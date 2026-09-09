Công nghệ số

Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Nguyên Anh

Nguyên Anh

15:32 | 09/09/2026
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Meta công bố Muse, trợ lý AI cá nhân không cần kinh nghiệm kỹ thuật, có thể mua sắm, soạn gửi email và lên kế hoạch du lịch thay người dùng.
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Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng
Ảnh: Meta

Meta vừa công bố Muse, trợ lý AI cá nhân mà hãng khẳng định không đòi hỏi kinh nghiệm kỹ thuật để thiết lập. Muse có thể thay người dùng mua sắm trực tuyến, soạn và gửi email, lên kế hoạch du lịch cùng nhiều công việc mang tính năng suất khác.

Muse sở hữu ứng dụng và trang web riêng. Meta mô tả trợ lý này có năng lực vượt trội so với Meta AI hiện tại vì có thể xử lý tác vụ phức tạp và hoạt động độc lập. CEO Mark Zuckerberg từng nói ông muốn Meta xây dựng những trợ lý làm việc chủ động để giúp người dùng hoàn thành công việc, nhưng theo cách tiếp cận dễ sử dụng hơn so với các nền tảng khác như OpenClaw.

Theo mô tả của Meta trong bài đăng trên blog công ty, khi người dùng chia sẻ một mục tiêu, Muse sẽ giúp lập kế hoạch cá nhân hóa, sắp xếp thời gian và nguồn lực, rồi tự triển khai công việc mà không cần nhắc lại. Mức độ hữu ích của Muse phụ thuộc vào việc người dùng sẵn sàng cấp cho trợ lý này quyền truy cập bao nhiêu phần trong đời sống số của mình.

Muse kết nối được với các ứng dụng của Meta cùng nhiều dịch vụ bên thứ ba như Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify và Apple Health. Người dùng có thể nhờ Muse rà soát các video công thức nấu ăn đã lưu trên Instagram và Facebook rồi sắp xếp lại gọn gàng hơn, sau đó lập danh sách mua sắm, so sánh giá và đặt hàng thay mình.

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Muse cũng có thể tự thiết lập kết nối với dịch vụ bên thứ ba nếu dịch vụ đó có API công khai, nên phạm vi hoạt động gần như không bị giới hạn theo mô tả của Meta. Ông Vishal Shah, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm AI của Meta, nói với Engadget rằng người dùng cần thoải mái hơn khi cấp thêm quyền truy cập và cho Muse biết điều gì thực sự quan trọng với mình, để trợ lý này phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ.

Để vận hành được như vậy, Muse cần người dùng đặt khá nhiều niềm tin vào Meta. Công ty cho biết đã xây dựng nhiều lớp an toàn nhằm ngăn trợ lý hoạt động sai lệch và bảo vệ dữ liệu người dùng. Muse sẽ xin xác nhận trước khi thực hiện việc gửi email hay hoàn tất một giao dịch mua hàng, nhưng vẫn có thể tự làm những tác vụ ít rủi ro mà không cần người dùng phê duyệt. Meta cũng cho mỗi trợ lý chạy trên một máy ảo riêng, giữ dữ liệu của từng người tách biệt hoàn toàn với người khác.

Meta thừa nhận trợ lý AI vẫn có thể hành xử khó lường và Muse khó tránh khỏi sai sót. Công ty viết trên blog rằng Muse vẫn có thể mắc lỗi, nhưng tần suất và mức độ thiệt hại sẽ thấp hơn nhiều nhờ các hệ thống an toàn hãng đã tích hợp. Trợ lý AI nằm ở trung tâm tầm nhìn của Zuckerberg về việc đưa 'siêu trí tuệ' đến với đông đảo người dùng, trong một tương lai mà Muse chạy nền liên tục để xử lý công việc cá nhân cùng những mục tiêu tham vọng hơn. Hãng cũng đang đưa trợ lý này vào WhatsApp và kính thông minh.

Việc mở nhiều quyền truy cập vào đời sống số cho một sản phẩm AI của Meta không dễ dàng với tất cả người dùng, nhất là sau làn sóng phản ứng về quyền riêng tư quanh kính AI của hãng và tính năng tạo ảnh AI từ bài đăng công khai trên Instagram từng bị rút lại sau đó. Meta cho phép người dùng từ chối để trò chuyện với Muse phục vụ huấn luyện AI, đồng thời khẳng định không chia sẻ nội dung trò chuyện cho hệ thống quảng cáo, dù một số tương tác như mua sắm có thể ảnh hưởng gián tiếp đến quảng cáo hiển thị. Hãng cũng chưa nói rõ khi nào Muse thu phí, chỉ cho biết phần lớn tính năng cần thiết sẽ miễn phí.

trợ lý AI Muse Meta Mark Zuckerberg Siêu trí tuệ trợ lý AI cá nhân quyền riêng tư AI WhatsApp kính thông minh Meta Google Workspace

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Hà Giang

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Cảm giác: 36°C
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Hải Phòng

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bầu trời quang đãng
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
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26°C
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24°C
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23°C
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Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
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Thứ bảy, 12/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
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Khánh Hòa

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29°C
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27°C
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22°C
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Nghệ An

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Thứ hai, 14/09/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
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Cập nhật: 09/09/2026 17:00

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