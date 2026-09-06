Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Nền tảng kỹ thuật và vùng cản trước mắt của VN-Index

VN-Index khép lại tuần đầu tháng 9 tại 1.853,08 điểm sau khi tăng 20,96 điểm, tương ứng 1,14%. Chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm trong phiên 3/9 rồi bật lên vùng giá cao nhất gần hai tháng ở phiên 4/9.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số đã vượt lên đường xu hướng giảm nối các vùng giá cao nhất của tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2026, đồng thời đứng trên hệ thống trung bình động ngắn hạn. Cây nến xanh dài phiên 4/9 kèm bóng nến trên cho thấy lực bán tăng lên khi chỉ số tiến vào vùng giá cao.

Vùng cản gần nhất nằm quanh 1.860 điểm, nơi VN-Index bị đẩy lùi trong phiên cuối tuần. Xa hơn là vùng 1.895-1.930 điểm, khu vực Chứng khoán Tiên Phong đánh giá chỉ số cần vượt qua để mô hình tam giác cân hướng tới mục tiêu lý thuyết quanh 2.020 điểm.

Chứng khoán SHS giữ quan điểm xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực sau khi chỉ số vượt kháng cự quanh 1.800 điểm, với kỳ vọng hướng tới vùng 1.850-1.900 điểm. Khi tiến vào khu vực đó, áp lực cung có thể tăng và chỉ số có khả năng quay lại kiểm định hỗ trợ 1.800-1.820 điểm.

Thanh khoản vẫn là điều kiện chưa hội đủ. Giá trị giao dịch trên HoSE phiên 4/9 đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 4,38% so với phiên liền trước, còn giá trị khớp lệnh chỉ hơn 13.711 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường cũng chưa đồng thuận. Phiên tăng hơn 25 điểm vẫn có 176 mã giảm so với 128 mã tăng trên sàn HoSE, cho thấy đà đi lên dựa vào một nhóm hẹp cổ phiếu vốn hóa lớn.

Mức độ tập trung thể hiện rõ qua đóng góp điểm số. VIC, VHM và VPL mang về gần 23 điểm cho VN-Index trong phiên 4/9, còn VPB, STB, TCB và TCX góp thêm khoảng 4 điểm. Mười cổ phiếu tác động tiêu cực nhất chỉ lấy đi 2,05 điểm.

Dòng vốn FTSE bước vào giai đoạn chuẩn bị cơ cấu danh mục

Tuần 7-11/9 nằm ngay trước hai mốc quan trọng của lộ trình nâng hạng. Toàn bộ 126 cổ phiếu Việt Nam sẽ rời các chỉ số FTSE Frontier sau phiên đóng cửa ngày 18/9, các bộ chỉ số mới thuộc hệ thống GEIS có hiệu lực từ ngày 21/9.

FTSE đưa 117 cổ phiếu Việt Nam vào hệ thống GEIS, gồm 27 mã thuộc nhóm Large, Mid và Small Cap trong FTSE Global All Cap cùng 90 mã thuộc nhóm Micro Cap trong FTSE Global Total Cap. Bảy mã FPT, HDB, MCH, MSB, SSB, VPB và VPL trước đó không nằm trong rổ Frontier cũng vào Global All Cap.

Tỷ trọng mục tiêu của Việt Nam bắt đầu ở mức 10% từ ngày 21/9/2026, tăng lên 30% vào ngày 22/3/2027, 65% vào ngày 21/6/2027 và 100% vào ngày 20/9/2027. Lộ trình trải dài một năm khiến dòng vốn phân bổ theo từng đợt thay vì dồn vào một thời điểm.

ACBS Research ước tính 27 cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa lớn có thể nhận khoảng 216 triệu USD, tương đương 5.588 tỷ đồng, trong đợt phân bổ đầu tiên. Riêng tám mã ngân hàng dự kiến nhận gần 883 tỷ đồng, dẫn đầu là VPB với 226,55 tỷ đồng, tiếp theo là VCB 201,54 tỷ đồng, STB 124,97 tỷ đồng và HDB 104,59 tỷ đồng.

Nguồn Vietstock

Bốn mã ngân hàng còn lại gồm BID 65,29 tỷ đồng, SHB 65,04 tỷ đồng, SSB 49,89 tỷ đồng và MSB 45,40 tỷ đồng. Ở tầm dài hơn, SSI Research ước tính dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu có thể đạt khoảng 2,2 tỷ USD trong kịch bản cơ sở và 4,28 tỷ USD trong kịch bản lạc quan.

Chiều ngược lại, khoảng 30 cổ phiếu từng thuộc các chỉ số Frontier không xuất hiện trong danh sách GEIS mới, trong đó có tám mã từng ở nhóm Large Cap là BSR, BVH, EIB, PLX, POW, SAB, TPB và VPX. Diễn biến giá của nhóm đó có thể lệch pha với phần còn lại của thị trường trong các phiên tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành quy định giám sát các giao dịch trong kỳ cơ cấu danh mục của FTSE Russell, nhằm phát hiện sớm dấu hiệu thao túng giá.

Yếu tố bên ngoài tạo sức ép hai chiều. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họp trong hai ngày 15 và 16/9 với mặt bằng lãi suất hiện ở 3,50-3,75%, quan điểm trong nội bộ cơ quan đang phân hóa. Giá dầu WTI giao dịch quanh 90 USD một thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, còn vàng thế giới dao động quanh 4.500 USD một ounce.

Trong nước, CPI bình quân tám tháng tăng 4,45% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,25% của cùng kỳ năm trước. Tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.058 đồng, còn IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,2%.

Nhóm ngành có khả năng hút dòng tiền trong tuần mới

Ngân hàng đứng ở vị trí trung tâm của câu chuyện dòng vốn. Tám mã trong danh sách FTSE Global All Cap chiếm phần lớn giá trị phân bổ đợt đầu, trong khi chỉ số ngành mới hồi 0,55% sau phiên giảm 1,86%, cho thấy dư địa phục hồi vẫn còn.

Diễn biến trong nhóm phân hóa mạnh. VPB, STB, TCB, VIB và SHB tăng giá phiên cuối tuần, còn SSB giảm 4,38%, OCB giảm 3,21% và MSB giảm 1,5%.

Bất động sản dẫn dắt tuần qua với mức tăng 3,51% ở phiên 4/9, nhưng đà tăng tập trung vào VIC và VHM. Vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng, đồng nghĩa biến động của riêng mã đó đủ sức chi phối chỉ số chung theo cả hai chiều.

Nguồn Vietstock

Nhóm chứng khoán có độ nhạy cao với thanh khoản và kỳ vọng nâng hạng. TCX tăng 2,54% phiên cuối tuần, SSI, HCM, VCI và BSI cùng xanh, trong khi VIX, VND, SHS và FTS vẫn đỏ, phản ánh dòng tiền chọn lọc ngay trong nội bộ ngành.

Công nghệ giữ vị thế ổn định nhờ nền cơ bản. Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 8 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36%, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ. FPT đóng cửa tại 72.800 đồng và nằm trong nhóm khối ngoại mua ròng mạnh phiên 4/9.

Điện, điện tử và viễn thông cần thêm thời gian tích lũy. GEE giảm 1,57%, GEX giảm 0,57%, POW giảm 0,77%, cùng VGI, FOX và VTK đều đỏ trong phiên cuối tuần, khi nhóm dịch vụ truyền thông và công nghiệp mất gần 1%.

Logistics và cảng biển có yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài khi cước vận tải hàng rời tăng 77% do nguồn cung tàu cỡ lớn khan hiếm. Ở trong nước, VTP giảm 1,72% và ACV giảm 0,73%, cho thấy dòng tiền chưa phản ánh câu chuyện cước vận tải vào giá cổ phiếu.

Bán lẻ tiếp tục phân hóa theo từng doanh nghiệp. Chỉ số ngành giảm 0,19% phiên 4/9 với MWG, FRT và DGW cùng đỏ, trong khi PNJ tăng 0,63% lên 40.050 đồng. Y tế và dược phẩm giữ vai trò phòng thủ, không xuất hiện trong danh sách dẫn dắt của cả hai phiên vừa qua.

Kịch bản chung mà các công ty chứng khoán phác họa cho tháng 9 chia làm hai nửa. Nửa đầu tháng, kỳ vọng nâng hạng hỗ trợ tâm lý và hướng dòng tiền tới các mã trong rổ FTSE. Sau ngày 21/9, thị trường có thể chịu áp lực chốt lời khi phần lớn kỳ vọng đã phản ánh vào giá.

Bức tranh tuần mới vì thế đặt cạnh nhau hai con số. Khoản 5.588 tỷ đồng vốn ngoại dự kiến giải ngân đợt đầu đứng đối diện với 176 mã giảm giá trong chính phiên VN-Index tăng hơn 25 điểm. Mức độ lan tỏa của dòng tiền ra ngoài nhóm vốn hóa lớn là thước đo cho biên độ dao động của chỉ số trước mốc 21/9.