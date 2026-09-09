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Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:23 | 09/09/2026
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Tasco Auto báo lãi sau thuế 31,2 tỷ đồng nửa đầu 2026, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ đồng.
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Công ty Cổ phần Tasco Auto vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính cho kỳ từ ngày 1/1 đến 30/6/2026. Báo cáo cho thấy lợi nhuận sau thuế cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, song khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn ở mức âm hơn 2.083 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Tasco Auto đạt hơn 7.331 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 6.830 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 5.438,8 tỷ đồng lên hơn 6.396,5 tỷ đồng.

Thặng dư vốn cổ phần duy trì ở mức hơn 152,3 tỷ đồng. Vốn khác của chủ sở hữu tăng từ hơn 258,4 tỷ đồng lên hơn 403 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối tháng 6/2026 âm hơn 2.083,8 tỷ đồng, trong khi cùng thời điểm năm trước âm hơn 1.823,8 tỷ đồng. Như vậy, khoản mục này tiếp tục giảm khoảng 260 tỷ đồng sau một năm.

Lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt hơn 2.462,7 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, giảm so với mức hơn 2.804,3 tỷ đồng một năm trước. Các số liệu này được Tasco Auto trình bày trong cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Ở nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản của Tasco Auto giữ ở mức 0,6 lần. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,7 lần lên 1,8 lần.

Tasco Auto ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 7.331 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ đồng.
Tasco Auto ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 7.331 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ đồng. Ảnh chụp báo cáo

Khả năng thanh toán ngắn hạn có sự cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,21 lần tại ngày 30/6/2025 lên 1,54 lần tại ngày 30/6/2026. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 0,73 lần lên 0,99 lần.

Tuy nhiên, hệ số thanh toán lãi vay giảm từ 1,23 lần xuống còn 1,15 lần. Đây là chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay với chi phí lãi vay của doanh nghiệp.

Dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu cũng có xu hướng tăng. Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,03 lần lên 0,05 lần. Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu ghi nhận mức tương tự.

Một số khoản phải trả được doanh nghiệp công bố tại ngày 30/6/2026 gồm chi phí phải trả hơn 157,5 tỷ đồng, tăng so với hơn 127,7 tỷ đồng cùng thời điểm năm trước. Doanh thu chưa thực hiện tăng từ hơn 54,2 tỷ đồng lên hơn 91 tỷ đồng.

Phải trả ngắn hạn khác giảm từ hơn 1.455,7 tỷ đồng xuống khoảng 1.396,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính khác giảm mạnh từ hơn 4.179,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 1.693,7 tỷ đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả cũng giảm từ hơn 572,2 tỷ đồng xuống hơn 425,7 tỷ đồng. Dự phòng phải trả duy trì quanh mức 33,3 tỷ đồng, trong khi quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức hơn 10,1 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Tasco Auto ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 56,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, nhích lên so với mức gần 54,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 31,2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức gần 4,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng từ 0,03% lên 0,15%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,07% lên 0,43%.

Tasco Auto có trụ sở tại tầng 20, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật.

Phần kết luận soát xét trong tài liệu cho biết đối với cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, đơn vị thực hiện soát xét không nhận thấy vấn đề khiến họ cho rằng các báo cáo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tasco Auto tại ngày 30/6/2026.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00

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