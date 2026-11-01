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Năng lượng

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

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12:23 | 01/11/2026
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Dự án điện gió Ea Sin có tổng vốn gần 2.893 tỷ đồng, dự kiến vận hành quý IV/2028. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu không giải tỏa hết công suất.
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UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh ngày 31/10.

Dự án được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với công suất thiết kế 77 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.893,1 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa các tuabin điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Dự án điện gió Ea Sin tại Đắk Lắk có công suất thiết kế 77 MW, dự kiến vận hành quý IV/2028.
Hình ảnh minh họa các tuabin điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Dự án điện gió Ea Sin tại Đắk Lắk có công suất thiết kế 77 MW, dự kiến vận hành quý IV/2028.

Hai nhà đầu tư được chấp thuận gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam.

Theo quyết định, vốn góp của các nhà đầu tư đạt gần 433,97 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% tổng vốn đầu tư. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam góp khoảng 368,87 tỷ đồng, chiếm 85%; Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam góp gần 65,1 tỷ đồng, chiếm 15%.

Phần vốn huy động dự kiến hơn 2.459,15 tỷ đồng. Việc góp vốn và huy động vốn được thực hiện theo tiến độ dự án.

Nhà máy có diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 26,804 ha và diện tích sử dụng tạm thời khoảng 19,8 ha. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày được quyết định cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư các tuabin gió, hệ thống thu gom điện và trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA.

Đáng chú ý, phương án đấu nối bao gồm đường dây 220 kV với đoạn một mạch và đoạn ba mạch sử dụng chung, chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2.

Tuyến đường dây này kết nối Nhà máy điện gió Ea Sin với trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Dự án còn đầu tư mở rộng hạ tầng tại trạm biến áp Ea Nam, bao gồm máy biến áp AT3 công suất 300 MVA và các ngăn lộ liên quan.

Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin, công suất 77 MW, tổng vốn hơn 2.893 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.
Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin, công suất 77 MW, tổng vốn hơn 2.893 tỷ đồng. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục, thỏa thuận và yêu cầu kỹ thuật về đấu nối, giải tỏa công suất; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện.

Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu dự án không được giải tỏa hết công suất. Quy định này đặt ra yêu cầu đồng bộ tiến độ xây dựng nhà máy với hạ tầng truyền tải điện, đặc biệt khi một phần đường dây được sử dụng chung với dự án khác.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, điện lực và lâm nghiệp trước khi triển khai. Trường hợp phát hiện rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, nhà đầu tư phải điều chỉnh để đưa diện tích này ra ngoài khu vực thực hiện.

Theo tiến độ được chấp thuận, công trình dự kiến đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028. Đây là mốc kế hoạch, chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn tất huy động vốn hoặc các thủ tục triển khai.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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HKD 0 3158 3361
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Uber thử nghiệm mua quỹ token hóa và thanh toán ngoài giờ ngân hàng

Uber thử nghiệm mua quỹ token hóa và thanh toán ngoài giờ ngân hàng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

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Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

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UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp