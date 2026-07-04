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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

15:58 | 04/07/2026
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Chiều ngày 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, ý kiến của Bộ Công an và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các quan điểm: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số- Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc có ý nghĩa quan trọng, quyết định với quá trình chuyển đổi số. Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tự động hóa thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính; cũng như phục vụ quản trị quốc gia, ra quyết định kịp thời, chính xác theo thời gian thực, dữ liệu thực; trong đó có bảo đảm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống dịch vụ hành chính của các bộ, ngành, địa phương thông suốt, liên thông một cửa, tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan đề xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện Khung kiến trúc, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/7 để sớm phê duyệt Khung kiến trúc.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tại cuộc họp.

Trên cơ sở Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ ngành, địa phương, cơ quan hoàn thiện khung kiến trúc của mình, tuân thủ nghiêm ngặt Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông dữ liệu.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá lại hiện trạng, xác định những hệ thống có thể tiếp tục sử dụng, nâng cấp, kết nối, những hệ thống không thể kết nối và phải làm lại bảo đảm phù hợp theo Khung Kiến trúc; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, giám sát; các cơ quan rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, nâng cấp các hệ thống, bảo đảm hiệu quả trong quá trình thực hiện, tránh lãng phí.

Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống, phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-le-minh-hung-khan-truong-hoan-thien-khung-kien-truc-tong-the-quoc-gia-so-102260703184514222.htm
Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số Thủ tướng Lê Minh Hưng Chuyển đổi số Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Công an

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
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AUD 17,937 18,002 18,679
CAD 18,223 18,282 18,956
CHF 32,423 32,524 33,481
SGD 19,968 20,030 20,819
CNY - 3,806 3,951
HKD 3,286 3,296 3,434
KRW 15.88 16.56 18.02
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