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VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

Thế Kiên

Thế Kiên

14:51 | 09/09/2026
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VinFast Auto đã rút hết vốn khỏi VFTP, pháp nhân giữ các tài sản sản xuất tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Giao dịch tách khâu sản xuất khỏi thương hiệu, công nghệ và bán hàng, qua đó chuyển hoạt động tại Việt Nam sang mô hình ít sở hữu tài sản hơn.
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VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam
VinFast Auto rút vốn khỏi công ty sản xuất tại Việt Nam.

VinFast Auto không còn vốn tại VFTP

VinFast Auto đã rút toàn bộ vốn khỏi Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, viết tắt là VFTP, pháp nhân nắm giữ các tài sản gắn với hoạt động sản xuất ô tô của hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay đổi này không đồng nghĩa VinFast dừng sản xuất trong nước hoặc chuyển giao thương hiệu cho một đơn vị khác.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Hải Phòng cho thấy vốn nước ngoài tại VFTP đã giảm từ hơn 8.877 tỷ đồng, tương ứng 10,37% vốn điều lệ, xuống 0 đồng. Toàn bộ vốn điều lệ hơn 85.609 tỷ đồng của doanh nghiệp hiện được ghi nhận là vốn tư nhân trong nước, theo thông tin được Tuổi Trẻ công bố.

Phần vốn nước ngoài trước đây thuộc VinFast Auto Ltd., doanh nghiệp thành lập tại Singapore và đang niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Sự thay đổi trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy kế hoạch chuyển nhượng vốn tại VFTP đã đi thêm một bước quan trọng sau khi được VinFast công bố vào tháng 5/2026.

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?
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Cần phân biệt tỷ lệ vốn nước ngoài 10,37% trong vốn điều lệ với quyền biểu quyết của VinFast Auto trước giao dịch. Theo hồ sơ VinFast gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, sau quá trình chia tách, VinFast Auto dự kiến nắm khoảng 99,9% quyền biểu quyết tại VFTP trước khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông cho nhóm nhà đầu tư.

VFTP vẫn đăng ký sản xuất ô tô và xe có động cơ khác là ngành nghề kinh doanh chính. Doanh nghiệp cũng đăng ký sản xuất thân xe, phụ tùng, động cơ, pin và ắc quy cùng các hoạt động hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô.

Tách nhà máy khỏi thương hiệu và công nghệ

Trước khi thoái vốn, VinFast thực hiện chia tách một phần tài sản và hoạt động của VFTP để thành lập Công ty cổ phần VinFast Việt Nam, viết tắt là VFVN. Công ty mới có vốn điều lệ hơn 5.183 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của VFTP giảm từ hơn 90.793 tỷ đồng xuống hơn 85.609 tỷ đồng. Sau chia tách, hai pháp nhân đảm nhiệm hai nhóm chức năng khác nhau.

VFVN tiếp nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ sau bán hàng, hoạt động kinh doanh và bán hàng. Công ty này cũng nắm cổ phần tại một số doanh nghiệp thuộc hệ thống VinFast ở nước ngoài, gồm VinFast Commercial and Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.

VFTP giữ các tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất tại Việt Nam, trong đó có các cơ sở sản xuất tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Pháp nhân này còn nắm cổ phần tại Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinES và tiếp tục gánh các nghĩa vụ tài chính với chủ nợ bên ngoài, tùy thuộc sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.

Cấu trúc mới tách quyền sở hữu thương hiệu, công nghệ và mạng lưới kinh doanh khỏi tài sản nhà máy. Theo đó, VFVN đưa ra thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng, còn VFTP đảm nhiệm việc sản xuất xe tại Việt Nam.

Hồ sơ gửi cơ quan quản lý Mỹ cho biết VFVN và VFTP sẽ ký hợp đồng sản xuất và cung ứng. Theo hợp đồng dự kiến, VFTP sản xuất xe mang thương hiệu VinFast theo thiết kế và tiêu chuẩn do VFVN cung cấp. Thỏa thuận này không mang tính độc quyền đối với cả hai bên, theo hồ sơ VinFast gửi SEC.

Như vậy, người tiêu dùng vẫn mua xe mang thương hiệu VinFast, sử dụng hệ thống bán hàng và dịch vụ sau bán hàng của VinFast. Phần thay đổi chủ yếu diễn ra phía sau chuỗi vận hành, tại nơi sở hữu và quản lý tài sản sản xuất.

VinFast Auto rút vốn khỏi công ty sản xuất tại Việt Nam
VinFast Auto rút vốn khỏi công ty sản xuất tại Việt Nam.

Ai nhận chuyển nhượng pháp nhân sản xuất?

VinFast Auto ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông còn nắm giữ tại VFTP cho ba bên mua với tổng giá trị khoảng 13.309,6 tỷ đồng, tương đương 530 triệu USD.

Nhóm bên mua gồm Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Đầu tư Tương Lai, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng. Theo phương án công bố ban đầu, Công ty Tương Lai mua 49% cổ phần với giá trị khoảng 6.528 tỷ đồng, Công ty Ngọc Quý mua 46,5% với giá trị khoảng 6.195 tỷ đồng, còn ông Phạm Nhật Vượng mua 4,4% với giá trị khoảng 586 tỷ đồng.

Sau các giao dịch tiếp theo giữa nhóm bên mua và các bên liên quan, Công ty Tương Lai dự kiến trở thành cổ đông kiểm soát VFTP với khoảng 95,5% cổ phần phổ thông. Ông Phạm Nhật Vượng dự kiến nắm dưới 5%.

Theo thông tin được Doanh Nhân Việt Nam đưa tin vào tháng 5/2026, Công ty Tương Lai có tiền thân là Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Novatech. Pháp nhân này từng được tách khỏi VFTP vào tháng 8/2025, sau đó trải qua một số lần chuyển giao cổ phần.

Tại thời điểm bài viết trên được công bố, cơ cấu vốn của Công ty Tương Lai gồm bốn cá nhân. Ông Nguyễn Hoài Nam nắm 91,99%, bà Nguyễn Thủy Hà nắm 4,45%, ông Phạm Khắc Phương nắm 3,54% và bà Phan Thu Hương nắm 0,02%.

Công ty Ngọc Quý được thành lập vào tháng 8/2023. Từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 10.527 tỷ đồng lên 21.177 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp được ghi nhận là vốn tư nhân trong nước.

Vì sao VinFast chọn mô hình ít sở hữu tài sản?

VinFast gọi kế hoạch này là quá trình chuyển sang mô hình “asset light” tại Việt Nam. Có thể hiểu đây là mô hình doanh nghiệp giảm lượng vốn phải nằm lâu dài trong nhà máy, máy móc và tài sản sản xuất, từ đó tập trung nguồn lực cho công nghệ, sản phẩm, thương hiệu và thị trường.

Theo công bố chính thức gửi SEC, mục tiêu của giao dịch là tinh gọn cấu trúc hoạt động, cải thiện cơ cấu tài chính và giảm nhu cầu chi tiêu vốn trong tương lai. Các nhà máy tại Việt Nam chuyển thành nền tảng sản xuất do một bên độc lập sở hữu và vận hành, trong khi VinFast Auto tập trung vào nghiên cứu sản phẩm, công nghệ, xây dựng thương hiệu và bán hàng.

VinFast Auto dự kiến dùng nguồn tiền thu được từ thương vụ để thanh toán toàn bộ khoản nợ theo giấy nhận nợ với giá trị khoảng 10.162,3 tỷ đồng, tương đương 404,8 triệu USD. Đây là tác động tài chính trực tiếp của việc chuyển nhượng VFTP.

Mô hình mới có thể giúp VinFast Auto giảm áp lực đầu tư vào tài sản sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc tách nhà máy khỏi pháp nhân sở hữu thương hiệu cũng khiến quan hệ giữa hai bên phụ thuộc nhiều hơn vào hợp đồng sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế định giá và khả năng kiểm soát chất lượng.

Tính độc lập về pháp lý không xóa bỏ sự liên hệ trong chuỗi sản xuất. VFTP vẫn sản xuất xe VinFast, còn VFVN kiểm soát thiết kế, công nghệ, sở hữu trí tuệ, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Vì vậy, bản chất của thay đổi lần này là tái phân bổ tài sản và trách nhiệm giữa các pháp nhân, thay vì VinFast rời khỏi hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Cấu trúc VinFast sau tái cơ cấu

VFVN nắm thương hiệu, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu và phát triển, bán hàng cùng dịch vụ sau bán hàng. VFTP nắm tài sản nhà máy, dây chuyền và thực hiện sản xuất theo hợp đồng. VinFast Auto sở hữu VFVN nhưng không còn nắm vốn tại VFTP. Nhóm nhà đầu tư trong nước, do Công ty Tương Lai dẫn dắt, tiếp nhận cổ phần phổ thông của VFTP.
Vinfast Xe điện VinFast VFTP asset light Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Đầu tư Tương Lai Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý Công ty Tương Lai Công ty Ngọc Quý Cấu trúc VinFast sau tái cơ cấu thương hiệu VinFast VinFast Auto

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 15:00
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AUD 18211 18486 19063
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Cập nhật: 09/09/2026 15:00
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