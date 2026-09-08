Xe và phương tiện
Xe 365

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Đình Đề

Đình Đề

11:00 | 08/09/2026
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Hãng sản xuất chip Microchip (Hoa Kỳ) và Marelli trình diễn giải pháp truyền trực tiếp đồ họa, video từ máy tính trung tâm tới màn hình ô tô qua ASA Motion Link, hướng tới kiến trúc xe được định nghĩa bằng phần mềm.
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Mới đây, Hãng sản xuất chip Microchip (Hoa Kỳ) và Marelli công bố giải pháp kết nối màn hình ô tô sử dụng ASA Motion Link (ASA-ML), tiêu chuẩn mở dành cho kết nối video và giao tiếp SerDes trong ngành công nghiệp ô tô. Giải pháp cho phép truyền nội dung đồ họa và video do hệ thống máy tính trung tâm tạo ra trực tiếp tới màn hình, qua đó đơn giản hóa kiến trúc điện tử và tạo thêm lựa chọn cho các nhà sản xuất xe trong quá trình phát triển xe được định nghĩa bằng phần mềm (SDV).

Giải pháp truyền trực tuyến nội dung đồ họa và video từ các hệ thống tính toán tập trung đến màn hình ô tô thông qua kết nối ASA Motion Link tiêu chuẩn
Giải pháp truyền trực tuyến nội dung đồ họa và video từ các hệ thống tính toán tập trung đến màn hình ô tô thông qua kết nối ASA Motion Link tiêu chuẩn

Trong phiên bản trình diễn chung, máy tính trung tâm của xe tạo nội dung đồ họa và video, sau đó hệ thống xử lý và truyền dữ liệu qua chipset VS7000 ASA-ML của Microchip trên một liên kết tốc độ cao theo tiêu chuẩn ASA Motion Link. Marelli tích hợp công nghệ màn hình để cấu hình và tối ưu bộ giải mã ASA-ML, cho phép màn hình giải mã trực tiếp các luồng video theo tiêu chuẩn.

Cách tiếp cận này cho phép màn hình tiếp nhận và đồng bộ nhiều loại nội dung được tạo từ hệ thống tính toán tập trung, gồm hình ảnh từ camera, bản đồ định vị, đồ họa giải trí và giao diện điều khiển xe. Việc đưa quá trình xử lý về kiến trúc tập trung cũng giúp giảm độ phức tạp của hệ thống điện tử phía màn hình.

ASA Motion Link do Automotive SerDes Alliance (ASA) phát triển. Đây là liên minh gồm các nhà sản xuất xe, nhà cung ứng Cấp 1 và các công ty bán dẫn. Tiêu chuẩn này hướng tới kết nối video tốc độ cao và an toàn giữa các sản phẩm đến từ nhiều nhà cung cấp công nghệ, qua đó tăng khả năng tương thích trong hệ sinh thái ô tô.

Microchip, với vai trò thành viên sáng lập ASA, đang thúc đẩy việc sử dụng các tiêu chuẩn mở thay cho những công nghệ kết nối đóng và độc quyền. Công ty trước đó đã phát triển khả năng liên thông với các giải pháp camera và đang mở rộng hướng tiếp cận này sang kết nối màn hình.

Microchip ra mắt chip Ethernet MACsec bảo mật phần cứng cho xe ô tô
Microchip ra mắt chip Ethernet MACsec bảo mật phần cứng cho xe ô tô

Khi các nhà sản xuất ô tô chuyển sang kiến trúc tính toán tập trung và SDV, hệ thống điện tử trên xe phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về hiệu suất, khả năng mở rộng và mức độ linh hoạt. Mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát độ phức tạp và chi phí khi các chức năng xử lý ngày càng tập trung về các hệ thống máy tính trung tâm.

Giải pháp của Microchip và Marelli hướng tới việc giải quyết một phần yêu cầu này bằng cách sử dụng giao tiếp theo tiêu chuẩn mở. Nhà sản xuất xe có thể kết nối hệ thống buồng lái và màn hình từ nhiều nhà cung cấp khác nhau thay vì phụ thuộc vào một giải pháp kết nối độc quyền.

Theo Microchip và Marelli, ASA Motion Link hỗ trợ tốc độ dữ liệu lên tới 16 Gbps, đáp ứng nhiều yêu cầu hiển thị trên ô tô. Tiêu chuẩn cũng tích hợp chức năng xác thực và mã hóa lớp liên kết trong kênh truyền thông, hỗ trợ bảo vệ dữ liệu khi truyền giữa các hệ thống.

Giải pháp sử dụng giao tiếp không mất gói tin và tăng khả năng chống chịu với nhiễu điện từ trường. Hệ thống cũng tích hợp Song công Phân chia Thời gian (TDD) và Sửa lỗi Tiến (FEC) đã được đơn giản hóa nhằm tối ưu hiệu suất và góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng.

Marelli cho rằng việc áp dụng tiêu chuẩn mở giúp hãng kết hợp công nghệ từ nhiều đối tác trong hệ sinh thái ô tô để xây dựng các giải pháp tích hợp cho nhà sản xuất xe. Công ty cũng xem khả năng tương tác giữa các thiết bị từ nhiều nhà cung cấp là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kiến trúc xe thế hệ mới.

Với Microchip, tiêu chuẩn mở giúp giảm mức độ phụ thuộc vào các công nghệ kết nối đóng và tạo điều kiện để các nhà sản xuất ô tô lựa chọn linh hoạt hơn các thành phần trong hệ thống. ASA Motion Link cũng mở ra hướng phát triển kết nối tới các kiến trúc xe ngày càng tập trung vào Ethernet.

Sự hợp tác giữa Microchip và Marelli cho thấy xu hướng đưa kết nối màn hình vào kiến trúc điện tử tập trung của xe, trong đó máy tính trung tâm đảm nhiệm việc tạo và xử lý nội dung, còn màn hình tiếp nhận luồng dữ liệu thông qua một giao thức kết nối tiêu chuẩn hóa. Mô hình này đặt nền tảng cho việc mở rộng các kiến trúc SDV và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống kết nối độc quyền trong quá trình phát triển ô tô

ASA Motion Link Microchip kết nối màn hình ô tô Automotive SerDes Alliance kết nối màn hình SDV tiêu chuẩn mở ô tô Marelli

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
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Cập nhật: 09/09/2026 17:00

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