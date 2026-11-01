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Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Phạm Anh

Phạm Anh

21:10 | 01/11/2026
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Khép lại mùa giải thứ 19 của PVOIL VOC tại “thánh địa” off-road Đồng Mô, tay đua Nguyễn Đình Hiếu cùng anh ruột Nguyễn Đình Trung vô địch hạng Bán tải Cơ bản, trở thành vận động viên đầu tiên 4 lần liên tiếp đăng quang.
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Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Mùa giải thứ 19 của PVOIL VOC khép lại tại “thánh địa” off-road Đồng Mô với kỷ lục mới.

Mùa giải cạnh tranh kịch tính bậc nhất

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã khép lại sau 3 ngày thi đấu đầy sôi động, ghi dấu một mùa giải được các vận động viên đánh giá là có những màn thi đấu cạnh tranh, gay cấn nhất từ trước tới nay. Thứ hạng các đội đua liên tục thay đổi qua từng vòng đua và những danh hiệu vô địch chỉ được quyết định ở bài thi cuối cùng.

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Trao giải Hạng Bán tải cơ bản

Ở hạng Bán tải Cơ bản, đội TTC DOBINSONS WOLVER của Nguyễn Đình Hiếu về nhất với 922 điểm. Đội xếp thứ hai là PAC WOLVER (Phạm Quốc Huy, Đặng Anh Minh) được 854 điểm, kém 68 điểm. Hạng ba thuộc về TVC-TRITON VIỆT NAM CLUB - HƯNG LONG OPTION 4X4 (Bùi Quyết Chiến, Bùi Duy Mậu) với 827 điểm.

Hạng Bán tải cơ bản

Số đội

Tên đội

Lái chính

Lái phụ

Điểm

Vô địch

110

TTC DOBINSONS WOLVER

Nguyễn Đình Hiếu

Nguyễn Đình Trung

922

Giải Nhì

108

PAC WOLVER

Phạm Quốc Huy

Đặng Anh Minh

854

Giải Ba

113

TVC-TRITON VIỆT NAM CLUB - HƯNG LONG OPTION 4X4

Bùi Quyết Chiến

Bùi Duy Mậu

827

Hiếu là tay đua đầu tiên giữ ngôi vô địch 4 mùa liền. Năm nay anh cầm lái chính, anh trai Nguyễn Đình Trung ngồi ghế lái phụ. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu hai anh em ruột cùng vô địch suốt 19 năm giải tồn tại. Giải đã qua ba lần đổi tên, từ Vô-lăng Vàng sang Vietnam Offroad Cup rồi tới tên gọi hiện nay.

Hạng chuyên nghiệp

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Trao giải Hạng Chuyên nghiệp

Ở hạng Chuyên nghiệp, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) vô địch lần thứ hai với 1.399 điểm. Cuộc đua giành vị trí thứ hai gần như ngang ngửa: 108 FURY WOLVER đạt 1.253 điểm, chỉ hơn TORO TEAM - VULCAN4X4 01 đúng một điểm.

Số đội

Tên đội

Lái chính

Lái phụ

Điểm

Vô địch

401

134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH

Trần Đinh Vũ Huy

Nguyễn Thế Sinh

1.399

Giải Nhì

404

108 FURY WOLVER

Vũ Ngọc Cường

Nguyễn Ngọc Ánh

1.253

Giải Ba

406

TORO TEAM - VULCAN4X4 01

Phan Ngọc Quang

Trần Hữu Khuyến

1.252

Hạng nâng cao

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Trao giải Hạng nâng cao

Hạng Nâng cao có nhà vô địch lần đầu. NINH VIỆT - TPHCM (Ninh Quang Việt, Đặng Văn Thế) thắng hạng Nâng cao với 1.023 điểm, hơn đội xếp sau 18 điểm.

Số đội

Tên đội

Lái chính

Lái phụ

Điểm

Vô địch

312

NINH VIỆT - TPHCM

Ninh Quang Việt

Đặng Văn Thế

1.023

Giải Nhì

302

TORO TEAM - VULCAN4X4 - 02

Phan Ngọc Mỹ

Bùi Minh Duy

1.005

Giải Ba

303

179 FURY WOLVER

Hồ Huy Hoàng

Lê Minh Tấn

978

Hạng SUV cơ bản

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Trao giải Hạng SUV cơ bản

Hạng SUV Cơ bản, TORO TEAM - TÔM GIỐNG (Võ Duy Mỹ, Nguyễn Trọng Huy) vô địch lần đầu 818 điểm. Hai đội tiếp theo được 802 và 800 điểm, nghĩa là ba đội dẫn đầu chỉ cách nhau 18 điểm.

Số đội

Tên đội

Lái chính

Lái phụ

Điểm

Vô địch

206

TORO TEAM - TÔM GIỐNG

Võ Duy Mỹ

Nguyễn Trọng Huy

818

Giải Nhì

229

NINH BÌNH OFFROAD LÂM ĐÁ - PING PONG - ĐỨC TUẤN AUTO AMADA

Vũ Huy Lâm

Phạm Thông

802

Giải Ba

207

CLB ĐÀ LẠT

Nguyễn Văn Minh

Hồ Công Thành

800

Đường thi mở rộng

Mùa giải năm nay có 88 đội với 176 vận động viên, chia thành 4 hạng. Ban tổ chức dựng 24 đường thi trên khoảng 250 héc ta đồi rừng, mức được giới thiệu là rộng nhất từ trước tới nay. Địa hình dốc, bùn lầy và rãnh sâu buộc các đội phải tính toán từng cú vượt.

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (VMF), trưởng ban điều hành giải, nói tại lễ bế mạc rằng mùa giải năm nay “khẳng định sự trưởng thành vững chắc của phong trào thể thao ô tô địa hình Việt Nam”.

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup
Đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) vô địch hạng Chuyên nghiệp chinh phục đường đua

Tổng tiền thưởng là 526 triệu đồng. Giải Cống hiến thuộc về đội 416 - Bang Phía Tây, giải Ấn tượng về tay đội 214 - CLB ISUZU TROOPER VIỆT NAM, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Trọng tài Trần Quốc Hồng (TP HCM) được VTVcab trao giải thành viên ban điều hành tiêu biểu.

Ban tổ chức công bố hơn 20 triệu lượt xem trực tiếp và trực tuyến trong ba ngày. Giải được phát trên VTV Prime, On Plus, FPT Play và các kênh của Otofun. Ngoài khu thi đấu, khán giả còn được lái thử xe vượt địa hình tại các gian trưng bày.

Vietnam Offroad Cup do OTV Media và cộng đồng Otofun tổ chức từ năm 2008, là giải đua xe địa hình lâu đời nhất trong nước. Từ năm 2010, Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận giải là môn thi đấu thể thao phong trào. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đồng hành cùng giải từ năm 2016 và trở thành nhà tài trợ tên giải từ năm 2019.

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23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 03/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 03/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/11/2026 15:00
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23°C
Thứ ba, 03/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 04/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
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27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
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23°C
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22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/11/2026 03:00
30°C
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30°C
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29°C
Thứ ba, 03/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 03/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 03/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 03/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 04/11/2026 09:00
29°C
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27°C
Thứ tư, 04/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
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Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
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25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
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Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
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Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
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24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
26°C
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Thứ ba, 03/11/2026 18:00
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Thứ ba, 03/11/2026 21:00
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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
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Thứ tư, 04/11/2026 06:00
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Thứ tư, 04/11/2026 09:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
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Thứ tư, 04/11/2026 21:00
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Thứ năm, 05/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
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Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
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24°C
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Thứ năm, 05/11/2026 18:00
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Thứ năm, 05/11/2026 21:00
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Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
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Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
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Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
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Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
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Nghệ An

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Thứ ba, 03/11/2026 12:00
22°C
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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Thứ tư, 04/11/2026 06:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
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Phan Thiết

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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

Tuổi trẻ Thủ đô trao quà trị giá gần 700 triệu đồng tại Thanh Hóa

HH Linh Đàm: Cư dân nào được ở lại, ai phải di dời?

HH Linh Đàm: Cư dân nào được ở lại, ai phải di dời?

Vụ Mr Pips và Mr Hunter xuất hiện thêm đồng phạm?

Vụ Mr Pips và Mr Hunter xuất hiện thêm đồng phạm?

Foxconn đưa Việt Nam vào mạng lưới sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo toàn cầu

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LG chính thức triển khai LG Channels tại Việt Nam

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Với viên pin 10.000mAh, vivo V80 Lite 5G sẽ làm được những gì?

Với viên pin 10.000mAh, vivo V80 Lite 5G sẽ làm được những gì?

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

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Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

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UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

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Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

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Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

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EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

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UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp