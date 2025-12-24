TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

Chính quyền Trump đã đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi Coastal Virginia, dự án lớn nhất thuộc loại này ở Mỹ.

Theo thông báo hôm qua 22/12, Bộ Nội vụ Mỹ đã tạm dừng việc cho thuê và triển khai năm dự án điện gió ngoài khơi, gồm Coastal Virginia, Vineyard Wind 1 ngoài khơi Massachusetts, Revolution Wind tại Rhode Island, Sunrise Wind ngoài khơi Long Island và Empire Wind 1 ở phía nam Long Island. Tổng công suất của các dự án này đủ cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình, theo các nhà phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết quyết định tạm dừng xuất phát từ các lo ngại về an ninh quốc gia do Lầu Năm Góc xác định. Theo Bộ Nội vụ, các cánh quạt tuabin và tháp tuabin có độ phản xạ cao có thể gây nhiễu hệ thống radar quân sự, che khuất các mục tiêu di động hợp pháp và tạo ra các mục tiêu giả trong khu vực lân cận.

“Việc tạm dừng này sẽ cho phép chính phủ liên bang có thêm thời gian làm việc với các chủ sở hữu giấy phép và các đối tác tiểu bang nhằm đánh giá khả năng giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia”, Bộ Nội vụ Mỹ nhấn mạnh trong tuyên bố.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng tiêu cực xuất hiện rõ rệt. Cổ phiếu Ørsted của Đan Mạch, nhà phát triển các dự án Revolution Wind và Sunrise Wind, lao dốc khoảng 11%. Cổ phiếu của Equinor (Na Uy), đơn vị phát triển Empire Wind 1, cũng giảm, trong khi cổ phiếu Dominion Energy mất gần 4%.

Dự án điện gió ngoài khơi Coastal Virginia gồm 176 tuabin, dự kiến hoàn thành vào năm tới và có khả năng cung cấp điện cho hơn 600.000 hộ gia đình. Dominion Energy khẳng định dự án này đóng vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng và an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện tại Virginia tăng vọt.

“Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với CVOW cũng sẽ đe dọa độ tin cậy của lưới điện phục vụ các tài sản trọng yếu của quốc gia, từ quốc phòng, trí tuệ nhân tạo cho tới dân sự”, Dominion cảnh báo, đồng thời cho rằng việc đình chỉ dự án có thể làm gia tăng lạm phát năng lượng và đe dọa hàng nghìn việc làm.

Bắc Virginia hiện là trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, nơi nhu cầu điện tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Áp lực nguồn cung đã góp phần đẩy giá điện tại bang này lên cao trong thời gian qua.

Về mặt chính trị, Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin, một đảng viên Cộng hòa, công khai ủng hộ dự án điện gió ngoài khơi. Trong khi đó, Thống đốc đắc cử Abigail Spanberger, thuộc đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 với cam kết kiềm chế đà tăng giá điện, một phần thông qua việc mở rộng năng lượng tái tạo.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã thể hiện lập trường cứng rắn với ngành điện gió. Ngay trong ngày đầu nhậm chức, 20/1, ông đã ký sắc lệnh tạm dừng tất cả các hợp đồng thuê và giấy phép mới đối với các dự án điện gió trên đất liền và ngoài khơi, chờ quá trình rà soát của liên bang.

Quyết định này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, gọi chiến dịch chống điện gió của ông Trump là “phi lý” và cảnh báo người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với hóa đơn tiền điện cao hơn.

“Sự ám ảnh của ông Trump với việc hủy bỏ các dự án điện gió ngoài khơi là mất kiểm soát, không có căn cứ và gây tổn hại trực tiếp tới người dân trong bối cảnh giá năng lượng leo thang”, ông Schumer tuyên bố.

Trước đó, chiến dịch này cũng đã gặp trở ngại pháp lý. Ngày 8/12, Thẩm phán Patti Saris của Tòa án Quận Mỹ tại Massachusetts phán quyết rằng sắc lệnh đình chỉ điện gió của ông Trump là “tùy tiện, vô lý và trái với pháp luật”.