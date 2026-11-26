Giải mã công nghệ xây dựng siêu sân vận động 135.000 chỗ. (Hình minh họa)

Từ công nghệ ván khuôn trượt, hệ thống giải nhiệt bê tông đến kỹ thuật nâng hạ mái thép nặng 40.000 tấn, sân vận động Trống Đồng đang trở thành nơi hội tụ những giải pháp xây dựng hiện đại.

Xây dựng một sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sở hữu hệ mái thép nặng hàng chục nghìn tấn cùng những trụ bê tông cao tương đương tòa nhà 24 tầng là bài toán đặt ra nhiều thách thức đối với ngành xây dựng. Tại dự án sân vận động VinFast – Trống Đồng ở phía Nam Hà Nội, những công nghệ thi công hiện đại đang được đưa vào thực tế, giúp đội ngũ kỹ sư từng bước hiện thực hóa công trình thể thao có quy mô hàng đầu thế giới. Sau khi hoàn thành phần bê tông cao nhất của hai siêu trụ chịu lực trong tháng 11/2026, công trường đang chuẩn bị cho một trong những công đoạn phức tạp nhất là nâng lắp hệ mái thép.

Công nghệ phía sau những siêu trụ bê tông cao 72 m

Một trong những thách thức khi xây dựng sân vận động Trống Đồng là tạo ra hệ thống kết cấu chịu lực có khả năng tiếp nhận tải trọng lớn từ phần mái. Với chiều cao 72 m, hai siêu trụ bê tông vừa hoàn thành phần cất nóc giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải trọng từ hệ mái xuống móng công trình. Trên đỉnh các trụ, nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống gối đỡ bằng thép để kết nối với kết cấu mái che đóng mở tự động. Điều này đòi hỏi quá trình thi công phải bảo đảm độ chính xác về hình học, khả năng chịu lực và chất lượng vật liệu.

Thay vì sử dụng phương pháp thi công truyền thống, VinCons cùng các đối tác đã áp dụng công nghệ ván khuôn trượt để xây dựng siêu trụ đầu tiên có tiết diện 10 x 13 m. Về nguyên lý, đây là phương pháp sử dụng hệ thống khuôn đúc có khả năng dịch chuyển liên tục theo chiều cao của công trình. Khi lớp bê tông bên dưới đạt độ cứng cần thiết, hệ thống ván khuôn được nâng dần lên để tiếp tục quá trình đổ bê tông phía trên, hạn chế thời gian tháo dỡ và lắp đặt lại khuôn. Nhờ tổ chức thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày, tốc độ xây dựng trụ đạt hơn 2 m chiều cao/ngày.

Giải mã công nghệ xây dựng siêu sân vận động 135.000 chỗ. (Hình minh họa)

Tuy nhiên, tốc độ thi công mới chỉ là một phần của bài toán kỹ thuật. Với những cấu kiện bê tông có kích thước lớn, quá trình thủy hóa xi măng, tức phản ứng hóa học giữa xi măng và nước, sẽ sinh ra nhiệt lượng. Trong khi phần bề mặt bê tông có thể nhanh chóng tỏa nhiệt ra môi trường, phần lõi lại giữ nhiệt lâu hơn, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng của kết cấu. Nếu không kiểm soát tốt, sự chênh lệch này có thể gây ứng suất nhiệt và làm xuất hiện các vết nứt, ảnh hưởng đến độ bền của công trình.

Để giải quyết vấn đề, đơn vị thi công đã sử dụng công nghệ Cooling Pipe, hệ thống đường ống giải nhiệt bố trí bên trong lõi bê tông, kết hợp với biện pháp giữ nhiệt ở phần biên. Về nguyên lý, hệ thống đường ống cho phép lưu thông chất làm mát để đưa nhiệt lượng ra khỏi khối bê tông, trong khi việc giữ nhiệt bề mặt giúp hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài. Sự kết hợp giữa hai giải pháp tạo điều kiện kiểm soát quá trình đông cứng của vật liệu, giảm nguy cơ nứt do ứng suất nhiệt và nâng cao chất lượng kết cấu chịu lực.

Việc ứng dụng đồng thời công nghệ ván khuôn trượt và giải nhiệt bê tông cho thấy xu hướng chuyển từ phương thức xây dựng phụ thuộc nhiều vào các công đoạn thủ công sang mô hình thi công có mức độ cơ giới hóa và kiểm soát kỹ thuật cao hơn. Đây cũng là những giải pháp có giá trị đối với các công trình hạ tầng quy mô lớn như cầu vượt, nhà máy công nghiệp, tháp cao tầng và các kết cấu bê tông có yêu cầu nghiêm ngặt về độ bền.

Giải mã công nghệ xây dựng siêu sân vận động 135.000 chỗ.

Bài toán nâng mái thép 40.000 tấn và giám sát bằng công nghệ số

Nếu việc xây dựng các siêu trụ bê tông đặt ra yêu cầu về chất lượng vật liệu và độ chính xác, công đoạn nâng lắp hệ mái thép lại là bài toán phức tạp về cơ khí, tự động hóa và kiểm soát tải trọng. Với tổng khối lượng kết cấu thép toàn dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái chiếm khoảng 40.000 tấn, các nhà thầu phải huy động hệ thống thiết bị chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu thi công.

Hiện tám trụ giàn kích phục vụ nâng mái, có chiều cao gần 80 m, đã cơ bản hoàn thành lắp dựng. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được chạy thử chịu lực vào cuối tháng 11/2026 nhằm đánh giá khả năng vận hành, độ ổn định và các điều kiện an toàn trước khi nâng mái tại phân khu đầu tiên trong tháng 12/2026. Khối lượng 40.000 tấn là tổng trọng lượng kết cấu thép của hệ mái, quá trình thi công được tổ chức theo từng phân khu và cụm kết cấu thay vì nâng toàn bộ mái trong một lần.

Về phương diện kỹ thuật, việc nâng một kết cấu thép kích thước lớn tại nhiều điểm đòi hỏi khả năng phối hợp chính xác giữa các thiết bị. Nếu tốc độ nâng hoặc tải trọng phân bổ tại các vị trí không đồng đều, kết cấu có thể bị biến dạng, phát sinh ứng suất ngoài dự kiến. Bởi vậy, phương pháp tổ hợp các cấu kiện thép thành từng cụm trước khi nâng lên vị trí lắp đặt, kết hợp với hệ thống kích chuyên dụng, giúp giảm bớt khối lượng công việc thực hiện trên cao nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về điều khiển và giám sát.

Một trong những yếu tố công nghệ quan trọng tại công trường là hệ thống quan trắc tự động theo thời gian thực, cho phép theo dõi trạng thái làm việc của hệ trụ và kết cấu thép trong quá trình thi công. Về nguyên lý, công nghệ quan trắc có thể sử dụng các thiết bị đo và cảm biến để ghi nhận sự dịch chuyển, biến dạng hoặc những thay đổi của kết cấu, cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình đánh giá an toàn. Thay vì chỉ dựa vào các đợt kiểm tra định kỳ, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi diễn biến của công trình liên tục hơn, từ đó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chủ động đưa ra phương án xử lý.

Để đáp ứng yêu cầu nâng hạ siêu trọng, dự án còn huy động thiết bị và chuyên môn của các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có DENZAI của Nhật Bản với cần cẩu bánh xích có sức nâng danh định tối đa 1.250 tấn và Sarens, doanh nghiệp chuyên về nâng hạ, vận chuyển công nghiệp. Sự phối hợp giữa các nhà thầu trong nước và quốc tế tạo cơ hội tiếp cận những phương pháp thi công hiện đại, tích lũy kinh nghiệm quản lý thiết bị, kiểm soát rủi ro và tổ chức xây dựng các công trình có độ phức tạp cao.

Có diện tích 73,3 ha, sân vận động VinFast – Trống Đồng là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Với cảm hứng kiến trúc từ trống đồng Đông Sơn, công trình được thiết kế với mái che đóng mở tự động, đồng thời dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ xanh trong vận hành. Những công nghệ này có tiềm năng hỗ trợ quản lý năng lượng, điều phối hoạt động và nâng cao trải nghiệm khán giả, dù các giải pháp cụ thể vẫn cần được làm rõ khi dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, sân vận động Trống Đồng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Thủ đô. Nhìn từ góc độ công nghệ, giá trị của dự án còn nằm ở cơ hội tích lũy tri thức kỹ thuật, nâng cao năng lực cơ khí, tự động hóa và quản trị công trình bằng dữ liệu. Những kinh nghiệm thu được trong quá trình xây dựng siêu sân vận động có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ các giải pháp kỹ thuật phức tạp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường xây dựng công trình quy mô lớn trong khu vực và trên thế giới.