Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Khả năng vận hành khi ngập dưới mực nước sâu đến 1,1 m

Động cơ B20 mới do Horse Powertrain, liên doanh được Renault và Geely thành lập năm 2024, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các mẫu SUV hybrid trên địa hình khắc nghiệt. Động cơ có thể duy trì hoạt động khi xe lội qua vùng nước sâu tới 42 inch, tương đương khoảng 1,1 m.

B20 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, được thiết kế cho nhiều cấu hình điện hóa gồm hybrid (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe điện sử dụng động cơ đốt trong để phát điện. Tùy cấu hình, công suất động cơ dao động 188-248 mã lực, mô-men xoắn đạt 300-380 Nm. Khối động cơ có trọng lượng khoảng 130 kg.

Động cơ B20 có khả năng vận hành dưới mực nước sâu. Ảnh: Carscoops.

Khả năng chống nước là một trong những điểm đáng chú ý nhất của B20. Horse Powertrain áp dụng chuẩn IPX8 cho hệ thống, đồng thời sử dụng các linh kiện điện và cảm biến được làm kín. Nhà sản xuất cũng phát triển giải pháp làm kín riêng tại khu vực liên kết giữa động cơ và hộp số.

Khi hệ thống nhận biết xe đang vận hành dưới nước, bộ điều khiển có thể điều chỉnh phản hồi chân ga hoặc giới hạn công suất dựa trên điều kiện thực tế. Cách tiếp cận này giúp động cơ duy trì hoạt động và kiểm soát khả năng vận hành khi xe vượt qua những đoạn ngập sâu.

B20 còn được thiết kế để hoạt động trên địa hình có độ dốc 100%. Theo Horse Powertrain, mức này tương đương góc nghiêng khoảng 45 độ, tức xe có thể tăng độ cao 1 m sau mỗi 1 m di chuyển theo phương ngang.

Đạt hiệu suất nhiệt tối đa ở mức 48,4%

Bên cạnh khả năng chống nước, Horse Powertrain tập trung nâng hiệu quả sử dụng nhiên liệu của B20. Động cơ sử dụng chu trình Miller, kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp, piston thiết kế riêng và hệ thống cửa nạp tạo dòng xoáy nhằm cải thiện quá trình đốt cháy.

Nhờ đó, B20 đạt hiệu suất nhiệt tối đa được công bố ở mức 48,4%. Thông số này cao hơn đáng kể so với nhiều động cơ đốt trong thông thường và cũng vượt mức khoảng 40% của động cơ chu trình Miller được sử dụng trên Toyota Prius.

Động cơ B20 có khả năng đạt hiệu suất nhiệt tối đa ở mức 48,4%. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Horse Powertrain trang bị thêm hệ thống làm mát kép chủ động. Hệ thống này kiểm soát nhiệt độ của động cơ trong những tình huống xe phải leo dốc liên tục hoặc duy trì tải cao trong thời gian dài.

B20 không còn nằm ở giai đoạn thử nghiệm ý tưởng. Horse Powertrain lần đầu giới thiệu động cơ tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh hồi đầu năm và sau đó đưa sản phẩm lên Geely Galaxy Cruiser 700 tại Trung Quốc.

Trên mẫu SUV này, B20 kết hợp với hệ thống hybrid sạc ngoài và hộp số hybrid 3 cấp do Horse Powertrain phát triển. Việc động cơ xuất hiện trên một mẫu xe thương mại cho thấy công nghệ chống nước và khả năng vận hành địa hình của B20 đã được định hướng cho ứng dụng thực tế thay vì chỉ phục vụ mục đích trình diễn công nghệ.