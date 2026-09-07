Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series

Chương trình trải nghiệm REDMI Note 17 series được tổ chức tại cửa hàng Di Động Việt 307 đường 3 Tháng 2, phường Vườn Lài, TP HCM, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá các phiên bản mới. Bên cạnh khu vực dùng thử sản phẩm và mua sắm, chương trình còn mang đến chuỗi hoạt động tương tác cùng các minigame với nhiều phần quà từ Xiaomi và Di Động Việt.

Chương trình mở bán REDMI Note 17 series tại Di Động Việt thu hút đông đảo khách hàng đến tham dự, giao lưu.

Tại đây, đại diện Xiaomi và các reviewer công nghệ cũng trực tiếp chia sẻ về trải nghiệm sử dụng và những điểm đáng chú ý trên từng phiên bản REDMI Note 17 series. Khách tham dự có dịp giao lưu, đặt câu hỏi trực tiếp và tìm hiểu sâu hơn về các chính sách ưu đãi, chương trình mua hàng đặc quyền tại hệ thống Di Động Việt.

“Một chiếc điện thoại là khoản đầu tư không nhỏ và sẽ gắn bó với người dùng suốt thời gian dài. Vì vậy, bên cạnh việc đưa sản phẩm về hệ thống sớm, Di Động Việt luôn chú trọng tạo không gian để khách hàng chủ động ‘chạm - thử - đánh giá’. Chúng tôi muốn mỗi khách hàng đến với Di Động Việt đều có đủ trải nghiệm và sự an tâm để chọn được phiên bản thực sự phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình”. Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Khách hàng trải nghiệm REDMI Note 17 series tại cửa hàng Di Động Việt

Theo đó, từ ngày 07/09/2026, Di Động Việt triển khai chương trình mở bán REDMI Note 17 series trên toàn hệ thống với loạt ưu đãi hấp dẫn, mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá chỉ từ 5,49 triệu đồng.

Cụ thể, trong giai đoạn mở bán, bên cạnh mức ưu đãi giảm giá đến 2 triệu đồng, Di Động Việt áp dụng chương trình Thu cũ - Đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng cùng quy trình định giá nhanh gọn, máy cũ chỉ xét ngoại quan với giá thu cạnh tranh, giúp người dùng tối ưu chi phí lên đời thiết bị.

Hệ thống cũng triển khai chính sách riêng dành cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ với mức giảm thêm 5% (tối đa 200.000 đồng) cùng ưu đãi giảm thêm đến 1% cho thành viên D.Member. Đồng thời, Di Động Việt cũng áp dụng chương trình trả góp 0 đồng, 0% lãi suất với thời hạn lên đến 12 tháng, giúp người dùng chủ động hơn trong việc phân bổ chi phí khi mua sắm.

Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng Di Động Việt số 307 đường 3 Tháng 2, phường Vườn Lài, TP HCM sẽ nhận thêm voucher giảm đến 500.000

Song song với các ưu đãi về tài chính, khách hàng còn được tặng gói bảo hành Xiaomi Max với loạt quyền lợi nổi bật, gồm 5 năm bảo hành pin, 3 năm bảo hành màn hình, 2 năm bảo hành vào nước/nắp lưng và 2 năm bảo hành chính hãng. Gói bảo hành mở rộng này góp phần gia tăng sự an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Đặc biệt, khách hàng chọn mua sản phẩm trực tiếp tại chương trình trải nghiệm và mở bán REDMI Note 17 series ngày 06/09 diễn ra tại cửa hàng Di Động Việt số 307 đường 3 Tháng 2, phường Vườn Lài, TP HCM sẽ nhận thêm voucher giảm đến 500.000 đồng, bên cạnh các ưu đãi của hệ thống.

REDMI Note 17 series

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REDMI Note 17 series mang đến 4 phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và mức ngân sách. Sản phẩm có giá niêm yết lần lượt 6,99 triệu đồng cho REDMI Note 17 4GB/128GB, 8,99 triệu đồng cho REDMI Note 17 5G 6GB/128GB, 11,49 triệu đồng cho REDMI Note 17 Pro 5G 6GB/256GB và 17,99 triệu đồng cho REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB/512GB.

Gây ấn tượng với thông điệp “Pin MAX. Bền MAX.”, dòng sản phẩm này tập trung vào thời lượng sử dụng và độ bền với khả năng chống rơi từ độ cao 3m. REDMI Note 17 series cũng có 4 tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh mòng két, Tím ánh sao và Trắng vân mây, mang đến thêm lựa chọn theo phong cách của người dùng. Trong đó, REDMI Note 17 Pro Max 5G nổi bật bởi sở hữu viên pin 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W, phù hợp với người dùng có nhu cầu sử dụng smartphone liên tục, đáp ứng các nhu cầu liên lạc, làm việc và giải trí hàng ngày.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, trải nghiệm và sở hữu REDMI Note 17 series hoặc mua sắm các sản phẩm di động chính hãng có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).