528.292 kW, suất hao nhiệt tinh tại mức tải 85% đạt 6.253,43 BTU/kWh.

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?
Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá LNG nhập khẩu, đã bao gồm thuế nhập khẩu, được xác định ở mức 13,4099 USD/triệu BTU. Chi phí vận chuyển LNG là 1,831 USD/triệu BTU, bao gồm vận chuyển khí đến kho cảng tái hóa, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối khí sau tái hóa. Tỷ giá sử dụng để tính toán là 26.378 đồng/USD.

Những thông số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức giá phát điện tham chiếu, đặc biệt khi chi phí nhiên liệu nhập khẩu và biến động tỷ giá có ảnh hưởng đáng kể đến phương án tài chính của các dự án nhiệt điện LNG.

Tuy nhiên, mức trần 3.453,72 đồng/kWh không đồng nghĩa với việc tất cả nhà máy điện LNG đều được thanh toán theo mức giá này. Giá mua bán điện cụ thể phải được các bên đàm phán, xác định theo quy định hiện hành, căn cứ điều kiện kỹ thuật, chi phí đầu tư và đặc điểm vận hành của từng dự án.

Đối với các chủ đầu tư, khung giá mới là một cơ sở để rà soát phương án doanh thu, tính toán khả năng thu hồi vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng. Dù vậy, hiệu quả tài chính vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giá nhiên liệu thực tế, sản lượng điện huy động, chi phí vốn và điều khoản hợp đồng mua bán điện.

Việc ban hành khung giá năm 2026 vì thế bổ sung căn cứ pháp lý cho quá trình đàm phán giá điện LNG, nhưng chưa đồng nghĩa những vướng mắc về hợp đồng, thu xếp vốn và bảo đảm hiệu quả đầu tư của các dự án đã được giải quyết.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
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Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

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Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

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Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

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Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

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PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

Xanadu vay 140 triệu USD từ Chính phủ Canada giữa lúc thua lỗ tăng mạnh

Xanadu vay 140 triệu USD từ Chính phủ Canada giữa lúc thua lỗ tăng mạnh

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VIMC được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

VIMC được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

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Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

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Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

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Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

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BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026