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PVOIL VOC 2026 và sức hút vượt qua mọi thế hệ

Thành Biên

Thành Biên

12:12 | 01/11/2026
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Những màn vượt chướng ngại vật tại PVOIL VOC 2026 luôn thu hút đông đảo người yêu xe đến Đồng Mô (Hà Nội). Từ khán giả lớn tuổi đến các em nhỏ, mỗi người đều tìm thấy sức hấp dẫn riêng của giải đấu.
Giải Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc Giải Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc
Thử sức off-road cùng Ford trên đường đua địa hình tại PVOIL VOC 2026 Thử sức off-road cùng Ford trên đường đua địa hình tại PVOIL VOC 2026
Những người hùng thầm lặng phía sau đường đua PVOIL VOC 2026 Những người hùng thầm lặng phía sau đường đua PVOIL VOC 2026

Những đường đua thử thách thu hút khán giả

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội), giải đấy không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu thích ô tô địa hình.

Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực đường đua để theo dõi các đội chinh phục những đoạn dốc cao, hố sâu và địa hình gồ ghề. Mỗi lượt xe vượt chướng ngại vật đều mang đến những diễn biến khó đoán, đặc biệt khi các tay đua phải liên tục điều chỉnh tốc độ và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Ở tuổi 60, ông Đỗ Văn Họa lần đầu tiên đến Đồng Mô theo dõi PVOIL VOC trực tiếp. Dù từng xem nhiều giải đua trước đây, ông vẫn bất ngờ trước quy mô tổ chức và sự đa dạng của các mẫu xe tham dự.

Ông Đỗ Văn Họa, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.
Ông Đỗ Văn Họa, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Ông Họa cho biết đã có mặt tại khu vực tổ chức từ chiều 30/10 để tìm hiểu các đường thi và theo dõi hoạt động của những đội đua. "Năm nay là lần đầu tiên tôi đến xem giải trực tiếp. Quy mô tổ chức rất lớn, xe tham gia cũng đa dạng nên tôi thấy rất thích. Tôi đang theo dõi đường thi số 2, các chướng ngại vật được thiết kế khá công phu, tạo ra nhiều thử thách cho tay đua", ông Họa chia sẻ.

Theo ông, sức hấp dẫn của đua xe địa hình không chỉ nằm ở tốc độ mà còn thể hiện qua khả năng xử lý những tình huống khó. Có những chiếc xe không thể hoàn thành bài thi, trong khi một số đội vẫn vượt qua được các đoạn dốc tưởng chừng rất khó chinh phục. "Nhìn dốc cao như vậy, tôi nghĩ xe khó mà lên nổi, nhưng có những chiếc vẫn vượt qua được. Điều đó cho thấy cả sức mạnh của xe lẫn kỹ năng của người lái", ông Họa nhận xét.

Đặc biệt, việc Ban Tổ chức bố trí hai xe cùng hạng thi đấu trên những đường đua song song khiến ông cảm thấy hào hứng hơn. Khán giả có thể trực tiếp quan sát, so sánh cách xử lý địa hình của từng đội trong cùng thời điểm."Tôi đã xem nhiều giải đua nhưng thấy giải này hấp dẫn nhất. Hai xe cùng tranh tài tạo cảm giác cạnh tranh rất rõ. Nếu năm sau tiếp tục tổ chức, tôi chắc chắn sẽ quay lại", ông Họa nói.

Niềm đam mê ô tô địa hình từ những khán giả nhỏ tuổi

Không chỉ thu hút những người lớn tuổi, PVOIL VOC 2026 còn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ, trong đó có những em nhỏ lần đầu tiếp xúc trực tiếp với bộ môn đua xe địa hình.

Nguyễn Đức Duy, 11 tuổi, đến Đồng Mô cùng một người bạn học sau khi biết đến giải đấu qua truyền hình. Do nhà ở gần khu vực tổ chức, Duy quyết định đến xem trực tiếp từ ngày 30/10. "Trước đây em biết đến giải đua qua VTV6. Đây là lần đầu tiên em được xem tận mắt. Em thấy đường đua rất khó, còn những chiếc xe thì trông rất mạnh mẽ và ấn tượng", Duy chia sẻ.

Với Duy, việc được đứng gần đường thi và quan sát những chiếc xe vượt qua các chướng ngại vật mang lại trải nghiệm khác biệt so với khi theo dõi qua màn hình. Những đoạn đường dốc, hố sâu và các tình huống xe gặp khó khăn khiến em đặc biệt chú ý. Mỗi khi một chiếc xe hoàn thành thử thách, Duy lại thêm hào hứng với bộ môn thể thao này.

Em Nguyễn Đức Duy, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.
Em Nguyễn Đức Duy, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

"Em rất thích xe đua. Nếu năm sau giải tiếp tục tổ chức, em vẫn muốn đến xem. Sau này, em cũng mong có cơ hội được tự mình lái những chiếc xe địa hình như vậy", Duy bày tỏ.

Những chia sẻ của ông Đỗ Văn Họa và em Nguyễn Đức Duy cho thấy PVOIL VOC đang tiếp cận nhiều thế hệ khán giả. Người lớn tuổi tìm thấy sự hấp dẫn trong kỹ thuật điều khiển và khả năng vượt địa hình, trong khi các em nhỏ bị cuốn hút bởi những chiếc xe mạnh mẽ và các màn trình diễn trên đường thi.

Với 88 đội đua, 176 vận động viên và 24 đường thi, PVOIL VOC 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng yêu xe và công chúng. Sự quan tâm của những khán giả lần đầu tham dự cũng cho thấy tiềm năng mở rộng sức hút của bộ môn ô tô địa hình tại Việt Nam.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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HKD 0 3158 3361
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Uber thử nghiệm mua quỹ token hóa và thanh toán ngoài giờ ngân hàng

Uber thử nghiệm mua quỹ token hóa và thanh toán ngoài giờ ngân hàng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

GELEX Electric tăng 44,2% doanh thu, lãi trước thuế giảm 23%

GELEX Electric tăng 44,2% doanh thu, lãi trước thuế giảm 23%

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

Đắk Lắk duyệt điện gió Ea Sin 77 MW, ràng buộc giải tỏa công suất

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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

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Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

EHang dự kiến bay xác minh tại Hà Nội trong tháng 11

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp