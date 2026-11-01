Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

Theo KLEVV, RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME cho game thủ và người ép xung có độ trễ CAS thấp tới CL26 ở tốc độ 6000 MT/s, hỗ trợ ép xung lên 8000 MT/s.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của hãng được hỗ trợ công nghệ AMD EXPO có độ trễ siêu thấp, chỉ CL26 ở tốc độ 6000 MT/s và khả năng ép xung lên tới 8000 MT/s ở CL38.

RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME có thiết kế đen phối vàng nổi bật

RAM có thiết kế đen phối vàng nổi bật, hỗ trợ ép xung trên cả hai nền tảng Intel và AMD, đáp ứng nhu cầu của game thủ, người tự lắp ráp máy tính và những người dùng đòi hỏi hiệu năng cao.

Được kế thừa thiết kế tản nhiệt nhôm của mẫu chủ lực CRAS V RGB, sản phẩm từng giành cả giải thưởng thiết kế Red Dot và iF Design, mang đến phiên bản đen phối vàng mới cho phong cách đặc trưng của dòng sản phẩm.

Quy trình anod hóa cứng tiên tiến kết hợp xử lý bề mặt đặc biệt tạo cho thanh RAM lớp hoàn thiện bóng mịn như sơn mài piano, mang lại chiều sâu và vẻ sang trọng từ mọi góc nhìn.

Kết quả là RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME có một thiết kế tinh tế, cao cấp, mang đến cho người dùng thêm lựa chọn mới mà vẫn giữ được sự chỉn chu của CRAS V RGB nguyên bản.

Với mục tiêu hướng đến game thủ và người ép xung nên RAM DDR5 CRAS V RGB PRIME đã được kiểm định 6000, 6400 và 8000 MT/s, tương ứng với độ trễ CAS CL26, CL28 và CL38. Trong đó, phiên bản 6000 MT/s có thông số thời gian (timing) 26-36-36-76, phiên bản 6400 MT/s đạt 28-38-38-78. Với người dùng muốn tần số cực cao, phiên bản 8000 MT/s hoạt động ở timing 38-48-48-128. Tất cả các cấu hình đều được kiểm định ở điện áp 1,4V.

Các phiên bản 6000 và 6400 MT/s có bộ kit kênh đôi dung lượng 32 GB (2x16 GB), 64 GB (2x32 GB) và 128 GB (2x64 GB), trong khi phiên bản 8000 MT/s có bộ kit 32 GB (2x16 GB) và 48 GB (2x24 GB). Sự đa dạng này giúp người dùng linh hoạt chọn được sự cân bằng phù hợp giữa tốc độ, độ trễ và dung lượng cho hệ thống của mình.

Trong khi đó, AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency là phiên bản mới nhất của công nghệ ép xung bộ nhớ AMD EXPO. Cấu hình AMD EXPO ULL (Ultra Low Latency) mới tích hợp các thiết lập timing phụ được tối ưu, giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu năng tổng thể trên các nền tảng AMD tương thích. Là sản phẩm đầu tiên trong dòng RAM ép xung của KLEVV áp dụng công nghệ này, CRAS V RGB PRIME mang lại trải nghiệm chơi game và ép xung phản hồi nhanh hơn.

Các cấu hình 6000 MT/s và 6400 MT/s dung lượng 32 GB (2x16 GB) đạt chứng nhận AMD EXPO Ultra Low Latency. Theo AMD, bộ nhớ đạt chứng nhận độ trễ siêu thấp có thể giúp tăng trung bình 4% số khung hình mỗi giây (FPS) so với bộ nhớ AMD EXPO thông thường trên các hệ thống tương thích.*

CRAS V RGB PRIME tương thích với các bộ xử lý AMD Ryzen™ trên nền tảng AM5 và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus

CRAS V RGB PRIME tương thích với các bộ xử lý AMD Ryzen™ trên nền tảng AM5 và bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 200S Plus nên mỗi bộ kit được nạp sẵn cả hai cấu hình ép xung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) và AMD EXPO™, cho phép người dùng mở khóa hiệu năng tốc độ cao chỉ bằng một thiết lập đơn giản trong BIOS trên các bo mạch chủ tương thích (tùy thuộc phiên bản BIOS được hỗ trợ). Nhờ đó người dùng có thể yên tâm chọn tốc độ và dung lượng mong muốn mà không phải bận tâm tìm phiên bản riêng cho Intel hay AMD.

CRAS V RGB PRIME cũng sử dụng chip nhớ (IC) chất lượng cao từ một nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc, được sàng lọc nghiêm ngặt, bảo đảm hiệu năng tốc độ cao nhất quán và độ ổn định vượt trội khi chạy tác vụ nặng.

Kết hợp với bảng mạch in (PCB) 10 lớp mật độ cao, thanh RAM có tín hiệu toàn vẹn hơn và chống nhiễu tốt hơn khi hoạt động ở tốc độ cao. Các công nghệ PMIC tích hợp và ECC trên chip (on-die ECC) hỗ trợ thêm cho việc quản lý nguồn ổn định và độ tin cậy lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu năng chơi game và ép xung.

Để bảo đảm khả năng tương thích rộng, CRAS V RGB PRIME hiện đã có mặt trong danh sách linh kiện được chứng nhận (QVL) của bốn nhà sản xuất bo mạch chủ lớn là ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync và ASRock Polychrome Sync, cho phép người dùng đồng bộ ánh sáng liền mạch với các linh kiện và hệ thống tương thích.

Sự ra mắt của CRAS V RGB PRIME tiếp tục mở rộng danh mục RAM DDR5 Gaming/OC của KLEVV.

Với các dòng CRAS, URBANE, BOLT và FIT có nhiều kiểu dáng và thông số khác nhau, KLEVV tiếp tục mang đến những lựa chọn bộ nhớ linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu hiệu năng, cấu hình hệ thống và sở thích thẩm mỹ.

RAM CRAS V RGB PRIME DDR5 được bán ra từ tháng 11/1026 cùng chế độ bảo hành trọn đời có giới hạn.

Người dùng có thể truy cập https://www.klevv.com/ để kiểm tra tình trạng hàng tại các kênh bán lẻ trực tuyến và trực tiếp.