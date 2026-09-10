Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Thanh tra chỉ ra 6 nhóm tồn tại tại Quỹ tín dụng Tứ Cường.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đã yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường khắc phục, chấn chỉnh sau khi phát hiện một số tồn tại trong huy động vốn, quản trị thông tin, thẩm định tài sản, kiểm tra vốn vay và lưu trữ tài liệu kế toán.

Thông tin được nêu tại kết luận thanh tra số 13/KL-TTNH. Cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2026.

Quỹ tín dụng hoạt động trên địa bàn bốn thôn

Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường đặt trụ sở tại thôn An Nghiệp, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Quỹ hoạt động theo Giấy phép số 065/NH-GP ngày 17/7/1997 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương cấp.

Nội dung hoạt động được ghi trong giấy phép gồm kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Năm 2016, quỹ được bổ sung nội dung cung ứng dịch vụ chuyển tiền thông qua dự án CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Theo thông báo, địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường nằm trong phạm vi xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng, gồm bốn thôn Gia Cốc, Phú Mễ, An Khoái và An Nghiệp. Quỹ có một trụ sở chính tại thôn An Nghiệp.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 ghi nhận tập thể cán bộ, nhân viên của quỹ đã nỗ lực duy trì tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ. Các tỷ lệ an toàn trong hoạt động về cơ bản được bảo đảm.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cũng cho thấy hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành còn một số hạn chế cần được xử lý.

Sáu nhóm tồn tại cần khắc phục

Nhóm tồn tại đầu tiên liên quan công tác huy động vốn.

Nhóm thứ hai là việc kê khai chưa đầy đủ thông tin về người có liên quan. Đây là dữ liệu cần thiết để nhận diện các mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, cho vay và kiểm soát rủi ro tại tổ chức tín dụng.

Nhóm thứ ba liên quan hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn. Thanh tra xác định quỹ thu thập chưa đầy đủ hóa đơn mua bán hàng hóa theo quy định. Việc thiếu chứng từ có thể khiến quá trình kiểm tra dòng tiền và đối chiếu mục đích vay gặp khó khăn.

Nhóm thứ tư là chưa thẩm định mối quan hệ giữa chủ tài sản với người vay. Trong hoạt động tín dụng, người đứng tên tài sản và người vay có thể là hai chủ thể khác nhau. Tổ chức tín dụng cần làm rõ quan hệ giữa các bên, quyền định đoạt tài sản và trách nhiệm pháp lý khi sử dụng tài sản để bảo đảm khoản vay.

Nhóm thứ năm liên quan việc kiểm tra, giám sát vốn vay còn sơ sài. Thông báo không công bố số lượng hồ sơ mắc tồn tại, giá trị các khoản vay hoặc hậu quả tài chính phát sinh.

Nhóm cuối cùng thuộc công tác kế toán. Quỹ lập sổ theo dõi tài liệu kế toán lưu trữ nhưng chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định.

Sáu nhóm tồn tại trải rộng từ khâu huy động vốn, thu thập thông tin khách hàng, thẩm định tài sản đến kiểm tra sau cho vay và lưu trữ chứng từ. Các nội dung này thuộc những mắt xích liên tiếp trong quy trình kiểm soát của một tổ chức tín dụng.

Thanh tra chỉ ra 6 nhóm tồn tại tại Quỹ tín dụng Tứ Cường.

Thanh tra đưa ra 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu trong hoạt động tín dụng

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đã đưa ra 14 kiến nghị, yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường khắc phục và chấn chỉnh.

Việc công khai kết luận được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 thực hiện theo Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025. Văn bản do ông Trần Hồng Cường, quyền Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6, ký.

Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường đã được phép cung ứng dịch vụ chuyển tiền qua dự án CF-eBank. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy một số khâu quản trị hồ sơ vẫn cần chấn chỉnh, từ thông tin người liên quan đến chứng từ hàng hóa, dữ liệu thẩm định và tài liệu kế toán.

Khi một tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ trên nền tảng điện tử, chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát giao dịch. Số hóa quy trình không thể thay thế việc thu thập đầy đủ hồ sơ, xác minh quan hệ giữa các bên và kiểm tra mục đích sử dụng vốn.

Việc chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, tài sản bảo đảm, chứng từ sử dụng vốn và hồ sơ kế toán có thể giúp quỹ theo dõi khoản vay xuyên suốt hơn. Dữ liệu có cấu trúc cũng hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành phát hiện hồ sơ thiếu thông tin trước khi giải ngân hoặc trong quá trình giám sát sau cho vay.

Kết luận thanh tra hiện chưa công bố kế hoạch số hóa hồ sơ hoặc giải pháp công nghệ mà Quỹ tín dụng nhân dân Tứ Cường sẽ áp dụng. Điện tử Ứng dụng sẽ tiếp tục theo dõi để cung cấp thông tin tiếp theo cũng như các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trên.