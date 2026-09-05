Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 123/2026/QĐ-UBND ngày 3/9/2026, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Thành phố.

Quy chế quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự và thủ tục đánh giá chất lượng hằng năm. Việc đánh giá được áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Đánh giá gắn với kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Theo quy chế, đối tượng đánh giá gồm người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Hà Nội và kiểm soát viên tại các doanh nghiệp này.

Quy định cũng áp dụng với người được UBND Thành phố cử đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hà Nội ban hành quy chế đánh giá lãnh đạo doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ảnh do AI tạo

Đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, người đại diện phần vốn nhà nước cũng thuộc phạm vi đánh giá. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng đội ngũ này phải thực hiện theo quy chế.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, toàn diện, công khai và minh bạch. Trách nhiệm cá nhân được gắn với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, kết hợp giữa các tiêu chí định lượng và định tính.

Đáng chú ý, việc đánh giá phải dựa trên kết quả và sản phẩm cụ thể, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế cũng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất giữa kết quả đánh giá đảng viên, đánh giá cán bộ và đánh giá người quản lý doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Hà Nội trực tiếp xếp loại nhiều chức danh

Theo phân cấp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp nhà nước.

Thẩm quyền này còn áp dụng đối với kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Thời gian đánh giá hằng năm được tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12. Trường hợp người quản lý nhận nhiệm vụ trong năm, thời gian đánh giá được tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ đến hết ngày 31/12.

Đối với trường hợp kết thúc nhiệm kỳ trong năm đánh giá, thời gian được tính từ ngày 1/1 đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

Quyết định số 123/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 3/9/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội.