Công nghệ số
Viễn thông - Internet

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Đình Đề

Đình Đề

16:02 | 10/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hội thảo khoa học quốc gia AI và điện tử viễn thông mở ra góc nhìn toàn diện và thực chất về AI trong viễn thông, lộ trình phát triển mạng 6G tại Việt Nam và những công nghệ nền tảng mà các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước cần làm chủ để chủ động tham gia hệ sinh thái 6G toàn cầu.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp cùng FISU Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "AI và điện tử viễn thông: cơ hội, thách thức và hướng đi tương lai" (AI4TELECOM) , dưới sự bảo trợ của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam. Hội thảo diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (1966-2026), đồng thời Viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Toàn cảnh hội thảo AI trong viễn thông 2026
Toàn cảnh Hội thảo AI và điện tử viễn thông: cơ hội, thách thức và hướng đi tương lai 2026

Hội thảo quy tụ hơn 30 báo cáo khoa học cùng hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên cả nước.

Tham dự Hội thảo có đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu. Phía cơ quan quản lý nhà nước có ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại diện các hội nghề nghiệp có GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam; PGS.TS Bùi Thu Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký FISU Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo AI for Telecom 2026, trí tuệ nhân tạo viễn thông, tự động hóa mạng viễn thông
Các đại biểu tham dự Hội thảo AI và điện tử viễn thông: cơ hội, thách thức và hướng đi tương lai 2026

Khối doanh nghiệp có ông Trần Hữu Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPT Technology, cùng đại diện lãnh đạo Ericsson Việt Nam, Huawei Việt Nam, Qualcomm Việt Nam, ZTE Việt NamVNPT Net. Khối đào tạo và nghiên cứu có đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học CMC và Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bốn câu hỏi lớn đặt ra cho ngành điện tử viễn thông Việt Nam

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy cho rằng AI đã vượt qua vai trò của một công nghệ hỗ trợ để trở thành nền tảng làm thay đổi cách con người thiết kế, vận hành và khai thác hệ thống. Trong lĩnh vực viễn thông, AI mở ra hướng phát triển cho 5G6G, cho hạ tầng AI IoT, cho việc tối ưu tài nguyên mạng, tự động hóa vận hành và cung cấp dịch vụ thông minh. Đi kèm với cơ hội là những đòi hỏi rất lớn về dữ liệu, về năng lực tính toán, về độ trễ thời gian thực, về an toàn bảo mật, về tính minh bạch của các mô hình AI và về đội ngũ nhân lực đủ sức làm chủ đồng thời cả trí tuệ nhân tạo lẫn viễn thông.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy đặt ra bốn câu hỏi lớn để hội thảo tập trung thảo luận về hướng phát triển AI trong ngành điện tử, viễn thông. Theo ông, trước hết cần xác định AI sẽ thay đổi ngành điện tử, viễn thông như thế nào, từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ đến cách doanh nghiệp xây dựng và vận hành các sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, Việt Nam cần xác định những công nghệ nền tảng phải làm chủ để có thể tự nghiên cứu, sáng tạo và phát triển sản phẩm, nền tảng AI trong viễn thông mang thương hiệu Việt, thay vì chủ yếu dừng ở khâu ứng dụng. Một vấn đề khác là cách các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý phối hợp để hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo đủ năng lực tạo ra công nghệ mới. Cùng với đó, ngành điện tử, viễn thông cần chuẩn bị nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng yêu cầu mới khi năng lực AI ngày càng trở thành một phần thiết yếu của lực lượng lao động trong ngành.

Nghị quyết 57-NQ/TW và trách nhiệm của cơ sở đào tạo trọng điểm

PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhắc lại bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và hạ tầng số thuộc nhóm lĩnh vực được ưu tiên đầu tư. Với vai trò cơ sở đào tạo và nghiên cứu trọng điểm thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện xác định trách nhiệm góp phần hiện thực hóa chủ trương đó.

PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại Hội thảo
PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại Hội thảo

Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết suốt 60 năm qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện đã đi cùng từng chặng phát triển của ngành, từ những nghiên cứu đầu tiên về thông tin liên lạc trong điều kiện hết sức khó khăn, qua công cuộc số hóa và hiện đại hóa mạng lưới, cho tới giai đoạn nghiên cứu và làm chủ các công nghệ mới hiện nay.

Phiên toàn thể của Hội thảo dành cho báo cáo về chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, cùng các báo cáo mời về AI tại biên trên thiết bị đầu cuối vệ tinh, AI cho mạng di động thế hệ tiếp theo, AI trong thiết kế vi mạch truyền thông và AI trong vận hành viễn thông. Ban tổ chức kỳ vọng Hội thảo trở thành tiền đề cho các nhóm nghiên cứu chung, cho những đề tài và dự án cụ thể giữa nhà trường với doanh nghiệp, qua đó đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành điện tử viễn thông và bán dẫn.

Mạng 6G Việt Nam và vai trò mới của AI trong viễn thông

Ông Hoàng Ngọc Thức, đại diện Qualcomm Việt Nam, mang đến hội thảo góc nhìn từ phía nhà sản xuất chip, với yêu cầu về hiệu năng xử lý và mức tiêu thụ năng lượng luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ. Qualcomm tập trung phát triển các dòng chip cho thiết bị di động với khả năng xử lý cao và tiết kiệm năng lượng, đồng thời những năm gần đây mở rộng sang phát triển phần mềm AI chạy trên chip và các sản phẩm ứng dụng AI.

Ông Hoàng Ngọc Thức, đại diện Qualcomm Việt Nam
Ông Hoàng Ngọc Thức, đại diện Qualcomm Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo

Theo lộ trình chuẩn hóa mà 3GPP cùng các tổ chức quốc tế đang xây dựng, mạng 6G thương mại dự kiến xuất hiện vào năm 2029 rồi lan rộng toàn cầu. Điểm đặc biệt của thế hệ mạng mới nằm ở chỗ AI trở thành một loại người dùng mới, hiện diện cả trên thiết bị đầu cuối lẫn bên trong hạ tầng mạng. Vì vậy kiến trúc 6G được thiết kế theo hướng lai ghép, đặt AI trên thiết bị, trên các phần tử mạng và tại trung tâm dữ liệu. Quan hệ giữa hai bên mang tính hai chiều, khi AI giúp mạng vận hành tốt hơn, còn mạng cung cấp năng lực tính toán, kết nối dữ liệu và ngữ cảnh cho chính các ứng dụng AI. Doanh nghiệp nào tham gia sớm vào các nhóm chuẩn hóa sẽ giành lợi thế trong hệ sinh thái sau đó.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc người dùng có phải thay thiết bị hay không, ông Thức khẳng định các thiết bị đầu cuối hiện nay đã hỗ trợ AI ngay trên máy, tiêu biểu là những tính năng xử lý ảnh quen thuộc trên điện thoại, nên yếu tố quyền riêng tư được bảo đảm nhờ dữ liệu xử lý tại chỗ. Trong tương lai, AI trên thiết bị sẽ phối hợp với AI trên mạng lưới, chẳng hạn khi máy phát hiện sóng yếu thì tự động báo lên mạng để hệ thống điều chỉnh kết nối và tần số nhằm giữ trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Phần trình bày dành nhiều thời lượng cho kiến trúc quản trị mạng tự động dựa trên agent, được tổ chức thành nhiều lớp với chức năng riêng nhưng liên kết trong một quy trình vận hành thống nhất. Ở lớp dưới cùng là các hệ thống mạng truyền thống, gồm mạng truy nhập vô tuyến, hệ thống vận hành khai thác và các giao diện độc quyền của từng nhà cung cấp. Lớp dữ liệu nằm phía trên có nhiệm vụ thu thập và chuẩn hóa thông tin về cấu hình, hiệu năng, cấu trúc mạng và trải nghiệm người dùng, tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng và agent. Tiếp đến là lớp ứng dụng do nhà mạng, bên thứ ba hoặc chính các nhà sản xuất chip phát triển để phục vụ những bài toán vận hành cụ thể. Trên cùng là lớp agent, nơi các agent có thể phối hợp với nhau, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với các công cụ và kỹ năng chuyên biệt để phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định và thực hiện tác vụ theo thời gian thực.

Giữ vai trò kết nối trong toàn bộ kiến trúc là lớp MCP cùng cơ chế agent trao đổi với agent, cung cấp một chuẩn giao tiếp chung để các agent, ứng dụng và dịch vụ có thể kết nối, trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay vì hoạt động như những hệ thống độc lập.

Lớp MCP gồm ba nhóm thành phần chính gồm công cụ để thực hiện các tác vụ cụ thể, tài nguyên cung cấp dữ liệu và bối cảnh cần thiết, và siêu dữ liệu mô tả cách sử dụng công cụ, điều kiện đầu vào cũng như những cảnh báo cần lưu ý trong quá trình vận hành. Cấu trúc này giúp AI hiểu đầy đủ hơn ngữ cảnh của mạng viễn thông, từ các chỉ số hiệu năng, cảnh báo đến quy trình vận hành, qua đó đưa ra quyết định phù hợp với từng tình huống thay vì chỉ xử lý dữ liệu một cách đơn thuần. Đồng thời, việc chuẩn hóa cách các thành phần kết nối và trao đổi thông tin cũng giúp nhà mạng dễ dàng nâng cấp hoặc thay đổi từng hệ thống mà không gây xáo trộn lớn đến toàn bộ kiến trúc.

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Đại diện Qualcomm Việt Nam đưa ra một bài toán thực tế trong vận hành mạng, trong đó kỹ sư theo mô hình truyền thống phải liên tục theo dõi số liệu, phát hiện dấu hiệu bất thường, phân tích nguyên nhân và lựa chọn phương án xử lý dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân cũng như khả năng của các công cụ sẵn có, khiến quá trình từ phát hiện đến khắc phục sự cố mất nhiều thời gian, trong khi cơ chế agent cho phép hệ thống tự động giám sát mạng, tiếp nhận mục tiêu do người vận hành đưa ra bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích trạng thái mạng và chủ động xác định phương án xử lý phù hợp.

Chẳng hạn, khi người vận hành yêu cầu giảm mức tiêu thụ năng lượng trong một khung giờ nhất định nhưng vẫn bảo đảm vùng phủ và chất lượng dịch vụ, agent có thể chuyển yêu cầu thành kế hoạch hành động, xác định phạm vi tác động, đối chiếu với các điều kiện và chính sách vận hành, sau đó đề xuất điều chỉnh cấu hình, thay đổi góc mở anten hoặc thời gian hoạt động của trạm. Với những tác vụ có mức độ rủi ro cao, hệ thống vẫn giữ cơ chế kiểm soát của con người và yêu cầu người vận hành phê duyệt trước khi thực hiện.

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Quy trình vận hành theo agent được triển khai qua ba giai đoạn, bắt đầu từ quan sát trạng thái mạng và phát hiện các sự kiện bất thường, tiếp đến dự báo tác động của từng phương án thay đổi, trước khi suy luận và lựa chọn phương án tối ưu dựa trên mục tiêu được ưu tiên, chẳng hạn bảo đảm vùng phủ hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng. Đại diện Qualcomm Việt Nam đưa ra ví dụ về một cụm trạm có trải nghiệm người dùng suy giảm do mật độ thuê bao tăng cao. Hệ thống sau đó phân tích mức độ ảnh hưởng tới các khu vực lân cận, xác định nguyên nhân có thể lan rộng qua mạng và suy luận phương án phân bổ lại lưu lượng giữa các trạm trước khi thực hiện thay đổi. Sau đó, agent tiếp tục đánh giá trạng thái mạng để xác định hiệu quả của phương án vừa triển khai.

Thang đo mức độ tự động hóa mạng được chia thành năm bậc. Theo đánh giá được nêu tại hội thảo, mạng viễn thông ở những thị trường như Việt Nam hiện mới ở quanh mức hai, khi hệ thống có thể tự động thực hiện các tác vụ lặp lại và hỗ trợ kiểm tra, xử lý, nhưng con người vẫn phải tham gia vào nhiều khâu. Từ mức ba đến mức năm, vai trò của con người giảm dần khi hệ thống có thể tự đưa ra quyết định và thực hiện ngày càng nhiều tác vụ, tiến tới mức mạng có thể vận hành gần như hoàn toàn tự động.

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G
Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Thách thức lớn với các nhà mạng là hạ tầng viễn thông hiện gồm nhiều chủng loại thiết bị của nhiều nhà cung cấp, sử dụng các phiên bản phần mềm khác nhau. Nếu mỗi nhà cung cấp triển khai một giải pháp tự động hóa riêng, nhà mạng sẽ phải đầu tư nhiều hệ thống, đồng thời phát sinh thêm chi phí tích hợp và vận hành. Hướng xử lý được Qualcomm giới thiệu là xây dựng một nền tảng tự động hóa dùng chung, kết hợp các bộ chuyển đổi và lớp trừu tượng hóa để AI có thể làm việc với thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí tích hợp và cho phép nhà mạng triển khai tự động hóa theo từng giai đoạn thay vì phải đầu tư toàn bộ ngay từ đầu.

Đối với mô hình AI phục vụ phân tích và vận hành mạng, Qualcomm đưa ra hai hướng triển khai. Nhà mạng có thể sử dụng mô hình do Qualcomm huấn luyện dựa trên kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường, hoặc sử dụng các giao diện chuẩn để đưa dữ liệu riêng của mình vào quá trình huấn luyện và xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù mạng lưới. Trong trường hợp cần thiết, nhà mạng cũng có thể cung cấp dữ liệu cho nhà cung cấp để thực hiện quá trình huấn luyện, thay vì phải tự xây dựng toàn bộ năng lực AI từ đầu.

mạng 6G Việt Nam Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện trí tuệ nhân tạo viễn thông tự động hóa mạng viễn thông Nghị quyết 57-NQ/TW

Bài liên quan

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

VNPT hợp lực cùng PTIT phát triển đại học AI-Native

VNPT hợp lực cùng PTIT phát triển đại học AI-Native

Sinh viên năm ba PTIT đưa nền tảng AI từ phòng lab ra thị trường

Sinh viên năm ba PTIT đưa nền tảng AI từ phòng lab ra thị trường

Có thể bạn quan tâm

Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Viễn thông - Internet
C114 dẫn báo cáo Omdia cho rằng Starlink có thể mở rộng từ kết nối vệ tinh sang mạng di động mặt đất, tạo cạnh tranh mới với các nhà mạng toàn cầu.
Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Viễn thông - Internet
VNPT, Viettel và Vietnamobile cùng trúng đấu giá ba cặp khối băng tần 900 MHz với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng, đưa nguồn tài nguyên từng phục vụ mạng 2G sang khai thác cho 4G và các công nghệ di động tiếp theo.
Mỗi nhà mạng mua tối đa hai khối băng tần 900 MHz cho 4G, 5G chiều nay

Mỗi nhà mạng mua tối đa hai khối băng tần 900 MHz cho 4G, 5G chiều nay

Viễn thông - Internet
Mỗi nhà mạng chỉ được đăng ký mua tối đa hai trong ba cặp khối băng tần 900 MHz cho 4G 5G mà Cục Tần số vô tuyến điện đưa ra đấu giá lúc 14 giờ chiều 9/9/2026, giá khởi điểm 1.056,94 tỷ đồng mỗi cặp khối.
Đà Nẵng dẫn đầu ASEAN về tốc độ Internet di động

Đà Nẵng dẫn đầu ASEAN về tốc độ Internet di động

Viễn thông - Internet
Đà Nẵng đạt 215,56 Mbps tải xuống trên mạng di động, cao nhất trong 13 điểm đến được đo kiểm khắp Đông Nam Á, còn TP. Hồ Chí Minh cùng Hà Nội giữ nhóm đầu về độ ổn định đường truyền dành cho người làm việc từ xa.
Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Hạ tầng thông minh
Việt Nam xếp thứ hai trong 14 thị trường châu Á Thái Bình Dương về tỷ suất sinh lời trên chi phí, dẫn đầu khu vực về dư địa phát triển với 1,4 triệu dân trên mỗi megawatt, trong khi suất đầu tư xây dựng thuộc nhóm thấp nhất.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
21°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
24°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
24°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
33°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
20°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18147 18422 19001
CAD 18233 18509 19129
CHF 31328 31707 32350
CNY 0 3823 3919
EUR 29521 29742 30825
GBP 34299 34690 35638
HKD 0 3175 3377
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14832 15419
SGD 19946 20228 20800
THB 702 765 819
USD (1,2) 25660 0 0
USD (5,10,20) 25698 0 0
USD (50,100) 25726 25740 26110
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,720 25,720 26,100
USD(1-2-5) 24,692 - -
USD(10-20) 24,692 - -
EUR 29,561 29,585 30,988
JPY 164.25 164.55 174.53
GBP 34,496 34,589 35,787
AUD 18,363 18,429 19,129
CAD 18,414 18,473 19,158
CHF 31,631 31,729 32,669
SGD 20,077 20,139 20,929
CNY - 3,788 3,933
HKD 3,237 3,247 3,384
KRW 17.85 18.62 20.25
THB 751.04 760.32 814.39
NZD 14,828 14,966 15,411
SEK - 2,656 2,751
DKK - 3,965 4,106
NOK - 2,767 2,870
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,950.87 - 6,718.86
TWD 742 - 899.01
SAR - 6,779.73 7,146.27
KWD - 82,216 87,489
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,690 25,720 26,100
EUR 29,582 29,701 30,892
GBP 34,480 34,618 35,648
HKD 3,236 3,249 3,366
CHF 31,450 31,576 32,506
JPY 164.56 165.22 173.18
AUD 18,347 18,421 19,017
SGD 20,142 20,223 20,820
THB 767 770 807
CAD 18,424 18,498 19,092
NZD 14,906 15,447
KRW 18.51 20.46
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25740 25740 26100
AUD 18338 18438 19364
CAD 18419 18519 19530
CHF 31568 31598 33180
CNY 3803.9 3828.9 3964
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29705 29735 31458
GBP 34614 34664 36416
HKD 0 3330 0
JPY 165.12 165.62 176.16
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14950 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20107 20237 20958
THB 0 731.6 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,681 25,731 26,110
USD20 25,651 25,731 26,110
USD1 25,631 25,731 26,110
AUD 18,395 18,495 19,603
EUR 29,488 29,588 31,248
CAD 18,354 18,454 19,762
SGD 20,183 20,333 20,898
JPY 165.75 167.25 172.81
GBP 34,496 34,646 35,970
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 767 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/09/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Khởi động Hành trình và Giải thưởng

Khởi động Hành trình và Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

Cùng xem Apple và Samsung nói gì về AI của họ

18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu?

iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu?

Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện E phải báo cáo vụ

Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới

Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40

Tài xế Grab kêu gọi tắt app, tranh cãi chuyện chia tiền mỗi cuốc xe

Tài xế Grab kêu gọi tắt app, tranh cãi chuyện chia tiền mỗi cuốc xe

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi