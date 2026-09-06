Kinh tế số
Thị trường

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

15:00 | 06/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VN-Index bước vào tuần 7-11/9 từ mức 1.853,08 điểm, cách vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm chưa tới 50 điểm, trong khi thanh khoản HoSE phiên gần nhất giảm 4,38%.
Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.843 đến 1.850 điểm Nhận định chứng khoán 27/8: VN-Index hướng tới vùng 1.843 đến 1.850 điểm
Nhận định chứng khoán 28/8: VN-Index đối mặt vùng cản 1.843 đến 1.851 điểm Nhận định chứng khoán 28/8: VN-Index đối mặt vùng cản 1.843 đến 1.851 điểm
Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nền tảng kỹ thuật và vùng cản trước mắt của VN-Index

VN-Index khép lại tuần đầu tháng 9 tại 1.853,08 điểm sau khi tăng 20,96 điểm, tương ứng 1,14%. Chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm trong phiên 3/9 rồi bật lên vùng giá cao nhất gần hai tháng ở phiên 4/9.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số đã vượt lên đường xu hướng giảm nối các vùng giá cao nhất của tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2026, đồng thời đứng trên hệ thống trung bình động ngắn hạn. Cây nến xanh dài phiên 4/9 kèm bóng nến trên cho thấy lực bán tăng lên khi chỉ số tiến vào vùng giá cao.

Vùng cản gần nhất nằm quanh 1.860 điểm, nơi VN-Index bị đẩy lùi trong phiên cuối tuần. Xa hơn là vùng 1.895-1.930 điểm, khu vực Chứng khoán Tiên Phong đánh giá chỉ số cần vượt qua để mô hình tam giác cân hướng tới mục tiêu lý thuyết quanh 2.020 điểm.

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Chứng khoán SHS giữ quan điểm xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực sau khi chỉ số vượt kháng cự quanh 1.800 điểm, với kỳ vọng hướng tới vùng 1.850-1.900 điểm. Khi tiến vào khu vực đó, áp lực cung có thể tăng và chỉ số có khả năng quay lại kiểm định hỗ trợ 1.800-1.820 điểm.

Thanh khoản vẫn là điều kiện chưa hội đủ. Giá trị giao dịch trên HoSE phiên 4/9 đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 4,38% so với phiên liền trước, còn giá trị khớp lệnh chỉ hơn 13.711 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường cũng chưa đồng thuận. Phiên tăng hơn 25 điểm vẫn có 176 mã giảm so với 128 mã tăng trên sàn HoSE, cho thấy đà đi lên dựa vào một nhóm hẹp cổ phiếu vốn hóa lớn.

Mức độ tập trung thể hiện rõ qua đóng góp điểm số. VIC, VHM và VPL mang về gần 23 điểm cho VN-Index trong phiên 4/9, còn VPB, STB, TCB và TCX góp thêm khoảng 4 điểm. Mười cổ phiếu tác động tiêu cực nhất chỉ lấy đi 2,05 điểm.

Dòng vốn FTSE bước vào giai đoạn chuẩn bị cơ cấu danh mục

Tuần 7-11/9 nằm ngay trước hai mốc quan trọng của lộ trình nâng hạng. Toàn bộ 126 cổ phiếu Việt Nam sẽ rời các chỉ số FTSE Frontier sau phiên đóng cửa ngày 18/9, các bộ chỉ số mới thuộc hệ thống GEIS có hiệu lực từ ngày 21/9.

FTSE đưa 117 cổ phiếu Việt Nam vào hệ thống GEIS, gồm 27 mã thuộc nhóm Large, Mid và Small Cap trong FTSE Global All Cap cùng 90 mã thuộc nhóm Micro Cap trong FTSE Global Total Cap. Bảy mã FPT, HDB, MCH, MSB, SSB, VPB và VPL trước đó không nằm trong rổ Frontier cũng vào Global All Cap.

Tỷ trọng mục tiêu của Việt Nam bắt đầu ở mức 10% từ ngày 21/9/2026, tăng lên 30% vào ngày 22/3/2027, 65% vào ngày 21/6/2027 và 100% vào ngày 20/9/2027. Lộ trình trải dài một năm khiến dòng vốn phân bổ theo từng đợt thay vì dồn vào một thời điểm.

ACBS Research ước tính 27 cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa lớn có thể nhận khoảng 216 triệu USD, tương đương 5.588 tỷ đồng, trong đợt phân bổ đầu tiên. Riêng tám mã ngân hàng dự kiến nhận gần 883 tỷ đồng, dẫn đầu là VPB với 226,55 tỷ đồng, tiếp theo là VCB 201,54 tỷ đồng, STB 124,97 tỷ đồng và HDB 104,59 tỷ đồng.

Nguồn vietstock
Nguồn Vietstock

Bốn mã ngân hàng còn lại gồm BID 65,29 tỷ đồng, SHB 65,04 tỷ đồng, SSB 49,89 tỷ đồng và MSB 45,40 tỷ đồng. Ở tầm dài hơn, SSI Research ước tính dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu có thể đạt khoảng 2,2 tỷ USD trong kịch bản cơ sở và 4,28 tỷ USD trong kịch bản lạc quan.

Chiều ngược lại, khoảng 30 cổ phiếu từng thuộc các chỉ số Frontier không xuất hiện trong danh sách GEIS mới, trong đó có tám mã từng ở nhóm Large Cap là BSR, BVH, EIB, PLX, POW, SAB, TPB và VPX. Diễn biến giá của nhóm đó có thể lệch pha với phần còn lại của thị trường trong các phiên tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành quy định giám sát các giao dịch trong kỳ cơ cấu danh mục của FTSE Russell, nhằm phát hiện sớm dấu hiệu thao túng giá.

Yếu tố bên ngoài tạo sức ép hai chiều. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họp trong hai ngày 15 và 16/9 với mặt bằng lãi suất hiện ở 3,50-3,75%, quan điểm trong nội bộ cơ quan đang phân hóa. Giá dầu WTI giao dịch quanh 90 USD một thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, còn vàng thế giới dao động quanh 4.500 USD một ounce.

Trong nước, CPI bình quân tám tháng tăng 4,45% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,25% của cùng kỳ năm trước. Tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.058 đồng, còn IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,2%.

Nhóm ngành có khả năng hút dòng tiền trong tuần mới

Ngân hàng đứng ở vị trí trung tâm của câu chuyện dòng vốn. Tám mã trong danh sách FTSE Global All Cap chiếm phần lớn giá trị phân bổ đợt đầu, trong khi chỉ số ngành mới hồi 0,55% sau phiên giảm 1,86%, cho thấy dư địa phục hồi vẫn còn.

Diễn biến trong nhóm phân hóa mạnh. VPB, STB, TCB, VIB và SHB tăng giá phiên cuối tuần, còn SSB giảm 4,38%, OCB giảm 3,21% và MSB giảm 1,5%.

Bất động sản dẫn dắt tuần qua với mức tăng 3,51% ở phiên 4/9, nhưng đà tăng tập trung vào VIC và VHM. Vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng, đồng nghĩa biến động của riêng mã đó đủ sức chi phối chỉ số chung theo cả hai chiều.

Nguồn Vietstock
Nguồn Vietstock

Nhóm chứng khoán có độ nhạy cao với thanh khoản và kỳ vọng nâng hạng. TCX tăng 2,54% phiên cuối tuần, SSI, HCM, VCI và BSI cùng xanh, trong khi VIX, VND, SHS và FTS vẫn đỏ, phản ánh dòng tiền chọn lọc ngay trong nội bộ ngành.

Công nghệ giữ vị thế ổn định nhờ nền cơ bản. Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 8 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36%, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ. FPT đóng cửa tại 72.800 đồng và nằm trong nhóm khối ngoại mua ròng mạnh phiên 4/9.

Điện, điện tử và viễn thông cần thêm thời gian tích lũy. GEE giảm 1,57%, GEX giảm 0,57%, POW giảm 0,77%, cùng VGI, FOX và VTK đều đỏ trong phiên cuối tuần, khi nhóm dịch vụ truyền thông và công nghiệp mất gần 1%.

Logistics và cảng biển có yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài khi cước vận tải hàng rời tăng 77% do nguồn cung tàu cỡ lớn khan hiếm. Ở trong nước, VTP giảm 1,72% và ACV giảm 0,73%, cho thấy dòng tiền chưa phản ánh câu chuyện cước vận tải vào giá cổ phiếu.

Bán lẻ tiếp tục phân hóa theo từng doanh nghiệp. Chỉ số ngành giảm 0,19% phiên 4/9 với MWG, FRT và DGW cùng đỏ, trong khi PNJ tăng 0,63% lên 40.050 đồng. Y tế và dược phẩm giữ vai trò phòng thủ, không xuất hiện trong danh sách dẫn dắt của cả hai phiên vừa qua.

Kịch bản chung mà các công ty chứng khoán phác họa cho tháng 9 chia làm hai nửa. Nửa đầu tháng, kỳ vọng nâng hạng hỗ trợ tâm lý và hướng dòng tiền tới các mã trong rổ FTSE. Sau ngày 21/9, thị trường có thể chịu áp lực chốt lời khi phần lớn kỳ vọng đã phản ánh vào giá.

Bức tranh tuần mới vì thế đặt cạnh nhau hai con số. Khoản 5.588 tỷ đồng vốn ngoại dự kiến giải ngân đợt đầu đứng đối diện với 176 mã giảm giá trong chính phiên VN-Index tăng hơn 25 điểm. Mức độ lan tỏa của dòng tiền ra ngoài nhóm vốn hóa lớn là thước đo cho biên độ dao động của chỉ số trước mốc 21/9.

VN-Index nâng hạng FTSE Cổ phiếu ngân hàng dòng vốn ngoại nhận định chứng khoán tuần 7-11/9

Bài liên quan

Chứng khoán tuần 3-4/9: VN-Index lên 1.853 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm Vingroup

Chứng khoán tuần 3-4/9: VN-Index lên 1.853 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm Vingroup

Chứng khoán 04/9: VN-Index vượt 1.850 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa

Chứng khoán 04/9: VN-Index vượt 1.850 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Có thể bạn quan tâm

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường
Cổ phiếu VIC chạm 260.000 đồng trong sáng 4/9, đưa vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. Cột mốc mới cho thấy sức ảnh hưởng lớn của một cổ phiếu trụ, nhưng không đồng nghĩa doanh nghiệp có 2 triệu tỷ đồng tiền mặt.
Chứng khoán 04/9: VN-Index vượt 1.850 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa

Chứng khoán 04/9: VN-Index vượt 1.850 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa

Thị trường
VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn, nhưng độ rộng HoSE vẫn nghiêng về phía giảm và thanh khoản suy yếu.
Chứng khoán tuần 3-4/9: VN-Index lên 1.853 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm Vingroup

Chứng khoán tuần 3-4/9: VN-Index lên 1.853 điểm, dòng tiền dồn vào nhóm Vingroup

Thị trường
Tuần giao dịch chỉ có hai phiên khép lại với VN-Index tại 1.853,08 điểm, tăng 20,96 điểm so với tuần trước, trong khi phiên cuối tuần vẫn có 176 mã giảm giá trên sàn HoSE.
Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Thị trường
Nhận định chứng khoán 4/9 đặt trên một nền kỹ thuật hai mặt, VN-Index trụ được trên SMA 100 ngày nhờ nến rút chân dài, song Stochastic Oscillator suy yếu trong vùng quá mua và khối ngoại quay đầu bán ròng 1.562 tỷ đồng.
Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Thị trường
Phiên chứng khoán 3/9 trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index chỉ mất 4,4 điểm, song 9 trong 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đều thuộc nhóm tài chính, trong khi một mình VIC bù lại hơn 14 điểm cho chỉ số.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
27°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
23°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 147,600
Hà Nội - PNJ 144,100 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,100 147,600
Miền Tây - PNJ 144,100 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,100 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 147,600
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 14,810
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,120 14,720
Trang sức 99.99 14,130 14,730
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18231 18506 19083
CAD 18293 18569 19191
CHF 31533 31913 32561
CNY 0 3840 3936
EUR 29628 29849 30930
GBP 34429 34821 35759
HKD 0 3192 3395
JPY 160 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 15012 15597
SGD 20025 20307 20884
THB 706 769 824
USD (1,2) 25793 0 0
USD (5,10,20) 25833 0 0
USD (50,100) 25861 25875 26245
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,880 25,880 26,260
USD(1-2-5) 24,845 - -
USD(10-20) 24,845 - -
EUR 29,704 29,728 31,135
JPY 162.17 162.46 172.31
GBP 34,625 34,719 35,932
AUD 18,418 18,485 19,190
CAD 18,535 18,595 19,281
CHF 31,831 31,930 32,878
SGD 20,139 20,202 21,003
CNY - 3,810 3,956
HKD 3,257 3,267 3,404
KRW 17.77 18.53 20.16
THB 754.8 764.12 818.14
NZD 14,990 15,129 15,582
SEK - 2,684 2,778
DKK - 3,984 4,125
NOK - 2,755 2,852
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,022.66 - 6,799.36
TWD 742.75 - 899.84
SAR - 6,823.72 7,187.59
KWD - 82,620 87,911
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,875 25,905 26,285
EUR 29,785 29,905 31,100
GBP 34,683 34,822 35,855
HKD 3,260 3,273 3,390
CHF 31,753 31,881 32,810
JPY 163.36 164.02 172
AUD 18,453 18,527 19,125
SGD 20,234 20,315 20,912
THB 772 775 812
CAD 18,578 18,653 19,250
NZD 15,125 15,670
KRW 18.36 20.35
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25848 25848 26260
AUD 18409 18509 19431
CAD 18523 18623 19637
CHF 31777 31807 33389
CNY 3821.7 3846.7 3981.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29817 29847 31572
GBP 34733 34783 36535
HKD 0 3330 0
JPY 162.99 163.49 174.04
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15115 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20172 20302 21024
THB 0 735.5 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14560000 14560000 14860000
SBJ 13000000 13000000 14860000
Cập nhật: 06/09/2026 22:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Học sinh Hà Nội náo nức bước vào năm học mới

Học sinh Hà Nội náo nức bước vào năm học mới

15 thiết kế tranh tài tại chung kết Khoa phục Việt Nam

15 thiết kế tranh tài tại chung kết Khoa phục Việt Nam

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

'Việt Nam Rồng Xanh' tôn vinh giá trị văn hóa bằng công nghệ

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

'Trọn góc nhìn, Trọn kì quan' cùng DJI Osmo 360 II

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nhật Bản khuyến khích công khai dữ liệu AI để bảo vệ bản quyền

Nhật Bản khuyến khích công khai dữ liệu AI để bảo vệ bản quyền

Nhà mạng lớn nhất Tây Ban Nha thử nghiệm băng tần 6 GHz cho 6G

Nhà mạng lớn nhất Tây Ban Nha thử nghiệm băng tần 6 GHz cho 6G

Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành điểm trường và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành điểm trường và khai giảng năm học mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng năm học mới 2026-2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng năm học mới 2026-2027

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai giảng trường nội trú vùng biên Gia Lai

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ABBank ra mắt

ABBank ra mắt 'Tích lũy An Gia' hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn

Hà Nội ban hành quy chế đánh giá lãnh đạo doanh nghiệp có vốn nhà nước

Hà Nội ban hành quy chế đánh giá lãnh đạo doanh nghiệp có vốn nhà nước

KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục