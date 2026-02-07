Kospi lao dốc mạnh nhất châu Á sau cú bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu đà giảm điểm ở châu Á ngày thứ hai liên tiếp. Ảnh minh họa Hồ Cheonggyecheon sau khi được phục dựng - Getty.

Trong phiên giao dịch phiên sáng thứ Sáu 6/2, Kospi có thời điểm lao dốc tới 5% trước khi thu hẹp đà giảm và đóng cửa mất 3,20%. Chỉ số Kosdaq của nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng giảm sâu 3,17%.

Các cổ phiếu trụ cột đồng loạt suy yếu. Samsung Electronics giảm 3,08%, trong khi SK Hynix mất 3,56%. Hyundai Motor lao dốc 5,42%, Hanwha Aerospace giảm 5,87% và LG Energy Solution mất 3,67%.

Với tỷ trọng lớn thuộc các ngành chip và ô tô, thị trường Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm trước sự đảo chiều của cổ phiếu công nghệ toàn cầu. Trong tuần qua, tâm lý bi quan gia tăng mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận cũng như chi tiêu đầu tư ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông cùng suy yếu

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,57%, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, trong khi Topix cũng giảm nhẹ.

Cổ phiếu ngành dược tại xứ sở hoa anh đào chịu áp lực lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một nền tảng trực tuyến cung cấp thuốc kê đơn với giá rẻ hơn. Sumitomo Pharma mất hơn 5%, còn Takeda Pharmaceutical – hãng dược lớn nhất Nhật Bản giảm 1,75%.

Ở Trung Quốc và Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm khoảng 2% ngay sau khi mở cửa, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục trượt nhẹ. Thị trường Úc cũng không tránh khỏi xu hướng tiêu cực, với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,84%.

Trên thị trường hàng hóa, giá bạc giao ngay tiếp tục giảm thêm 1,63% sau khi đã sụt gần 13% trong phiên trước đó, phản ánh làn sóng rút vốn khỏi các tài sản mang tính đầu cơ cao.

Đà giảm tại châu Á diễn ra sau một phiên bán tháo mạnh ở Mỹ. Alphabet chịu áp lực khi công bố kết quả quý IV cùng cảnh báo chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo tăng vọt, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 185 tỷ USD vào năm 2026. Cổ phiếu tập đoàn này giảm 0,5%.

Qualcomm thậm chí mất hơn 8% sau khi đưa ra dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng, trong bối cảnh thị trường bộ nhớ toàn cầu thiếu hụt nguồn cung.

Kết phiên tại Phố Wall, Dow Jones giảm 1,20%, S&P 500 mất 1,23% và rơi vào vùng âm tính từ đầu năm, còn Nasdaq Composite – chỉ số nặng về cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất với 1,59%.

Những diễn biến này đang làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ có thể chưa kết thúc, tiếp tục phủ bóng đen lên các thị trường tài chính toàn cầu trong ngắn hạn.