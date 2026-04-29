Chuyển đổi số

Khung kiến trúc số Hà Tĩnh 2026 - Tham vọng top 10 và bài toán dữ liệu phân tán

Công Khang

Công Khang

11:12 | 29/04/2026
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UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh năm 2026, thay thế hoàn toàn kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 ra đời từ năm 2021. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng một khung tổng thể cho toàn bộ quá trình chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng cấp xã cho đến trung tâm dữ liệu, từ nền tảng trí tuệ nhân tạo cho đến hệ thống đo lường kết quả theo thời gian thực, với tầm nhìn đặt kinh tế số chiếm 50% tổng sản phẩm trên địa bàn vào năm 2045.

Bất kỳ ai đã từng đọc qua các kế hoạch chuyển đổi số của địa phương đều dễ dàng nhận ra một cách làm lặp đi lặp lại, tức là liệt kê danh sách dự án, phân bổ ngân sách theo từng hạng mục rồi dừng lại ở đó mà không giải thích các hệ thống sẽ kết nối với nhau ra sao sau khi hoàn thành. Khung kiến trúc số vận hành theo một tư duy hoàn toàn khác, đặt ra những câu hỏi căn bản hơn trước khi nghĩ đến bất kỳ dòng ngân sách nào, trong đó có việc toàn bộ hệ thống thông tin của chính quyền Hà Tĩnh được ghép nối theo nguyên tắc gì, dữ liệu di chuyển từ điểm nào đến điểm nào trong guồng máy hành chính, và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của từng luồng dữ liệu đó.

Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng căn cứ trực tiếp vào Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Đây là điểm khác biệt so với phiên bản 2.0 năm 2021 tài liệu mới không chỉ mô tả trạng thái mong muốn mà còn xác định ai làm gì, theo trình tự nào, với lộ trình ba giai đoạn kéo dài đến năm 2030.

Khung kiến trúc số Hà Tĩnh 2026 - Tham vọng top 10 và bài toán dữ liệu phân tán
Các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau sáp nhập (Nguồn ảnh: BHT)

Hạ tầng tốt nhưng dữ liệu chưa được chuẩn hóa

Hà Tĩnh đã ghi nhận những kết quả về hạ tầng kết nối, khi sóng 4G phủ 99,8% diện tích toàn tỉnh và không còn thôn lõm sóng, toàn tỉnh có 281.562 thuê bao internet băng rộng cố định FTTH hộ gia đình với mật độ đạt 70,13% số hộ, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet đạt 89,2% và sóng 5G đã phủ được 50% khu vực dân cư, trong khi đó lớp dữ liệu chạy trên nền hạ tầng lại đang ở trạng thái chưa được chuẩn hóa và liên thông, chưa sẵn sàng phục vụ cho mục tiêu quản trị dựa trên dữ liệu mà tỉnh đặt ra.

Toàn tỉnh hiện có 222 cơ sở dữ liệu và nguồn dữ liệu nhưng chỉ 30 cơ sở dữ liệu tương đương 13,5% là sẵn sàng kết nối ngay, trong khi có đến 82 cơ sở dữ liệu chiếm 36,9% thuộc hệ thống Bộ và ngành trung ương vẫn chưa được địa phương cấp quyền khai thác dù chính quyền Hà Tĩnh mới là bên trực tiếp tạo lập dữ liệu đó, và tổng số dịch vụ cùng nguồn dữ liệu thực sự đã được kết nối liên thông tính đến thời điểm hiện tại chỉ dừng lại ở con số 16.

Về nhân lực, tại cấp xã chỉ 34,8% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương chuyển sang hai cấp tỉnh và xã, đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống số tại cơ sở sẽ do chính đội ngũ còn mỏng nhất về năng lực chuyên môn trực tiếp vận hành.

Bốn lớp kiến trúc số Hà Tĩnh: từ hạ tầng đến kết quả phục vụ người dân

Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh tổ chức toàn bộ hệ sinh thái số theo bốn lớp chức năng, xếp chồng lên nhau từ dưới lên trên theo nguyên tắc: lớp dưới là nền tảng, lớp trên là kết quả.

sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc số tham chiếu tỉnh Hà Tĩnh
Sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc số tham chiếu tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh

Lớp thứ nhất là hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung. Đây là tầng nền vật lý gồm trung tâm dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống phòng thủ mạng và toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại 69 đơn vị hành chính cấp xã, từ mạng nội bộ, camera an ninh cho đến hệ thống truyền thanh thông minh và hội nghị truyền hình trực tuyến.

Lớp thứ hai là dữ liệu và nền tảng lõi, được coi là trái tim của toàn bộ mô hình. Hà Tĩnh xác định đây là nơi dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức theo nguyên tắc sáu chữ: "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Kho dữ liệu dùng chung tỉnh, tên gọi DataHub, được xác định là dự án trọng điểm triển khai trong giai đoạn 2026 đến 2027.

Lớp thứ ba là ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, bao gồm tất cả phần mềm phục vụ điều hành nội bộ lẫn kinh tế số và xã hội số, từ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, trung tâm giám sát điều hành thông minh, nền tảng trí tuệ nhân tạo cấp tỉnh, cho đến bản đồ số nông nghiệp, hệ thống chiếu sáng thông minh, giải pháp chuyển đổi số du lịch và hệ thống logistics cảng Vũng Áng.

Lớp thứ tư là kênh tương tác và đo lường hiệu quả, đây là tầng giao diện để người dân, doanh nghiệp và cán bộ giao tiếp với toàn bộ hệ sinh thái số, đồng thời là tầng kết quả thực sự được lượng hóa bằng các chỉ số đo lường tự động từ dữ liệu thời gian thực, thay vì báo cáo giấy có độ trễ.

sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh
Sơ đồ tổng quát Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh

Khung kiến trúc số Hà Tĩnh còn xác lập bảy nguyên tắc cốt lõi phản ánh một triết lý quản trị hoàn toàn khác so với tư duy hành chính truyền thống.

Nguyên tắc đầu tiên là quản trị dựa trên kết quả, thước đo thành công phải là những con số định lượng được như mức độ hài lòng của người dân, thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, chứ không phải số dự án được phê duyệt hay số cuộc họp được tổ chức.

Nguyên tắc thứ hai yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, thay thế hoàn toàn phương thức dựa chủ yếu vào báo cáo tổng hợp bằng văn bản giấy có độ trễ, thiếu khách quan.

Nguyên tắc thứ ba đặt trí tuệ nhân tạo làm ưu tiên hàng đầu trong thiết kế hệ thống, với yêu cầu kiên quyết xóa bỏ quy trình thủ công.

Nguyên tắc thứ tư thúc đẩy phân cấp mạnh mẽ trên nền tảng số, trong đó tỉnh tập trung vào kiến tạo thể chế còn các đơn vị được trao quyền tự chủ thực sự.

Nguyên tắc thứ năm đặt người dân làm trung tâm, kiên quyết chấm dứt tình trạng mỗi cơ quan triển khai riêng lẻ khiến người dân phải khai báo lại thông tin đã có nhiều lần.

Nguyên tắc thứ sáu xác định an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết sống còn, không phải hạng mục bổ sung sau khi xây xong hệ thống.

Nguyên tắc thứ bảy thúc đẩy dữ liệu mở , dữ liệu của cơ quan nhà nước, trừ thông tin bí mật và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, phải được công khai để người dân và doanh nghiệp giám sát và khai thác.

Hà Tĩnh đặt đích đến năm 2045 ở tầm quốc gia

Khung kiến trúc số đặt ra các mục tiêu định lượng cụ thể cho năm 2030, đủ để dùng làm thước đo trách nhiệm cho từng cơ quan.

Về chính quyền số, Hà Tĩnh phấn đấu đưa chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh vào top 10 cả nước và duy trì bền vững ở đó. Toàn bộ 69 đơn vị cấp xã phải được giám sát bởi trung tâm điều hành an ninh mạng cấp tỉnh, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 99%. Mục tiêu 80% người dân cài đặt ứng dụng công dân số và 95% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được ghi rõ trong văn bản.

sơ đồ mạng tổng thể Khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh
Hiện trạng Hạ tầng số tỉnh Hà Tĩnh

Về kinh tế số, tỷ trọng trong tổng sản phẩm trên địa bàn phải đạt từ 15 đến 20%, hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số, 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử. Về xã hội số, sóng 5G phủ 99% khu dân cư, 90% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử, 100% nhà văn hóa thôn và tổ dân phố có hệ thống wifi phục vụ miễn phí.

Tầm nhìn đến năm 2045 được đặt ở mức cao hơn nhiều khi Hà Tĩnh xác định kinh tế số phải chiếm tới 50% tổng sản phẩm trên địa bàn và tỉnh phải vươn vào top 7 cả nước về chỉ số phát triển chính quyền số.

Lộ trình triển khai được phân thành ba giai đoạn nối tiếp nhau, trong đó năm 2026 là giai đoạn nền tảng với trọng tâm hoàn thiện hạ tầng theo Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2025, kết nối các nền tảng quốc gia, chuẩn hóa dữ liệu và đưa DataHub vào vận hành, tiếp đó giai đoạn từ 2027 đến 2028 tập trung tích hợp bằng cách xây dựng và vận hành các nền tảng chuyên ngành theo chuẩn kiến trúc quốc gia, và giai đoạn từ 2029 đến 2030 hướng đến tối ưu hóa toàn diện thông qua việc khai thác dữ liệu, phát triển ứng dụng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ sinh thái số toàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình triển khai, định kỳ tổ chức sơ kết hàng năm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật Khung kiến trúc khi có thay đổi về chính sách hoặc công nghệ.

Quy trình tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, cập nhật Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh
Quy trình tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, cập nhật Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về Khung kiến trúc số tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ tỷ lệ 13,5% cơ sở dữ liệu sẵn sàng kết nối và tỷ lệ 34,8% cán bộ xã đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng thời chỉ ra thêm ba khoảng cách lớn cần thu hẹp trong quá trình triển khai.

Về hạ tầng, hệ thống máy chủ vẫn còn hạn chế về khả năng mở rộng linh hoạt, nhiều máy tính trong các cơ quan nhà nước vẫn chạy hệ điều hành cũ không còn được hỗ trợ bảo mật và quy trình ứng phó sự cố an ninh mạng chưa được tiêu chuẩn hóa.

Về dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở chưa hình thành trong khi tổng số 222 nguồn dữ liệu của tỉnh đang vận hành trên nhiều nền tảng phần mềm khác nhau khiến việc liên thông gặp trở ngại ở hầu hết các điểm kết nối.

Về kênh tương tác, tỉnh chưa có khung giám sát và đo lường kết quả tự động, các ứng dụng phục vụ điều hành như quản lý văn bản, lịch công tác, hội nghị trực tuyến và kho tài liệu số vẫn đang hoạt động tách rời nhau thay vì được tích hợp thành một môi trường làm việc số thống nhất.

Khung kiến trúc số Hà Tĩnh 2026 xây dựng một logic xuyên suốt từ hạ tầng đến dữ liệu, từ dữ liệu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến kết quả phục vụ người dân, và theo chiều ngược lại, chính kết quả thực chất đó sẽ củng cố niềm tin để người dân tiếp tục gắn bó với các dịch vụ số mà chính quyền cung cấp.

Tuy nhiên, Chất lượng thực thi sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố cụ thể, trong đó: (1) Yếu tố đầu tiên là bài toán nhân lực cấp xã khi chưa đến một phần ba cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng nghĩa với việc mọi hệ thống dù được thiết kế tốt đến đâu cũng sẽ bị ách tắc tại điểm cuối là con người vận hành; (2) Yếu tố thứ hai là cơ chế chia sẻ dữ liệu từ các Bộ và ngành trung ương khi 82 cơ sở dữ liệu chưa được cấp quyền khai thác, đây là điểm nghẽn mà tỉnh không thể tự tháo gỡ nếu thiếu cơ chế liên thông được quyết định từ cấp quốc gia; (3) Yếu tố thứ ba là nguồn lực tài chính vận hành, chi phí bảo trì và duy trì hệ thống qua nhiều năm thường khó huy động hơn so với vốn đầu tư ban đầu.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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