Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng điểm mặt 3 gương mặt đáng chú ý tại COMPUTEX 2026 vừa qua, trong đó KLEVV nổi bật trong lĩnh vực sản xuất và thiết bị lưu trữ máy tính, darkFlash chuyên về phần cứng, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi và MINIX chuyên về phát triển các thiết bị phần cứng máy tính và giải trí đa phương tiện.

Gian hàng ESSENCORE và KLEVV tại COMPUTEX 2026 với chủ đề From Cycles to Skywards, Memory Shapes the Future.

Bộ nhớ DDR5 thế hệ mới và SSD Gen5, dấu ấn mới của KLEVV tại COMPUTEX 2026

Bên cạnh làn sóng AI đang phủ khắp COMPUTEX 2026, khu vực trưng bày của thương hiệu KLEVV thu hút sự quan tâm của giới công nghệ. Với thông điệp "From Cycles to Skywards, Memory Shapes the Future", gian hàng N0114 thuộc khu triển lãm quốc tế Hall 1 của KLEVV tập trung giới thiệu các thế hệ bộ nhớ DDR5 hiệu năng cao, SSD PCIe Gen5 và những giải pháp bộ nhớ hướng đến hạ tầng AI thế hệ mới.

KLEVV trình diễn hệ sinh thái bộ nhớ và lưu trữ thế hệ mới, tập trung vào gaming, AI PC và workstation hiệu năng cao

Ngay từ khu vực trung tâm, KLEVV đã gây ấn tượng bằng không gian trưng bày mang đậm phong cách gaming và overclocking, nơi hãng lần đầu giới thiệu bốn dòng bộ nhớ DDR5 ép xung mới trước khi chính thức thương mại hóa ra toàn cầu. Theo ESSENCORE, các sản phẩm mới được thiết kế cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và các hệ thống xử lý AI yêu cầu băng thông bộ nhớ cao hơn.

Mô hình Brass Wing Sentinel mang phong cách steampunk là một trong những bản mod PC nổi bật tại gian hàng KLEVV

Điểm đáng chú ý tại gian hàng năm nay là sự xuất hiện của dòng CRAS V RGB Prime DDR5, thế hệ RAM hiệu năng cao mới nhất của KLEVV. Sản phẩm được trưng bày bên cạnh các mẫu SSD CRAS và GENUINE mới nhằm thể hiện chiến lược phát triển đồng bộ hệ sinh thái lưu trữ và bộ nhớ hiệu năng cao.

Các dòng SSD CRAS và GENUINE mới được giới thiệu với giao tiếp PCIe Gen5 hướng tới AI PC và workstation. (Klevv)

Ở nhóm lưu trữ, KLEVV trình diễn nhiều mẫu SSD PCIe Gen4 và Gen5 M.2 hướng tới người dùng gaming, workstation và AI PC. Các dòng CRAS C930, CRAS C925 Lite, CRAS C910G cùng GENUINE G540 và G560 được giới thiệu như những giải pháp đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn của các hệ thống AI, đồ họa và dựng hình thời gian thực.

Hệ thống trình diễn bộ nhớ CUDIMM mật độ cao trên nền tảng Intel thế hệ mới.

Một trong những khu vực thu hút nhiều khách tham quan nhất tại gian hàng KLEVV có lẽ là hệ thống demo phần cứng được xây dựng cùng Intel, MSI và các đối tác phần cứng khác. Tại đây, KLEVV trình diễn giải pháp bộ nhớ CUDIMM mật độ cao và nền tảng SOCAMM2 mới dành cho AI server, edge computing và các hệ thống nhúng hiệu năng cao.

ESSENCORE giới thiệu SOCAMM2 LPDDR5T hướng đến AI server, Edge AI và các nền tảng điện toán mật độ cao. (Klevv)c

Đặc biệt, giải pháp SOCAMM2 sử dụng LPDDR5T được ESSENCORE giới thiệu như một hướng tiếp cận mới cho các thiết bị AI cần tối ưu kích thước, điện năng tiêu thụ và mật độ bộ nhớ. Đây cũng là một trong những công nghệ nhận được nhiều sự quan tâm khi thị trường đang chuyển dịch mạnh sang AI PC và Edge AI.

Bộ máy concept với thiết kế lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng kết hợp hệ thống tản nhiệt nước cao cấp.

Ngoài các sản phẩm thương mại, KLEVV cũng tập trung đầu tư đáng kể cho phần trình diễn concept modding với các bộ máy tính thiết kế theo phong cách tương lai, hệ thống tản nhiệt nước tùy biến và các mô hình nghệ thuật cơ khí lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Điều này cho thấy thương hiệu vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng game thủ, modder và những người đam mê phần cứng hiệu năng cao.

Có thể nói, trong bối cảnh AI đang thúc đẩy nhu cầu về băng thông bộ nhớ và tốc độ lưu trữ lên mức chưa từng có, COMPUTEX 2026 cho thấy KLEVV không chỉ tập trung vào thị trường gaming truyền thống mà đang mở rộng sang các nền tảng AI, workstation và hạ tầng dữ liệu thế hệ mới.

Gian hàng darkFlash tại COMPUTEX Taipei 2026 được lấy cảm hứng từ địa hình đá núi, nổi bật cùng các sản phẩm chủ lực của hãng

Gương mặt nổi bật thứ hai là darkFlash, thương hiệu chuyên về phần cứng, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi

Tại COMPUTEX Taipei 2026, với chủ đề “AI Together”, darkFlash đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan bằng không gian trưng bày đậm chất tương lai cùng loạt sản phẩm thể hiện rõ định hướng xây dựng một hệ sinh thái gaming hoàn chỉnh.

Từ vỏ máy tính, tản nhiệt, nguồn điện đến bàn phím và các thiết bị ngoại vi, thương hiệu này cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất PC case sang một thương hiệu phần cứng toàn diện.

FLOATRON F1 M-ATX – mẫu case đoạt giải iF Design Award 2026 với thiết kế đế nổi độc đáo và khả năng tối ưu luồng khí làm mát

Tâm điểm của gian hàng là dòng vỏ máy FLOATRON F1, sản phẩm đã liên tiếp nhận được các giải thưởng quốc tế như iF Design Award, Red Dot Design Award và CES Innovation Award. Thiết kế đế nổi (Floating Base) đặc trưng không chỉ mang đến diện mạo khác biệt mà còn tạo luồng gió hút trực tiếp cho khu vực card đồ họa, giúp tối ưu hiệu năng tản nhiệt. Kết hợp với mặt kính cường lực panorama 270 độ không cột và hệ thống đèn ARGB thế hệ mới, FLOATRON F1 biến bộ PC thành một tác phẩm nghệ thuật công nghệ ngay trên bàn làm việc.

Phiên bản FLOATRON F1 ATX mang phong cách khoa học viễn tưởng, trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan tại triển lãm

Không dừng lại ở thiết kế, darkFlash còn giới thiệu nhiều giải pháp phần cứng hiệu năng cao. Các bộ nguồn mới như T3K-PRO công suất lên đến 3200W, AMT1200Ti chuẩn 80 Plus Titanium và UMT1000 PRO hướng tới những hệ thống gaming cao cấp cũng như các ứng dụng AI chuyên nghiệp. Trong khi đó, dòng tản nhiệt E400 PLUS và DV360S MAX tích hợp màn hình hiển thị thông số thời gian thực, phản ánh xu hướng biến phần cứng thành một giao diện tương tác trực quan giữa người dùng và hệ thống.

Loạt bộ nguồn mới của darkFlash, bao gồm T3K-PRO 3200W, AMT1200Ti và UMT1000 PRO, hướng đến gaming cao cấp và ứng dụng AI

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của darkFlash tại kỳ triển lãm năm nay đó là sự hợp tác giữa darkFlash và Sanrio. Thông qua BST DS950V Co-branded Series với các nhân vật nổi tiếng như Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll và PomPomPurin đã tạo nên sự tương phản thú vị giữa thế giới gaming hiệu năng cao và phong cách dễ thương đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Đặc biệt, màn hình IPS tích hợp ở mặt trước giúp hiển thị nhiệt độ hệ thống, tốc độ quạt hoặc các hình ảnh động theo chủ đề nhân vật, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo cho người dùng.

Sự xuất hiện của darkFlash tại COMPUTEX 2026 không đơn thuần là màn trình diễn sản phẩm mới

Sự xuất hiện của darkFlash tại COMPUTEX 2026 không đơn thuần là màn trình diễn sản phẩm mới. Đây còn là tuyên bố về tầm nhìn phát triển của thương hiệu, đưa thiết kế công nghiệp, hiệu năng và trải nghiệm cá nhân hóa hòa quyện thành một hệ sinh thái phần cứng hiện đại, nơi chiếc PC không chỉ là công cụ làm việc hay giải trí mà còn là một phần của phong cách sống công nghệ.

Gương mặt thứ 3 là MINIX, thương hiệu đã đưa AI từ trung tâm dữ liệu đến bàn làm việc

Có thể nói, tại COMPUTEX 2026 trí tuệ nhân tạo xuất hiện ở mọi nơi và trở thành chủ đề xuyên suốt triển lãm. MINIX đã tận dụng sân khấu triển lãm năm nay để giới thiệu danh mục sản phẩm AI thế hệ mới, từ mini workstation, mini PC hiệu năng cao đến các mẫu laptop AI hướng tới doanh nghiệp và nhà phát triển.

Với hơn một thập kỷ phát triển trong lĩnh vực máy tính cỡ nhỏ, thương hiệu đến từ Hong Kong đang từng bước mở rộng từ thị trường mini PC truyền thống sang các giải pháp AI Edge Computing và Generative AI. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất tại gian hàng MINIX là dòng AI Mini Workstation ER939-AI Pro sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395. Thiết bị được thiết kế dành cho các tác vụ AI cục bộ (Local AI), phát triển mô hình ngôn ngữ

Khách tham quan trải nghiệm dòng notebook AI mới của MINIX với các giải pháp tăng tốc xử lý AI tích hợp trực tiếp trên phần cứng

lớn (LLM), phân tích dữ liệu và các ứng dụng AI doanh nghiệp. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng cấu hình mạnh mẽ, ER939-AI Pro cho thấy xu hướng mới của ngành công nghệ: đưa năng lực xử lý AI vốn chỉ xuất hiện trong trung tâm dữ liệu xuống các thiết bị đặt ngay trên bàn làm việc.

Bên cạnh nền tảng AMD, MINIX cũng giới thiệu dòng Generative AI Mini Workstation T4000 và T5000 sử dụng nền tảng NVIDIA Jetson Thor. Đây là các giải pháp hướng đến robot tự hành, thị giác máy tính, nhà máy thông minh và AI Edge Computing. Theo NVIDIA, nền tảng Jetson Thor có thể đạt hiệu năng AI lên tới hơn 2.000 TFLOPS trong một thiết bị nhỏ gọn, mở ra khả năng triển khai AI ngay tại hiện trường thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

MINIX ER939-AI Pro sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395, hướng đến các ứng dụng AI cục bộ, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn và phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Ngoài các hệ thống workstation, MINIX còn trưng bày dòng laptop AI mới NB521-AI, NB726-AI và NB936-AI. Những sản phẩm này được trang bị bộ xử lý Intel và AMD thế hệ mới tích hợp NPU (Neural Processing Unit), hỗ trợ các tác vụ AI như dịch thuật thời gian thực, tối ưu hình ảnh, nhận diện giọng nói và trợ lý AI cá nhân. Thiết kế mỏng nhẹ cùng thời lượng pin dài cho thấy MINIX đang hướng tới phân khúc người dùng doanh nghiệp, kỹ sư và chuyên gia sáng tạo nội dung.

Mẫu laptop AI của MINIX trình diễn khả năng xử lý đa phương tiện và các tác vụ AI trên thiết bị, hướng đến người dùng doanh nghiệp và sáng tạo nội dung

Có thể nói, sự hiện diện của MINIX tại COMPUTEX 2026 đã phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của ngành công nghệ từ PC truyền thống sang AI PC và AI Workstation. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu năng xử lý thông thường, các sản phẩm mới của hãng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành mô hình AI ngay trên thiết bị, giúp tăng cường bảo mật dữ liệu, giảm độ trễ và nâng cao hiệu quả làm việc.