Kinh tế số

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Công Trí

Công Trí

17:06 | 04/09/2026
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Counterpoint Research cho biết giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026, giá điện thoại thông minh ra mắt mới đắt hơn 25%. Ấn Độ tăng 21%, châu Á Thái Bình Dương 19%, Hoa Kỳ chỉ 5% do chi phí bộ nhớ tăng gấp bốn lần.
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Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, giá smartphone bán lẻ trên phạm vi toàn cầu đã tăng trung bình 15% kể từ đầu năm 2026, trong khi giá điện thoại thông minh ra mắt mới cao hơn 25% so với phiên bản cùng dòng của năm trước, mở ra một mặt bằng giá hoàn toàn mới cho cả ngành.

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Giá smartphone tăng mạnh tại các thị trường thu nhập thấp và trung bình

Theo Counterpoint Research, dữ liệu công bố ngày 3/9/2026 được tổng hợp từ hơn 4.000 mẫu máy đang lưu hành trên thị trường thế giới, cho thấy hơn 40% số mẫu smartphone đã được điều chỉnh giá bán từ đầu năm tới nay, mức biến động chưa từng xuất hiện trong dữ liệu theo dõi của ngành.

Nguyên nhân được Counterpoint Research xác định nằm ở bộ nhớ, khi giá linh kiện này đã tăng gấp 4 lần so với quý IV/2025, biến một thành phần trước đây chỉ chiếm một phần trong chi phí sản xuất thành yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành của điện thoại. Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu của Counterpoint Research, cho rằng giá bộ nhớ đã làm thay đổi mặt bằng giá của toàn ngành và khiến các nhà sản xuất thiết bị gốc khó hấp thụ toàn bộ phần chi phí tăng thêm.

Đợt tăng giá smartphone năm 2026 bắt nguồn từ phía nguồn cung, khi tình trạng thiếu bộ nhớ đẩy chi phí sản xuất tăng mạnh trong khi các hãng điện thoại không thể tự kiểm soát nguồn cung linh kiện. Giá máy tăng vì thế không phản ánh sự cải thiện tương ứng về cấu hình hay công nghệ, mà chủ yếu là hệ quả của chi phí đầu vào tăng. Các nhà sản xuất thiết bị gốc phải lựa chọn giữa giảm biên lợi nhuận để giữ giá bán hoặc chuyển phần chi phí phát sinh sang người mua, và phần lớn thị trường đã chọn phương án thứ hai.

Biểu đồ giá smartphone theo khu vực năm 2026, giá điện thoại thông minh tăng cao nhất tại Ấn Độ 21%.
Biểu đồ giá smartphone theo khu vực năm 2026, giá điện thoại thông minh tăng cao nhất tại Ấn Độ 21%. Nguồn Counterpoint Research.

Giá smartphone tăng mạnh ở hầu hết các thị trường, nhưng mức tăng có sự chênh lệch giữa các khu vực. Ấn Độ dẫn đầu với 21%, tiếp đến là châu Á - Thái Bình Dương 19% và Trung Đông - châu Phi 18%. Mỹ Latinh tăng 16%, trong khi mức tăng bình quân toàn cầu là 15%.

Mức tăng giá cao tập trung ở những thị trường có người tiêu dùng nhạy cảm với giá. Phân khúc giá rẻ và tầm trung chiếm phần lớn sản lượng tại các quốc gia này, đồng thời có biên lợi nhuận thấp nên các nhà sản xuất có ít dư địa để hấp thụ chi phí bộ nhớ tăng cao. Tại Mỹ Latinh, giá thực tế người dùng phải trả còn tăng thêm khi các chương trình khuyến mãi bị cắt giảm, khiến mức tăng không thể hiện đầy đủ qua giá niêm yết.

Trong khi đó, những thị trường có tỷ trọng điện thoại cao cấp lớn ghi nhận mức tăng giá thấp hơn, với Trung Quốc tăng 10%, châu Âu 7% và Hoa Kỳ 5%. Tại các nền kinh tế phát triển, mức tăng chủ yếu tập trung ở những mẫu máy mới ra mắt, trong khi giá các thiết bị đang bán trên thị trường ít biến động hơn.

Tuy nhiên, mức tăng 5% tại Hoa Kỳ cần được xem xét cùng phương thức mua điện thoại phổ biến tại thị trường này. Phần lớn người dùng mua thiết bị thông qua các gói cước trả sau, trong đó chi phí điện thoại được phân bổ vào hóa đơn hàng tháng. Vì vậy, mức tăng giá được chia thành nhiều kỳ thanh toán thay vì thể hiện đầy đủ tại thời điểm mua máy. Người dùng vẫn phải chi trả phần chi phí tăng thêm, nhưng khoản tiền này được phân bổ dần trong suốt thời gian của hợp đồng.

Phân bố mức tăng giá theo từng mẫu máy cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các sản phẩm trong cùng một thị trường. Tại châu Âu và Trung Quốc, phần lớn mẫu máy nằm dưới mức tăng 20%, trong khi Ấn Độ có những mẫu tăng hơn 110%, Mỹ Latinh có mẫu vượt 100% và Trung Đông - châu Phi có mẫu tăng gần 95%. Điều này cho thấy mức tăng bình quân của từng khu vực chưa phản ánh đầy đủ mức độ biến động giữa các phân khúc và mẫu máy.

Phân bố giá smartphone từng mẫu máy năm 2026, giá điện thoại thông minh có mẫu tăng vượt 100%
Phân bố giá smartphone từng mẫu máy năm 2026, giá điện thoại thông minh có mẫu tăng vượt 100%. Nguồn Counterpoint Research.

Độ phân tán rộng như vậy mang thông điệp quan trọng cho người mua, rằng mức trung bình 15% không phản ánh trải nghiệm thực tế của từng cá nhân. Một người tìm mua máy phổ thông tại thị trường nhạy cảm về giá hoàn toàn có thể đối diện mức tăng gấp nhiều lần con số bình quân toàn cầu, tùy vào đúng mẫu máy họ nhắm tới.

Giá smartphone tăng, người dùng nhận được cấu hình thấp hơn

Song song với tăng giá, các hãng cũng điều chỉnh cấu hình để kiểm soát chi phí, như giảm dung lượng lưu trữ, tinh giản cụm camera và đưa trở lại một số mẫu 4G ở các phân khúc nhất định. Những thay đổi này khiến người dùng phải trả nhiều hơn cho một thiết bị có cấu hình thấp hơn so với trước, trong khi mức chênh lệch về cấu hình không được phản ánh trực tiếp trong các thống kê giá.

Trước mức giá và cấu hình thay đổi, người dùng có xu hướng kéo dài chu kỳ thay máy, chờ các đợt khuyến mãi lớn, chọn phiên bản dung lượng thấp hơn hoặc chuyển sang điện thoại đã qua sử dụng. Ở phía thị trường, nhà mạng và nhà bán lẻ tăng cường các chương trình trả góp, thu cũ đổi mới và hỗ trợ tài chính để giảm số tiền người dùng phải thanh toán ngay khi mua máy.

Apple hiện vẫn giữ nguyên giá iPhone, trong bối cảnh iPhone đóng góp hơn 1/2 tổng doanh thu của hãng, giá bộ nhớ đã tăng gấp 4 lần và các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Quyết định duy trì giá bán cho thấy Apple đang lựa chọn hấp thụ một phần chi phí tăng thêm thay vì chuyển toàn bộ sang người mua, qua đó hạn chế tác động đến nhu cầu. Tuy nhiên, nếu chi phí bộ nhớ tiếp tục duy trì ở mức cao, khả năng duy trì chính sách này sẽ phụ thuộc vào mức độ Apple có thể kiểm soát chi phí và biên lợi nhuận.

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Ông Karn Chauhan, chuyên gia phân tích cấp cao của Counterpoint Research, dự báo giá điện thoại thông minh mới sẽ tiếp tục đi lên trong những quý sắp tới, bao gồm cả dòng iPhone 18 sắp trình làng, khi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chi phí linh kiện cao còn kéo dài. Các hãng nhiều khả năng ưu tiên dòng cao cấp để bảo vệ lợi nhuận, đồng thời hạn chế tăng giá ở những thị trường nhạy cảm thông qua điều chỉnh thông số kỹ thuật, cấu hình bộ nhớ và tối ưu hóa danh mục sản phẩm.

Nhìn tổng thể, các số liệu cho thấy giá điện thoại tăng đang đi kèm với sự thay đổi về cấu hình. Hơn 40% mẫu máy đã tăng giá, trong khi một số mẫu mới có giá cao hơn 25% so với thế hệ trước và các hãng điều chỉnh giảm dung lượng lưu trữ hoặc cấu hình camera ở một số phân khúc. Vì vậy, với cùng một khoản tiền trong năm 2026, người dùng có thể phải lựa chọn những thiết bị có cấu hình thấp hơn so với trước đây.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 1,471
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,644 145,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,686 110,486
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 100,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 8,989
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 85,918
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
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AUD 18226 18501 19078
CAD 18339 18615 19235
CHF 31549 31929 32585
CNY 0 3840 3936
EUR 29649 29870 30951
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HKD 0 3193 3395
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NZD 0 15004 15595
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Cập nhật: 05/09/2026 07:00
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HKD 0 3330 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15115 0
PHP 0 385 0
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SGD 20172 20302 21024
THB 0 735.5 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14560000 14560000 14860000
SBJ 13000000 13000000 14860000
Cập nhật: 05/09/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

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