Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Mùa giải thứ 19 của PVOIL VOC khép lại tại “thánh địa” off-road Đồng Mô với kỷ lục mới.

Mùa giải cạnh tranh kịch tính bậc nhất

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã khép lại sau 3 ngày thi đấu đầy sôi động, ghi dấu một mùa giải được các vận động viên đánh giá là có những màn thi đấu cạnh tranh, gay cấn nhất từ trước tới nay. Thứ hạng các đội đua liên tục thay đổi qua từng vòng đua và những danh hiệu vô địch chỉ được quyết định ở bài thi cuối cùng.

Trao giải Hạng Bán tải cơ bản

Ở hạng Bán tải Cơ bản, đội TTC DOBINSONS WOLVER của Nguyễn Đình Hiếu về nhất với 922 điểm. Đội xếp thứ hai là PAC WOLVER (Phạm Quốc Huy, Đặng Anh Minh) được 854 điểm, kém 68 điểm. Hạng ba thuộc về TVC-TRITON VIỆT NAM CLUB - HƯNG LONG OPTION 4X4 (Bùi Quyết Chiến, Bùi Duy Mậu) với 827 điểm.

Hạng Bán tải cơ bản

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Điểm Vô địch 110 TTC DOBINSONS WOLVER Nguyễn Đình Hiếu Nguyễn Đình Trung 922 Giải Nhì 108 PAC WOLVER Phạm Quốc Huy Đặng Anh Minh 854 Giải Ba 113 TVC-TRITON VIỆT NAM CLUB - HƯNG LONG OPTION 4X4 Bùi Quyết Chiến Bùi Duy Mậu 827

Hiếu là tay đua đầu tiên giữ ngôi vô địch 4 mùa liền. Năm nay anh cầm lái chính, anh trai Nguyễn Đình Trung ngồi ghế lái phụ. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu hai anh em ruột cùng vô địch suốt 19 năm giải tồn tại. Giải đã qua ba lần đổi tên, từ Vô-lăng Vàng sang Vietnam Offroad Cup rồi tới tên gọi hiện nay.

Hạng chuyên nghiệp

Trao giải Hạng Chuyên nghiệp

Ở hạng Chuyên nghiệp, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) vô địch lần thứ hai với 1.399 điểm. Cuộc đua giành vị trí thứ hai gần như ngang ngửa: 108 FURY WOLVER đạt 1.253 điểm, chỉ hơn TORO TEAM - VULCAN4X4 01 đúng một điểm.

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Điểm Vô địch 401 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH Trần Đinh Vũ Huy Nguyễn Thế Sinh 1.399 Giải Nhì 404 108 FURY WOLVER Vũ Ngọc Cường Nguyễn Ngọc Ánh 1.253 Giải Ba 406 TORO TEAM - VULCAN4X4 01 Phan Ngọc Quang Trần Hữu Khuyến 1.252

Hạng nâng cao

Trao giải Hạng nâng cao

Hạng Nâng cao có nhà vô địch lần đầu. NINH VIỆT - TPHCM (Ninh Quang Việt, Đặng Văn Thế) thắng hạng Nâng cao với 1.023 điểm, hơn đội xếp sau 18 điểm.

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Điểm Vô địch 312 NINH VIỆT - TPHCM Ninh Quang Việt Đặng Văn Thế 1.023 Giải Nhì 302 TORO TEAM - VULCAN4X4 - 02 Phan Ngọc Mỹ Bùi Minh Duy 1.005 Giải Ba 303 179 FURY WOLVER Hồ Huy Hoàng Lê Minh Tấn 978

Hạng SUV cơ bản

Trao giải Hạng SUV cơ bản

Hạng SUV Cơ bản, TORO TEAM - TÔM GIỐNG (Võ Duy Mỹ, Nguyễn Trọng Huy) vô địch lần đầu 818 điểm. Hai đội tiếp theo được 802 và 800 điểm, nghĩa là ba đội dẫn đầu chỉ cách nhau 18 điểm.

Số đội Tên đội Lái chính Lái phụ Điểm Vô địch 206 TORO TEAM - TÔM GIỐNG Võ Duy Mỹ Nguyễn Trọng Huy 818 Giải Nhì 229 NINH BÌNH OFFROAD LÂM ĐÁ - PING PONG - ĐỨC TUẤN AUTO AMADA Vũ Huy Lâm Phạm Thông 802 Giải Ba 207 CLB ĐÀ LẠT Nguyễn Văn Minh Hồ Công Thành 800

Đường thi mở rộng

Mùa giải năm nay có 88 đội với 176 vận động viên, chia thành 4 hạng. Ban tổ chức dựng 24 đường thi trên khoảng 250 héc ta đồi rừng, mức được giới thiệu là rộng nhất từ trước tới nay. Địa hình dốc, bùn lầy và rãnh sâu buộc các đội phải tính toán từng cú vượt.

Ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (VMF), trưởng ban điều hành giải, nói tại lễ bế mạc rằng mùa giải năm nay “khẳng định sự trưởng thành vững chắc của phong trào thể thao ô tô địa hình Việt Nam”.

Đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH (Trần Đinh Vũ Huy, Nguyễn Thế Sinh) vô địch hạng Chuyên nghiệp chinh phục đường đua

Tổng tiền thưởng là 526 triệu đồng. Giải Cống hiến thuộc về đội 416 - Bang Phía Tây, giải Ấn tượng về tay đội 214 - CLB ISUZU TROOPER VIỆT NAM, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Trọng tài Trần Quốc Hồng (TP HCM) được VTVcab trao giải thành viên ban điều hành tiêu biểu.

Ban tổ chức công bố hơn 20 triệu lượt xem trực tiếp và trực tuyến trong ba ngày. Giải được phát trên VTV Prime, On Plus, FPT Play và các kênh của Otofun. Ngoài khu thi đấu, khán giả còn được lái thử xe vượt địa hình tại các gian trưng bày.

Vietnam Offroad Cup do OTV Media và cộng đồng Otofun tổ chức từ năm 2008, là giải đua xe địa hình lâu đời nhất trong nước. Từ năm 2010, Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận giải là môn thi đấu thể thao phong trào. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đồng hành cùng giải từ năm 2016 và trở thành nhà tài trợ tên giải từ năm 2019.