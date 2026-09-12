Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Khai mạc triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026

Như thường lệ, trong ngày đầu khai mạc dành cho quan khách và báo giới, Ban tổ chức triển lãm sẽ có một buổi media tour để giới thiệu tất cả các gian hàng, từ những sản phẩm từ bình dân cho đến cao cấp, rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng AVSHOW 2026 cũng ghi nhận nhiều thương hiệu mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đáng chú ý, AVSHOW 2026 có sự góp mặt của 8 nhà trưng bày quốc tế hy vọng sẽ đem lại những luồng gió mới cho triển lãm.

Ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Điểm mặt những bộ âm thanh tiền tỉ tại AVSHOW 2026

JBL Summit Everest

Mặc dù quy mô triển lãm gần giống với năm 2025, nhưng vẫn có những điểm nhấn tạo nên sự hấp dẫn rất riêng. Đó là sự ra mắt của siêu phẩm Serries Summit tại gian hàng Thanh Tùng Audio nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập của hãng loa danh tiếng JBL. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của cặp loa đầu bảng JBL Summit Everest lần đầu tiên được đi đưa về trưng bày và trình diễn tại AVSHOW lần thứ 26.

Maestoso Horn Speaker - Prestige Version

AVSHOW 2026 còn có sự hiện diện của hoa hậu Maestoso Horn Speaker - Prestige Version đến từ thương hiệu AlmaSuona – Made in Italy. Đây là lần đầu tiên siêu phẩm có kiến trúc loa kèn 6 đường tiếng, 11 driver xuất hiện tại Việt Nam.

Odeon Audio Carnegie

Không kém phần đặc sắc, đắt giá và mê hoặc đó chính là Odeon Audio Carnegie, một “tác phẩm nghệ thuật” đẳng cấp Đức khiến người chơi high-end khao khát sở hữu.

Mẫu loa đầu bảng HYPHN

Và tất nhiên không thể không kể đến mẫu loa đầu bảng HYPHN với hơn 200 màu sơn và kiểu hoàn thiện khác nhau, đều được sơn thủ công và lắp ráp thủ công tại Anh Quốc, theo đúng yêu cầu của từng khách hàng sẽ góp mặt tại AVSHOW

Proel FREEPROX cùng bộ 3 Proel Free Series cũng sẽ chính thức hiện diện tại không gian trưng bày của Hoàng Minh Capital (F.302), người yêu âm thanh có thể tận tai kiểm chứng chất âm nguyên bản cũng như tính năng cân chỉnh thông minh của FREEPROX trong môi trường thực tế. Đây chắc chắn sẽ là dịp trải nghiệm rõ ràng nhất trước khi bạn quyết định trang bị một hệ thống PA cá nhân gọn gàng, bền bỉ và đáng tin cậy cho mình.

AVSHOW còn ghi nhận sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín

AVSHOW còn ghi nhận sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín

Cùng sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín

Đồng hành cùng AVSHOW qua nhiều kỳ triển lãm là sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín như: Klipsch, Accuphase, Unison Research, Fyne audio, JBL, Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz, Sumico, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Kaiser, Elac, Sony, Eversolo, KEF,… từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, Sơn Hà audio, Alpha, The Experts Group, Đông Thành Hòa Phúc, Thanh Tùng audio, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, Joe’s Audio, Streamcast Asia…

AVSHOW còn ghi nhận sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín

AVSHOW còn ghi nhận sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín

Bên cạnh đó, cũng đánh dấu sự xuất hiện của các gương mặt mới như TS audio, The District M, Pro AVL, Tam Son –Cello, Hoàng Minh Capital đặc biệt sự xuất hiện của 7 doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Aurora, Belcanto, ACE, Simplicity Control… từ Singapore, Hongkong và Đài Loan giúp AVSHOW lần thứ 26 trở nên hấp dẫn và sôi động hơn.

VSHOW Sài gòn 2026 còn ghi nhận số lượng đơn vị tham gia tăng gấp 1.5 lần so với năm trước

Điểm đáng chú ý là AVSHOW Sài gòn 2026 còn ghi nhận số lượng đơn vị tham gia tăng gấp 1.5 lần so với năm trước, sự xuất hiện của nhiều đơn vị kinh doanh mới tham gia triển lãm, đặc biệt là các thương hiệu quốc tế là 1 khởi đầu đáng mừng cho ngành hàng các thiết bị giải trí cá nhân có khả năng hồi phục trong năm nay.

Nhiều không gian trưng bày lớn lên đến hàng trăm m2

Một vài điểm nổi bật của AVHOW lần thứ 26

Không gian trưng bày lớn nhất lên đến gần 300m2 là nơi ‘tọa lạc’ của nhiều thương hiệu hi-end lâu đời như Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz…

Nhiều thương hiệu mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Canvas HiFi, Lyravox, Cerwin Vega..

Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc, gắn bó với AVSHOW

Còn có cả những thương hiệu mới lần đầu xuất hiện tại triển lãm

Không gian Café miễn phí tại lầu 1 cùng với nước và bắp rang ở lầu 2 mang đến cho khách tham quan triển lãm một không gian giải trí thực sự phong phú.

AV Show năm nay còn có 02 buổi workshop chuyên ngành hấp dẫn diễn ra ngay tại Foyer- Lầu 1 được thực hiện bởi các chuyên gia và kỹ sư âm thanh.

AV Show năm nay còn có 02 buổi workshop chuyên ngành

Và như thường lệ tại lầu 2 sẽ có lịch trình diễn luân phiên tại 5 phòng nhạc và film để khách tham quan có thể trải nghiệm các phòng nghe nhạc và thưởng lãm những bộ phim bom tấn mà không dễ gì có cơ hội thưởng lãm.

Các giải pháp xem phim và nghe nhạc 3 trong 1 cho gia đình hay các sản phẩm tai nghe và loa di động, máy ảnh và phụ kiện cũng không thể thiếu tại sự kiện.

Đặc biệt tại lầu 3 là nơi tập trung các xu hướng nghe nhạc không dây, streaming trực tuyến tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tiếp tục được giới thiệu.