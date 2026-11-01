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Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

Anh Tuấn

Anh Tuấn

09:57 | 01/11/2026
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Theo KLEVV, RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME cho game thủ và người ép xung có độ trễ CAS thấp tới CL26 ở tốc độ 6000 MT/s, hỗ trợ ép xung lên 8000 MT/s.
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Theo KLEVV, RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME cho game thủ và người ép xung có độ trễ CAS thấp tới CL26 ở tốc độ 6000 MT/s, hỗ trợ ép xung lên 8000 MT/s.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của hãng được hỗ trợ công nghệ AMD EXPO có độ trễ siêu thấp, chỉ CL26 ở tốc độ 6000 MT/s và khả năng ép xung lên tới 8000 MT/s ở CL38.

Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME có thiết kế đen phối vàng nổi bật

RAM có thiết kế đen phối vàng nổi bật, hỗ trợ ép xung trên cả hai nền tảng Intel và AMD, đáp ứng nhu cầu của game thủ, người tự lắp ráp máy tính và những người dùng đòi hỏi hiệu năng cao.

Được kế thừa thiết kế tản nhiệt nhôm của mẫu chủ lực CRAS V RGB, sản phẩm từng giành cả giải thưởng thiết kế Red Dot và iF Design, mang đến phiên bản đen phối vàng mới cho phong cách đặc trưng của dòng sản phẩm.

Quy trình anod hóa cứng tiên tiến kết hợp xử lý bề mặt đặc biệt tạo cho thanh RAM lớp hoàn thiện bóng mịn như sơn mài piano, mang lại chiều sâu và vẻ sang trọng từ mọi góc nhìn.

Kết quả là RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME có một thiết kế tinh tế, cao cấp, mang đến cho người dùng thêm lựa chọn mới mà vẫn giữ được sự chỉn chu của CRAS V RGB nguyên bản.

Với mục tiêu hướng đến game thủ và người ép xung nên RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME đã được kiểm định 6000, 6400 và 8000 MT/s, tương ứng với độ trễ CAS CL26, CL28 và CL38. Trong đó, phiên bản 6000 MT/s có thông số thời gian (timing) 26-36-36-76, phiên bản 6400 MT/s đạt 28-38-38-78. Với người dùng muốn tần số cực cao, phiên bản 8000 MT/s hoạt động ở timing 38-48-48-128. Tất cả các cấu hình đều được kiểm định ở điện áp 1,4V.

Các phiên bản 6000 và 6400 MT/s có bộ kit kênh đôi dung lượng 32 GB (2x16 GB), 64 GB (2x32 GB) và 128 GB (2x64 GB), trong khi phiên bản 8000 MT/s có bộ kit 32 GB (2x16 GB) và 48 GB (2x24 GB). Sự đa dạng này giúp người dùng linh hoạt chọn được sự cân bằng phù hợp giữa tốc độ, độ trễ và dung lượng cho hệ thống của mình.

Trong khi đó, AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency là phiên bản mới nhất của công nghệ ép xung bộ nhớ AMD EXPO. Cấu hình AMD EXPO ULL (Ultra Low Latency) mới tích hợp các thiết lập timing phụ được tối ưu, giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu năng tổng thể trên các nền tảng AMD tương thích. Là sản phẩm đầu tiên trong dòng RAM ép xung của KLEVV áp dụng công nghệ này, CRAS V RGB PRIME mang lại trải nghiệm chơi game và ép xung phản hồi nhanh hơn.

Các cấu hình 6000 MT/s và 6400 MT/s dung lượng 32 GB (2x16 GB) đạt chứng nhận AMD EXPO Ultra Low Latency. Theo AMD, bộ nhớ đạt chứng nhận độ trễ siêu thấp có thể giúp tăng trung bình 4% số khung hình mỗi giây (FPS) so với bộ nhớ AMD EXPO thông thường trên các hệ thống tương thích.*

Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

CRAS V RGB PRIME tương thích với các bộ xử lý AMD Ryzen™ trên nền tảng AM5 và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus

CRAS V RGB PRIME tương thích với các bộ xử lý AMD Ryzen™ trên nền tảng AM5 và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus nên mỗi bộ kit được nạp sẵn cả hai cấu hình ép xung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) và AMD EXPO™, cho phép người dùng mở khóa hiệu năng tốc độ cao chỉ bằng một thiết lập đơn giản trong BIOS trên các bo mạch chủ tương thích (tùy thuộc phiên bản BIOS được hỗ trợ). Nhờ đó người dùng có thể yên tâm chọn tốc độ và dung lượng mong muốn mà không phải bận tâm tìm phiên bản riêng cho Intel hay AMD.

CRAS V RGB PRIME cũng sử dụng chip nhớ (IC) chất lượng cao từ một nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, được sàng lọc nghiêm ngặt, bảo đảm hiệu năng tốc độ cao nhất quán và độ ổn định vượt trội khi chạy tác vụ nặng.

Kết hợp với bảng mạch in (PCB) 10 lớp mật độ cao, thanh RAM có tín hiệu toàn vẹn hơn và chống nhiễu tốt hơn khi hoạt động ở tốc độ cao. Các công nghệ PMIC tích hợp và ECC trên chip (on-die ECC) hỗ trợ thêm cho việc quản lý nguồn ổn định và độ tin cậy lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu năng chơi game và ép xung.

Để bảo đảm khả năng tương thích rộng, CRAS V RGB PRIME hiện đã có mặt trong danh sách linh kiện được chứng nhận (QVL) của bốn nhà sản xuất bo mạch chủ lớn là ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync và ASRock Polychrome Sync, cho phép người dùng đồng bộ ánh sáng liền mạch với các linh kiện và hệ thống tương thích.

Sự ra mắt của CRAS V RGB PRIME tiếp tục mở rộng danh mục RAM DDR5 Gaming/OC của KLEVV.

Với các dòng CRAS, URBANE, BOLT và FIT có nhiều kiểu dáng và thông số khác nhau, KLEVV tiếp tục mang đến những lựa chọn bộ nhớ linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu hiệu năng, cấu hình hệ thống và sở thích thẩm mỹ.

RAM CRAS V RGB PRIME DDR5 được bán ra từ tháng 11/1026 cùng chế độ bảo hành trọn đời có giới hạn.

Người dùng có thể truy cập https://www.klevv.com/ để kiểm tra tình trạng hàng tại các kênh bán lẻ trực tuyến và trực tiếp.

game thủ Ép xung KLEVV

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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