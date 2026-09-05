Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 trở lại Bắc Mỹ

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (Worlds 2026) sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 14/11 tại Mỹ. Giải đấu kéo dài gần một tháng, đưa các đội tuyển lần lượt tranh tài tại Los Angeles, Allen (Texas) và Brooklyn (New York).

Theo lịch Riot Games công bố, Play-in diễn ra từ ngày 15 đến 18/10 tại Los Angeles. Vòng Swiss được tổ chức từ ngày 23 đến 26/10 và 28 đến 31/10. Tiếp đó, tứ kết diễn ra từ ngày 3 đến 6/11, bán kết vào ngày 7 và 8/11. Trận chung kết tổng được ấn định vào ngày 14/11.

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Worlds 2026.

Riot Games Arena ở Los Angeles đảm nhiệm vòng Play-in. Sau đó, giải đấu chuyển tới Credit Union of Texas Event Center tại Allen, phía bắc Dallas, để tổ chức vòng Swiss, tứ kết và bán kết. Trận chung kết diễn ra tại Barclays Center ở Brooklyn, New York.

Việc đưa Worlds trở lại Bắc Mỹ và trải qua ba địa điểm giúp giải đấu mở rộng phạm vi tổ chức, đồng thời đưa các trận đấu đến nhiều thị trường khán giả khác nhau.

19 đội tuyển cạnh tranh chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại Thế giới

Worlds 2026 có 19 đội tuyển tham dự. LCK, LPL, LEC, LCS và LCP mỗi khu vực sở hữu ba suất cơ bản, trong khi CBLOL có hai suất. Hai suất còn lại được phân bổ dựa trên kết quả MSI 2026.

Tại MSI 2026, Hanwha Life Esports đánh bại Bilibili Gaming với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Kết quả này mang lại lợi thế cho HLE trong cuộc đua giành vé Worlds nếu đáp ứng điều kiện từ vòng playoffs khu vực. Trong khi đó, LPL nhận thêm một suất nhờ thành tích á quân của Bilibili Gaming.

Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 có 19 đội tuyển tham dự. Ảnh: Techz.

19 đội được chia thành nhóm vào thẳng vòng Swiss và nhóm phải thi đấu từ Play-in. Riot Games xác định thứ tự hạt giống dựa trên thành tích của các khu vực, đồng thời sử dụng kết quả MSI 2026 để phân bổ vị trí.

Play-in có bốn đội tham dự và sử dụng thể thức double elimination. Các đội thi đấu theo nhánh thắng – nhánh thua, với toàn bộ trận đấu áp dụng BO5. Chỉ một đội giành quyền đi tiếp vào vòng Swiss.

Vòng Swiss sàng lọc tám đội vào vòng loại trực tiếp

Vòng Swiss quy tụ 16 đội và diễn ra qua tối đa năm lượt đấu. Các đội có cùng thành tích sẽ được ghép cặp, đồng thời không gặp lại đối thủ từng thi đấu trước đó. Mỗi đội cần đạt ba chiến thắng để giành vé vào tứ kết hoặc nhận ba thất bại để bị loại. Những trận chưa mang tính quyết định thường sử dụng BO1, trong khi các trận quyết định suất đi tiếp hoặc loại áp dụng BO3.

Tám đội vượt qua Swiss sẽ bước vào nhánh loại trực tiếp. Hai đội đạt thành tích 3-0 có thêm lợi thế khi bốc thăm, khi được ghép với các đội đi tiếp bằng thành tích 3-2 và phân vào hai nhánh khác nhau. Từ tứ kết đến chung kết, các trận đấu đều áp dụng BO5. Đội thua sẽ lập tức dừng bước.

Vòng Swiss Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 quy tụ 16 đội. Ảnh: RFT.GG.

CKTG 2026 tiếp tục áp dụng cơ chế First Selection được Riot Games triển khai trong mùa giải. Đội có quyền lựa chọn được quyết định giữa việc chọn bên xanh hoặc bên đỏ, hoặc chọn quyền thực hiện lượt chọn tướng đầu tiên hay thứ hai. Đối thủ sẽ nhận lựa chọn còn lại.

Cơ chế này tách quyền chọn bên khỏi quyền chọn tướng trước, tạo thêm phương án chuẩn bị cho các đội trước mỗi trận đấu. Sau gần một tháng tranh tài, Barclays Center sẽ là nơi xác định đội tuyển giành Summoner’s Cup và trở thành nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2026.