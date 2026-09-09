Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Ảnh: Meta

Meta vừa công bố Muse, trợ lý AI cá nhân mà hãng khẳng định không đòi hỏi kinh nghiệm kỹ thuật để thiết lập. Muse có thể thay người dùng mua sắm trực tuyến, soạn và gửi email, lên kế hoạch du lịch cùng nhiều công việc mang tính năng suất khác.

Muse sở hữu ứng dụng và trang web riêng. Meta mô tả trợ lý này có năng lực vượt trội so với Meta AI hiện tại vì có thể xử lý tác vụ phức tạp và hoạt động độc lập. CEO Mark Zuckerberg từng nói ông muốn Meta xây dựng những trợ lý làm việc chủ động để giúp người dùng hoàn thành công việc, nhưng theo cách tiếp cận dễ sử dụng hơn so với các nền tảng khác như OpenClaw.

Theo mô tả của Meta trong bài đăng trên blog công ty, khi người dùng chia sẻ một mục tiêu, Muse sẽ giúp lập kế hoạch cá nhân hóa, sắp xếp thời gian và nguồn lực, rồi tự triển khai công việc mà không cần nhắc lại. Mức độ hữu ích của Muse phụ thuộc vào việc người dùng sẵn sàng cấp cho trợ lý này quyền truy cập bao nhiêu phần trong đời sống số của mình.

Muse kết nối được với các ứng dụng của Meta cùng nhiều dịch vụ bên thứ ba như Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify và Apple Health. Người dùng có thể nhờ Muse rà soát các video công thức nấu ăn đã lưu trên Instagram và Facebook rồi sắp xếp lại gọn gàng hơn, sau đó lập danh sách mua sắm, so sánh giá và đặt hàng thay mình.

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Muse cũng có thể tự thiết lập kết nối với dịch vụ bên thứ ba nếu dịch vụ đó có API công khai, nên phạm vi hoạt động gần như không bị giới hạn theo mô tả của Meta. Ông Vishal Shah, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm AI của Meta, nói với Engadget rằng người dùng cần thoải mái hơn khi cấp thêm quyền truy cập và cho Muse biết điều gì thực sự quan trọng với mình, để trợ lý này phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ.

Để vận hành được như vậy, Muse cần người dùng đặt khá nhiều niềm tin vào Meta. Công ty cho biết đã xây dựng nhiều lớp an toàn nhằm ngăn trợ lý hoạt động sai lệch và bảo vệ dữ liệu người dùng. Muse sẽ xin xác nhận trước khi thực hiện việc gửi email hay hoàn tất một giao dịch mua hàng, nhưng vẫn có thể tự làm những tác vụ ít rủi ro mà không cần người dùng phê duyệt. Meta cũng cho mỗi trợ lý chạy trên một máy ảo riêng, giữ dữ liệu của từng người tách biệt hoàn toàn với người khác.

Meta thừa nhận trợ lý AI vẫn có thể hành xử khó lường và Muse khó tránh khỏi sai sót. Công ty viết trên blog rằng Muse vẫn có thể mắc lỗi, nhưng tần suất và mức độ thiệt hại sẽ thấp hơn nhiều nhờ các hệ thống an toàn hãng đã tích hợp. Trợ lý AI nằm ở trung tâm tầm nhìn của Zuckerberg về việc đưa 'siêu trí tuệ' đến với đông đảo người dùng, trong một tương lai mà Muse chạy nền liên tục để xử lý công việc cá nhân cùng những mục tiêu tham vọng hơn. Hãng cũng đang đưa trợ lý này vào WhatsApp và kính thông minh.

Việc mở nhiều quyền truy cập vào đời sống số cho một sản phẩm AI của Meta không dễ dàng với tất cả người dùng, nhất là sau làn sóng phản ứng về quyền riêng tư quanh kính AI của hãng và tính năng tạo ảnh AI từ bài đăng công khai trên Instagram từng bị rút lại sau đó. Meta cho phép người dùng từ chối để trò chuyện với Muse phục vụ huấn luyện AI, đồng thời khẳng định không chia sẻ nội dung trò chuyện cho hệ thống quảng cáo, dù một số tương tác như mua sắm có thể ảnh hưởng gián tiếp đến quảng cáo hiển thị. Hãng cũng chưa nói rõ khi nào Muse thu phí, chỉ cho biết phần lớn tính năng cần thiết sẽ miễn phí.