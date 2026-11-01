Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh ngày 31/10.

Dự án được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với công suất thiết kế 77 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.893,1 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa các tuabin điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Dự án điện gió Ea Sin tại Đắk Lắk có công suất thiết kế 77 MW, dự kiến vận hành quý IV/2028.

Hai nhà đầu tư được chấp thuận gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam.

Theo quyết định, vốn góp của các nhà đầu tư đạt gần 433,97 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% tổng vốn đầu tư. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam góp khoảng 368,87 tỷ đồng, chiếm 85%; Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam góp gần 65,1 tỷ đồng, chiếm 15%.

Phần vốn huy động dự kiến hơn 2.459,15 tỷ đồng. Việc góp vốn và huy động vốn được thực hiện theo tiến độ dự án.

Nhà máy có diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 26,804 ha và diện tích sử dụng tạm thời khoảng 19,8 ha. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày được quyết định cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư các tuabin gió, hệ thống thu gom điện và trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA.

Đáng chú ý, phương án đấu nối bao gồm đường dây 220 kV với đoạn một mạch và đoạn ba mạch sử dụng chung, chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2.

Tuyến đường dây này kết nối Nhà máy điện gió Ea Sin với trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Dự án còn đầu tư mở rộng hạ tầng tại trạm biến áp Ea Nam, bao gồm máy biến áp AT3 công suất 300 MVA và các ngăn lộ liên quan.

Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin, công suất 77 MW, tổng vốn hơn 2.893 tỷ đồng. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục, thỏa thuận và yêu cầu kỹ thuật về đấu nối, giải tỏa công suất; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện.

Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu dự án không được giải tỏa hết công suất. Quy định này đặt ra yêu cầu đồng bộ tiến độ xây dựng nhà máy với hạ tầng truyền tải điện, đặc biệt khi một phần đường dây được sử dụng chung với dự án khác.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, điện lực và lâm nghiệp trước khi triển khai. Trường hợp phát hiện rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, nhà đầu tư phải điều chỉnh để đưa diện tích này ra ngoài khu vực thực hiện.

Theo tiến độ được chấp thuận, công trình dự kiến đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028. Đây là mốc kế hoạch, chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn tất huy động vốn hoặc các thủ tục triển khai.