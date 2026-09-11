FPT mua lại bộ phận phát triển phần mềm ô tô của Nippon Seiki tại Ba Lan

Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) công bố mua lại bộ phận thiết kế và phát triển của Nippon Seiki Europe B.V. tại Ba Lan, đồng thời thành lập FPT Poland nhằm tăng năng lực phát triển phần mềm ô tô và mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu.

Nippon Seiki Europe là công ty con của Nippon Seiki, tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị điện tử, cơ điện tử, trong đó có các sản phẩm hiển thị dành cho ô tô. Theo tài liệu công bố của Nippon Seiki, mảng được chuyển giao cho FPT là hoạt động phát triển phần mềm nhúng ô tô tại Gdańsk, Ba Lan.

Đáng chú ý, 50 nhân sự thuộc bộ phận này nằm trong diện chuyển giao. Giá trị thương vụ không được hai bên công bố do thỏa thuận bảo mật. Nippon Seiki cũng không công bố kết quả kinh doanh và quy mô tài sản của mảng được chuyển nhượng.

Theo phía Nippon Seiki, hợp đồng chuyển giao được ký ngày 1/9/2026 và ngày thực hiện chuyển giao dự kiến là 2/10/2026. Như vậy, FPT đã công bố thương vụ và chuẩn bị tiếp nhận hoạt động, trong khi quá trình chuyển giao theo lịch của phía Nippon Seiki sẽ hoàn tất vào đầu tháng 10.

FPT giới thiệu giải pháp phần mềm ô tô tại triển lãm quốc tế.

Thành lập FPT Poland làm đầu mối tại châu Âu

Để tiếp nhận bộ phận trên, FPT thành lập FPT Poland Sp. z o.o., đặt trụ sở tại Gdańsk. Công ty được thành lập ngày 22/7/2026 với vốn điều lệ 4 triệu zloty Ba Lan. FPT Japan Holdings nắm 99,9975% vốn, phần còn lại thuộc FPT Software Japan.

FPT Poland sẽ hoạt động trong các lĩnh vực phát triển phần mềm ô tô, kỹ thuật phần mềm nhúng, thiết kế hệ thống, kiểm thử, bảo đảm chất lượng và tư vấn kỹ thuật.

Trong giai đoạn đầu, công ty dự kiến tập trung đưa năng lực phát triển phần mềm của FPT đến gần hơn với các hãng xe và nhà cung cấp linh kiện tại châu Âu. Các mảng kỹ thuật bao gồm phần mềm nhúng, phần mềm cho hệ thống hiển thị kính lái HUD, kiến trúc phần mềm, kiểm thử và bảo đảm chất lượng.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu dịch chuyển nhanh sang mô hình xe định nghĩa bằng phần mềm, trong đó ngày càng nhiều tính năng của phương tiện được phát triển, nâng cấp và kiểm soát thông qua phần mềm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng.

Ông Nguyễn Đức Kính, Giám đốc Công ty FPT Automotive, Tập đoàn FPT, cho biết: “Khả năng cạnh tranh trong ngành ô tô ngày càng được quyết định bởi năng lực phát triển phần mềm và triển khai AI quy mô lớn xuyên suốt vòng đời phương tiện. Thông qua việc mua lại một đơn vị có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, FPT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm nhúng và phần mềm ô tô, nhằm đảm bảo chất lượng nhất quán song song với đẩy nhanh tốc độ phát triển”.

Việc tiếp nhận đội ngũ tại Ba Lan vì vậy không chỉ giúp FPT mở rộng hiện diện tại châu Âu mà còn bổ sung năng lực kỹ thuật tại chỗ, đặc biệt trong phần mềm nhúng, hệ thống hiển thị và các giải pháp phục vụ xu hướng xe định nghĩa bằng phần mềm.

Biểu đồ chứng khoán FPT phiên sáng 11/9

Nippon Seiki tiếp tục hợp tác với FPT sau chuyển giao

Ở chiều ngược lại, Nippon Seiki cho biết quyết định chuyển giao mảng phát triển phần mềm tại Gdańsk nằm trong kế hoạch tái cơ cấu hoạt động tại châu Âu, nhằm tối ưu nguồn lực quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hai doanh nghiệp không chấm dứt quan hệ sau thương vụ. Nippon Seiki cho biết dự kiến tiếp tục giao dịch với FPT Poland trong hoạt động thuê ngoài phát triển phần mềm. Hai bên cũng sẽ tận dụng nguồn lực kỹ thuật tại Nhật Bản, Việt Nam và châu Âu để hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ sự chuyển đổi của ngành ô tô.

FPT đã hiện diện tại thị trường châu Âu từ năm 2008 và hiện cung cấp dịch vụ cho hơn 150 doanh nghiệp trong khu vực. Theo tập đoàn, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường châu Âu tăng 36,5% trong 7 tháng đầu năm 2026.

Trong lĩnh vực ô tô, FPT hiện có hơn 5.000 kỹ sư phần mềm trên toàn cầu và khoảng 20 năm kinh nghiệm. Việc bổ sung đội ngũ tại Ba Lan tiếp tục cho thấy chiến lược mở rộng năng lực công nghệ ô tô ngay tại các thị trường trọng điểm, thay vì chỉ phát triển từ các trung tâm kỹ thuật ở Việt Nam.