AVSHOW Sài Gòn 2026 quy tụ 27 đơn vị, trình diễn loạt thiết bị hi-tech

Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVSHOW lần thứ 26 sẽ quy tụ 27 nhà sản xuất, kinh doanh và phân phối thiết bị âm thanh hi-fi, home theater cùng nhiều thương hiệu điện tử công nghệ cao. Không gian triển lãm gồm 36 phòng và vị trí trưng bày, trải dài từ tầng 1 đến tầng 3 của khách sạn.

Theo thông cáo của ban tổ chức, quy mô không gian năm nay gần tương đương năm 2025, nhưng số đơn vị tham gia tăng khoảng 1,5 lần. Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, triển lãm còn có sự xuất hiện của nhiều nhà trưng bày đến từ Singapore, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Sự kiện tiếp tục có sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu quen thuộc như JBL, Accuphase, Fyne Audio, McIntosh, B&W, Marantz, Sony, KEF, Eversolo, Monitor Audio và Elac. Một số tên tuổi mới cũng lần đầu được giới thiệu tới thị trường Việt Nam.

JBL Summit Everest

Loạt thiết bị âm thanh cao cấp lần đầu xuất hiện

Một trong những điểm nhấn của AVSHOW Sài Gòn 2026 là JBL Summit Everest thuộc dòng Summit, được đưa về Việt Nam để trưng bày và trình diễn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thương hiệu JBL.

Ở phân khúc hi-end, Maestoso Horn Speaker Prestige Version của AlmaSuona cũng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Mẫu loa sản xuất tại Italy sử dụng kiến trúc loa kèn 6 đường tiếng với tổng cộng 11 driver.

Maestoso Horn Speaker - Prestige Version

Triển lãm còn giới thiệu mẫu loa HYPHN với hơn 200 lựa chọn màu sơn và kiểu hoàn thiện. Theo tài liệu của ban tổ chức, sản phẩm được sơn và lắp ráp thủ công tại Anh theo yêu cầu của từng khách hàng.

Một đại diện của ngành âm thanh Việt Nam là ThivanLabs và Mavis Lab sẽ giới thiệu ampli đèn tích hợp FLAMINGO 300-X, thiết kế phát triển trên nền tảng bóng công suất 300B. Trước đó, hai thương hiệu này đã tham dự sự kiện âm thanh tại Vienna trong năm 2026.

Ở nhóm thiết bị âm thanh cá nhân và hệ thống gọn nhẹ, Proel FREEPROX cùng ba sản phẩm thuộc Proel Free Series được bố trí tại phòng trưng bày của Hoàng Minh Capital. Khách tham quan có thể trực tiếp nghe thử và trải nghiệm khả năng cân chỉnh của hệ thống trong điều kiện sử dụng thực tế.

Odeon Audio Carnegie

TV, streaming và máy ảnh mở rộng không gian công nghệ

AVSHOW năm nay không chỉ tập trung vào các hệ thống âm thanh truyền thống. Các giải pháp nghe nhạc không dây, truyền phát trực tuyến, hệ thống xem phim và nghe nhạc tích hợp cũng được bố trí tại nhiều khu vực, hướng tới nhóm người dùng trẻ và nhu cầu giải trí tại gia.

Đáng chú ý, Sony sẽ giới thiệu thế hệ TV BRAVIA True RGB gồm BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II và BRAVIA 3 II, đi cùng hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7. Đây là nhóm sản phẩm giúp mở rộng AVSHOW từ sân chơi âm thanh chuyên biệt sang không gian thiết bị điện tử nghe nhìn đồng bộ.

BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Ba

Ở mảng âm thanh kết nối, Denon Home Series gồm Home 200, Home 400 và Home 600 được giới thiệu như một hệ sinh thái hỗ trợ nhiều nguồn phát, ghép stereo, mở rộng multi-room và tham gia hệ thống surround không dây.

Grimm Audio MU2 cũng đáng chú ý khi tích hợp bộ phát nhạc trực tuyến, DAC và pre-amp analog trong cùng một thiết bị. Trong khi đó, Canvas HiFi hướng đến trải nghiệm âm thanh phòng khách với công suất 250 W RMS và công nghệ BACCH 3D.

Lyravox KARL MK III tiếp cận theo hướng hệ thống tích hợp khi driver, mạch khuếch đại, tiền khuếch đại và bộ xử lý tín hiệu số DSP độ phân giải cao được phát triển trong cùng một kiến trúc. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng đưa nhiều thành phần xử lý và điều khiển số vào các thiết bị âm thanh cao cấp.

Không gian công nghệ của triển lãm còn mở rộng sang lĩnh vực hình ảnh. LP Camera Store dự kiến tạo khu trải nghiệm hai mẫu máy ảnh full-frame Sony Alpha 7R VI và Alpha 7 V.

Tăng trải nghiệm trực tiếp cho người dùng

Bên cạnh các khu trưng bày, AVSHOW Sài Gòn 2026 còn tổ chức hai workshop chuyên ngành với sự tham gia của các chuyên gia và kỹ sư âm thanh. Tại tầng 2, năm phòng nghe nhạc và phim sẽ có lịch trình diễn luân phiên để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp các cấu hình thiết bị khác nhau.

Ban tổ chức cũng bố trí các sản phẩm từ phân khúc dễ tiếp cận đến hi-end, trong đó có những hệ thống kết hợp loa bookshelf với thiết bị phát nhạc số như Starke Sound Beta5 và Eversolo Play. Ngoài ra còn có các sản phẩm của Proel, Pro-Ject, Audiomis, MPS, ACE và Aurora.

Việc mở rộng từ dàn âm thanh truyền thống sang TV, streaming, xử lý tín hiệu số, máy ảnh và các hệ thống giải trí kết nối cho thấy AVSHOW đang dần phản ánh rõ hơn xu hướng hội tụ giữa thiết bị nghe nhìn và công nghệ điện tử tiêu dùng.