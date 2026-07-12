iPhone 18 Pro lộ diện cấu hình mới, giá bán có thể tăng vọt

Ảnh minh họa: macrumors

iPhone 18 Pro cùng phiên bản Pro Max sẽ xuất hiện trong sự kiện mùa thu năm 2026 của Apple, đi kèm mẫu điện thoại gập đầu tiên mang tên iPhone Fold, còn hai phiên bản giá rẻ hơn là iPhone 18 và iPhone 18e phải chờ đến mùa xuân năm 2027 mới chính thức lên kệ.

Cách chia tách lịch ra mắt này đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của Apple, khi người dùng muốn nâng cấp ngay trong mùa thu buộc phải lựa chọn dòng máy đắt tiền, còn ai chờ mức giá dễ chịu hơn sẽ phải đợi thêm nửa năm.

Phiên bản Pro sở hữu màn hình 6,3 inch, Pro Max có kích thước 6,9 inch, còn iPhone Fold khi gập lại chỉ khoảng 5,5 inch và mở ra đạt gần 7,8 inch, tạo thành bộ ba sản phẩm cao cấp nhất mà Apple từng giới thiệu trong cùng một năm.

Bảng màu năm nay gây chú ý với sắc đỏ mận sẫm pha chút ánh tím. Ảnh: Macworld

Thiết kế dày hơn, bảng màu mới lạ

Về thiết kế, iPhone 18 Pro giữ nguyên bố cục camera ba ống kính đặt trên khối vuông lớn quen thuộc từ thế hệ 17 Pro, nhưng độ dày của máy được cho là tăng lên khoảng 9mm, nhiều hơn 0,25mm so với bản tiền nhiệm, kéo theo trọng lượng nhích thêm khoảng 7 gram lên mức 240 gram.

Một nguồn tin khác lại đưa ra con số khiêm tốn hơn, chỉ 8,8mm so với 8,75mm hiện tại, mức chênh lệch 0,05mm gần như không thể cảm nhận bằng tay. Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ viên pin dung lượng lớn hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, trong khi phần camera nổi trên lưng máy cũng dày thêm khoảng 2mm để chứa cụm ống kính nâng cấp. Mẫu dummy rò rỉ cho thấy khối camera của Pro Max có thể dày tới 11,54mm, tăng từ 11,23mm, kéo vùng ống kính lên tổng cộng 13,77mm so với 12,92mm của thế hệ trước.

Mặt kính lưng được điều chỉnh màu sắc để hòa hợp với khung nhôm, xóa bỏ hiệu ứng hai tông màu từng gây tranh cãi trên iPhone 17 Pro, còn chất liệu hoàn thiện vẫn là nhôm anod hóa dù dòng sản phẩm này từng vướng phàn nàn về độ bền. Khu vực Ceramic Shield phục vụ sạc MagSafe cũng được đồn đoán có độ trong suốt nhẹ hơn trước, dù Apple chưa làm rõ chi tiết kỹ thuật của thay đổi này.

Bảng màu năm nay gây chú ý với sắc đỏ mận sẫm pha chút ánh tím, mang mã Pantone 6076, được xem là gam màu đặc trưng mà Apple dành riêng cho năm 2026, đi cùng ba lựa chọn còn lại gồm xanh nhạt Pantone 2121 gần giống tông Mist Blue của iPhone 17, xám đậm Pantone 426C và bạc Pantone 427C tương tự thế hệ hiện hành. Những mã màu này trùng khớp với mẫu dummy iPhone 18 Pro rò rỉ trước đó, củng cố thêm độ tin cậy cho thông tin về bảng màu mới.

Mô hình iPhone 17 Pro (bên trái) so với iPhone 18 Pro (ảnh: Vadim Yuryev)

Dynamic Island cũng là tâm điểm tranh luận trong loạt rò rỉ về iPhone 18 Pro. Leaker Ice Universe khẳng định Dynamic Island sẽ thu hẹp tới 35% so với hiện tại, với chiều rộng khoảng 13,5mm thay vì 20,7mm như trên iPhone 17, đồng thời bản dựng CAD xuất hiện hồi tháng 5 cũng cho thấy khu vực này được thu nhỏ rõ rệt.

Ngược lại, nguồn tin từ Trung Quốc mang tên Digital Chat Station cho rằng Apple chưa thể thu nhỏ Dynamic Island ngay trong năm nay, mà phải đợi đến iPhone 19 mới thực hiện được thay đổi này. Công nghệ Face ID giấu dưới màn hình từng được đồn đoán cũng bị gác lại, do thông tin gần đây cho thấy giải pháp này chưa sẵn sàng để đưa vào sản xuất, trong khi tấm nền hiển thị được nâng cấp lên chuẩn LTPO+ nhằm tiết kiệm điện năng tốt hơn so với LTPO trên thế hệ trước.

Chip A20 tiến trình 2 nanomet, camera và pin nâng cấp mạnh

Sức mạnh xử lý của iPhone 18 Pro đến từ chip A20, sản xuất trên tiến trình 2 nanomet của TSMC, đánh dấu lần đầu tiên Apple áp dụng công nghệ này cho dòng chip di động. Nhờ mật độ transistor tăng lên, hiệu năng của A20 có thể nhanh hơn tới 15% và tiết kiệm điện năng tới 30% so với chip A19 hiện tại, đồng thời chip được đóng gói theo công nghệ WMCM giúp tích hợp RAM ngay trên cùng tấm wafer với CPU, GPU và Neural Engine thay vì đặt tách rời như trước. Cách đóng gói này giúp rút gọn kích thước tổng thể của chip, nhường thêm không gian bên trong máy cho các linh kiện khác, kéo theo hiệu năng xử lý trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence được cải thiện cùng thời lượng pin kéo dài hơn.

Giá thành sản xuất chip 2 nanomet lại là bài toán không nhỏ, khi TSMC thông báo với Apple rằng chi phí sẽ cao hơn ít nhất 50% so với tiến trình 3 nanomet trước đây, khiến nhiều đồn đoán cho rằng chỉ các phiên bản Pro cao cấp mới được trang bị chip mới này, còn iPhone 18 tiêu chuẩn có thể dùng phiên bản A20 rút gọn hơn.

Cụm camera chính trên iPhone 18 Pro được đồn đoán trang bị khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến để hạn chế tình trạng cháy sáng và tạo hiệu ứng xóa phông linh hoạt hơn. Ít nhất một phiên bản trong dòng máy sẽ sử dụng cảm biến hình ảnh xếp lớp ba tầng do Samsung phát triển, giúp tốc độ phản hồi nhanh hơn, giảm nhiễu và mở rộng dải tương phản động.

Ống kính chính cùng ống tele được nâng khẩu độ lớn hơn để thu sáng tốt trong điều kiện thiếu sáng, còn Apple còn cân nhắc bổ sung thấu kính teleconverter nhằm tăng tiêu cự hiệu dụng cho khả năng zoom, dù cách tích hợp linh kiện này trên một chiếc điện thoại vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Hình ảnh phác thảo ý tưởng của iPhone 18 Pro với Dynamic Island nhỏ hơn (nguồn ảnh: Filip Vabroušek )

Về kết nối, chip modem C2 thế hệ mới được kỳ vọng dần thay thế modem Qualcomm, hỗ trợ băng tần mmWave 5G và tính năng bảo mật vị trí Limit Precise Location, giúp nhà mạng chỉ nhận diện được khu vực lân cận thay vì địa chỉ chính xác của người dùng. C2 còn được trang bị chuẩn kết nối vệ tinh NR-NTN, mở đường cho khả năng truy cập internet qua vệ tinh khi mất sóng di động, đồng thời cho phép ứng dụng của bên thứ ba cùng Apple Maps, Photos hoạt động trong điều kiện này. Một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng lại cho rằng Apple vẫn phải dùng modem Qualcomm tại thị trường Mỹ do lo ngại C2 chưa hỗ trợ đầy đủ băng tần mmWave, trong khi các khu vực khác trên thế giới sẽ chuyển hẳn sang modem tự phát triển.

Thời lượng pin là điểm cộng rõ rệt của thế hệ này, khi iPhone 18 Pro tại Mỹ được trang bị viên pin 4.288mAh, còn bản bán tại Trung Quốc chỉ đạt 4.056mAh do máy phải chừa chỗ cho khay SIM vật lý theo quy định sở tại. iPhone 18 Pro Max tại Mỹ sở hữu dung lượng 5.567mAh và bản Trung Quốc dừng ở 5.391mAh, cao hơn hẳn mức 4.252mAh của iPhone 17 Pro và 5.088mAh của iPhone 17 Pro Max hiện hành.

Giá bán tăng mạnh, ngày ra mắt đã cận kề

Sau đợt tăng giá iPad và Mac hồi tháng 6, giới phân tích dự báo iPhone 18 Pro cũng khó tránh khỏi xu hướng này. Theo hãng nghiên cứu IDC, giá bán iPhone 18 Pro và Pro Max có thể tăng thêm tới 200 USD, đưa mức giá khởi điểm lên lần lượt 1.299 USD và 1.399 USD.

Tờ Wall Street Journal đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng giá RAM tăng hơn gấp ba lần khiến bản Pro nhiều khả năng khởi điểm ngay từ 1.399 USD, trong khi Counterpoint Research ước tính riêng phiên bản Pro Max dung lượng 1TB có thể đắt hơn tới 300 USD so với thế hệ trước do chi phí linh kiện leo thang. Một số dự đoán cho rằng Apple sẽ dùng mẫu iPhone Fold cao cấp để san sẻ bớt áp lực chi phí, qua đó giữ mức tăng giá của dòng Pro ở biên độ vừa phải hơn so với các con số nêu trên.

Về thời điểm ra mắt, iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến trình làng vào tháng 9 năm 2026, còn iPhone Fold sẽ xuất hiện sau đó ít lâu trong cùng năm. Người dùng muốn sở hữu phiên bản giá mềm hơn là iPhone 18 và iPhone 18e buộc phải chờ đến mùa xuân năm 2027, đúng theo chiến lược chia tách lịch ra mắt mà Apple đang áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm năm nay.