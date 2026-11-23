Dấu ấn Việt Nam trên siêu tàu xây dựng năng lượng thế hệ mới. Ảnh: VARD.

Tàu xây dựng năng lượng thế hệ mới dài 111,5 mét, trang bị cần cẩu 150 tấn và sức chứa 120 người vừa được hạ thủy tại Việt Nam, dự kiến bàn giao cho đối tác Na Uy vào đầu năm 2027.

Ngành đóng tàu Việt Nam vừa ghi nhận một dấu mốc mới khi tàu xây dựng năng lượng (Energy Construction Vessel, viết tắt ECV) mang số hiệu NB985 được hạ thủy tại nhà máy Vard Vũng Tàu ngày 27/10/2026. Con tàu do tập đoàn đóng tàu VARD của Na Uy thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng của Wind Energy Construction AS, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng ngoài khơi có liên hệ sở hữu với Norwind Offshore. Đây là mẫu tàu được phát triển để phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi, lắp đặt công trình dưới biển và thực hiện những nhiệm vụ bảo trì trong môi trường hàng hải phức tạp. Với chiều dài 111,5 mét, cần cẩu dưới biển có sức nâng 150 tấn cùng hệ thống cầu dẫn tự động bù chuyển động, NB985 được giới thiệu là một trong những sản phẩm đóng tàu chuyên dụng có hàm lượng kỹ thuật cao, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các phương tiện phục vụ ngành năng lượng biển.

Dấu ấn Việt Nam trên siêu tàu xây dựng năng lượng thế hệ mới.

Tàu công nghệ cao tích hợp cần cẩu 150 tấn và hệ thống cầu dẫn thông minh

Điểm nổi bật của tàu NB985 nằm ở thiết kế VARD 3 11, nền tảng kỹ thuật được VARD phát triển riêng cho các hoạt động xây dựng năng lượng ngoài khơi và công trình dưới biển. Khác với tàu vận tải thông thường chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa, tàu xây dựng năng lượng đóng vai trò như một căn cứ kỹ thuật di động trên biển, nơi tập trung nhân lực, thiết bị nâng hạ và các hệ thống hỗ trợ thi công trong điều kiện sóng gió. Nhờ khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trên cùng một phương tiện, con tàu có thể tham gia các công đoạn lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và hỗ trợ vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng ở những khu vực xa bờ.

Một trong những thiết bị quan trọng nhất trên NB985 là cần cẩu dưới biển có sức nâng 150 tấn, tích hợp công nghệ bù chuyển động nhằm hạn chế ảnh hưởng của sóng biển và sự rung lắc của thân tàu trong quá trình nâng hạ. Khi hoạt động ngoài khơi, tàu liên tục chịu tác động của sóng, gió và dòng chảy, khiến việc đưa các thiết bị có trọng lượng lớn xuống vị trí lắp đặt dưới nước trở thành nhiệm vụ phức tạp. Công nghệ bù chuyển động giúp điều chỉnh hoạt động của cần cẩu để giảm những dao động không mong muốn, qua đó hỗ trợ nâng cao độ chính xác và an toàn trong quá trình thi công. Đây là tính năng có ý nghĩa thực tế đối với các dự án xây dựng công trình dưới biển, nơi sai lệch vị trí lắp đặt có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí vận hành.

Bên cạnh cần cẩu chuyên dụng, con tàu còn được trang bị hệ thống cầu dẫn di chuyển ba chiều sử dụng truyền động điện và công nghệ bù chuyển động. Thiết bị này tạo lối đi kết nối giữa tàu với các công trình ngoài khơi, đồng thời tự điều chỉnh để hạn chế sự chênh lệch vị trí khi tàu chuyển động theo sóng biển. Nhờ đó, kỹ sư và công nhân có thể di chuyển giữa tàu với các kết cấu ngoài khơi trong điều kiện phù hợp với giới hạn vận hành của thiết bị, giảm rủi ro so với những phương pháp tiếp cận truyền thống. Việc sử dụng hệ thống điều khiển điện cũng cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ tự động hóa trong thiết kế phương tiện hàng hải hiện đại, khi các thao tác phức tạp ngày càng được hỗ trợ bằng hệ thống điều khiển có độ chính xác cao.

NB985 được thiết kế với khả năng bố trí chỗ ở cho tối đa 120 người, bao gồm thủy thủ đoàn và các chuyên gia kỹ thuật tham gia dự án. Quy mô này cho phép tàu đảm nhiệm vai trò cơ sở làm việc và lưu trú trên biển trong những chiến dịch thi công kéo dài, đồng thời hỗ trợ phối hợp nhiều nhóm nhân sự thuộc các lĩnh vực khác nhau. Theo VARD, mẫu tàu mới kế thừa kinh nghiệm phát triển các dòng phương tiện phục vụ thị trường ngoài khơi, nhưng được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của ngành điện gió và các hoạt động xây dựng hạ tầng năng lượng dưới biển.

Dấu ấn Việt Nam trên siêu tàu xây dựng năng lượng thế hệ mới. Ảnh: VARD.

Hạ thủy tại Việt Nam, dự kiến bàn giao cho Na Uy đầu năm 2027

Theo thông tin từ đơn vị đóng tàu, dự án NB985 được đặt hàng trong năm 2024 và chính thức khởi công vào ngày 6/10/2025. Sau hơn một năm triển khai, con tàu được hạ thủy tại nhà máy Vard Vũng Tàu vào ngày 27/10/2026, đánh dấu việc hoàn thành một giai đoạn quan trọng trong quá trình đóng mới. VARD đảm nhiệm toàn bộ dự án thông qua hệ thống sản xuất tích hợp, từ thiết kế, chế tạo thân tàu đến trang bị kỹ thuật và vận hành thử. Việc hạ thủy chưa đồng nghĩa với hoàn thành sản phẩm, bởi NB985 vẫn cần trải qua các công đoạn lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hệ thống và thử nghiệm trước khi chính thức được bàn giao, dự kiến vào đầu năm 2027.

Phát biểu về dự án, ông Svein Leon Aure, Giám đốc điều hành Norwind Offshore, cho biết doanh nghiệp cùng VARD đã phát triển một loại tàu mới nhằm hỗ trợ sự mở rộng của lĩnh vực năng lượng tái tạo. Theo ông, ý tưởng thiết kế được xây dựng từ kinh nghiệm hợp tác trước đây giữa hai bên trong thị trường tàu chuyên dụng, đồng thời điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của những dự án điện gió ngoài khơi. Việc phát triển dòng tàu mới cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp hàng hải tìm kiếm những phương tiện có thể thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ, thay vì chỉ phục vụ một công đoạn riêng lẻ trong chuỗi hoạt động xây dựng và bảo trì công trình biển.

Ở góc độ thị trường, ông Torgeir Haugan, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Bán hàng và Tiếp thị của VARD, nhận định việc Wind Energy Construction AS tiếp tục lựa chọn tập đoàn để mở rộng đội tàu thể hiện nhu cầu đối với các phương tiện chuyên dụng có khả năng hoạt động trong cả lĩnh vực dầu khí dưới biển và điện gió ngoài khơi. Theo đại diện VARD, sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công nghệ đóng tàu, từ năng lực nâng hạ thiết bị, hỗ trợ nhân sự đến khả năng duy trì hoạt động trong môi trường hàng hải khắc nghiệt. Những yêu cầu này thúc đẩy các nhà thiết kế phải liên tục cải tiến kết cấu và tích hợp thêm công nghệ điều khiển hiện đại.

Đối với Việt Nam, việc một con tàu xây dựng năng lượng chuyên dụng được hạ thủy tại Vard Vũng Tàu mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một hợp đồng đóng mới thông thường. Dự án cho thấy cơ sở đóng tàu tại Việt Nam có thể tham gia quá trình chế tạo những phương tiện hàng hải đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phục vụ khách hàng quốc tế trong lĩnh vực năng lượng ngoài khơi. Trong bối cảnh Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió trên biển, kinh nghiệm tham gia các dự án như NB985 cũng có thể tạo cơ hội tích lũy năng lực sản xuất, tổ chức thi công và phối hợp kỹ thuật với các doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, cần phân biệt năng lực chế tạo một con tàu theo thiết kế của tập đoàn nước ngoài với khả năng tự chủ hoàn toàn về thiết kế, công nghệ và chuỗi cung ứng thiết bị chuyên dụng.

Về dài hạn, sự xuất hiện của những dòng tàu đa nhiệm như NB985 có thể góp phần thay đổi cách tổ chức các dự án năng lượng ngoài khơi, bởi một phương tiện tích hợp nhiều hệ thống kỹ thuật sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự và thiết bị thi công. Dù vậy, hiệu quả kinh tế thực tế còn phụ thuộc vào chi phí đầu tư, mức độ khai thác, điều kiện vận hành và nhu cầu dịch vụ trên thị trường. Hiện thông tin được cung cấp chưa công bố giá trị hợp đồng đóng tàu cũng như các chỉ tiêu về chi phí vận hành, vì vậy chưa có đủ cơ sở để đánh giá mức tiết kiệm mà mẫu tàu này có thể mang lại so với những phương tiện hiện có.

Sau lễ hạ thủy, NB985 tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện trước khi vận hành thương mại. Khi được bàn giao theo kế hoạch vào đầu năm 2027, con tàu sẽ bổ sung năng lực phục vụ các dự án xây dựng năng lượng ngoài khơi cho đội tàu của khách hàng Na Uy. Từ một đơn đặt hàng quốc tế đến sản phẩm được hạ thủy tại Việt Nam, dự án cũng cho thấy mối liên kết ngày càng rõ giữa công nghiệp đóng tàu, công nghệ hàng hải và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng biển, những lĩnh vực được kỳ vọng tiếp tục tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật và sản xuất chuyên sâu.