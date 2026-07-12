Xe và phương tiện

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Phạm Anh

Phạm Anh

18:01 | 12/07/2026
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Liệu xe điện sạc nhanh 10 phút có phải là hình mẫu ô tô của tương lai? Mẫu xe mang tên Shell Triple 10 Challenge vừa lăn bánh tại Anh, mang theo chất làm mát pin thế hệ mới cho phép viên pin nhỏ hơn một nửa so với thông thường vẫn đưa xe đi được gần 200 km sau mỗi lần nạp điện.
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Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?
Shell giới thiệu mẫu xe concept Triple 10 Challenge tại trung tâm thử nghiệm HORIBA-MIRA ở Nuneaton. Ảnh: BBC

Bí quyết giúp pin xe điện sạc nhanh mà vẫn an toàn

Xe điện sạc nhanh 10 phút không còn là lời hứa xa vời sau khi Shell cùng các kỹ sư Anh giới thiệu một mẫu xe concept có khả năng nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong 10 phút, tương đương thời gian một tài xế dừng chân đổ nhiên liệu cho xe chạy xăng dầu. Nhóm phát triển gọi dự án là Shell Triple 10 Challenge Concept Car, chiếc xe do RML Group dựng lên từ con số không trong 18 tháng nhằm gói trọn càng nhiều công nghệ xe điện mới nhất càng tốt vào một bản trình diễn duy nhất. Kết quả sau cùng là một chiếc xe sạc rất nhanh, khai thác được quãng đường di chuyển ấn tượng từ khối pin chỉ bằng một nửa dung lượng thông thường, đồng thời giữ dấu chân carbon trong suốt vòng đời sản phẩm ở mức thấp bất ngờ.

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?
Kỹ sư Denis Gorman của RML Group giải thích cơ chế giúp pin xe sạc nhanh. Ảnh: BBC

Bí quyết nằm ở khối pin của xe, nơi Shell cho một phần động cơ điện và toàn bộ khối pin ngâm trong loại chất làm mát mới do hãng phát triển, giữ nhiệt độ hệ thống điện luôn ổn định trong lúc dòng điện lớn chạy qua, nhờ đó pin chịu được cường độ sạc cao mà không quá nóng. Ngồi ở hàng ghế sau trong một xe thử nghiệm, kỹ sư Denis Gorman của RML Group giải thích cơ chế vận hành cho phóng viên, cho biết nhóm kỹ sư đã cho chất lỏng của Shell chảy xuyên qua toàn bộ các cell pin, qua đó ép khối pin làm việc hết công suất để sạc thật nhanh nhưng vẫn giữ pin trong giới hạn an toàn cho phép. "Chúng tôi đã hiện thực hóa một ý tưởng khá thông minh là cho chất lỏng của Shell chảy xuyên suốt tất cả các cell pin, nhờ đó có thể ép pin hoạt động hết công suất để sạc thật nhanh, nhưng vẫn nằm trong giới hạn vận hành an toàn của pin", Denis Gorman nói.

Bao quanh khối pin, đội ngũ kỹ sư sử dụng vật liệu tái chế để giảm dấu chân carbon, đồng thời dồn nhiều công sức cắt giảm trọng lượng tổng thể của xe, nhờ đó mẫu concept đạt quãng đường di chuyển tương đương những xe cùng phân khúc, khoảng 124 dặm, tức gần 200 km cho một lần sạc đầy, dù dung lượng pin chỉ bằng một nửa mức thông thường.

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?
RML Group phát triển chiếc xe từ con số không trong 18 tháng, tích hợp những công nghệ xe điện mới nhất. Ảnh: BBC

Thử thách kỹ thuật tại xưởng HORIBA-MIRA

Gộp toàn bộ công nghệ này vào một chiếc xe vận hành trơn tru không phải việc dễ dàng, nên đội ngũ dự án tìm đến các chuyên gia tại trung tâm thử nghiệm HORIBA-MIRA ở Nuneaton, hạt Warwickshire, nơi sở hữu kinh nghiệm kỹ thuật phù hợp cho đúng dạng dự án này. Ben Gale, kỹ sư của HORIBA-MIRA, cho biết còn rất nhiều bài toán kỹ thuật cần giải khi đưa loại chất lỏng mới vào một chiếc xe thực tế. "Chất lỏng mới này tương tác thế nào với các ống cao su chẳng hạn? Còn rất nhiều điều cần tìm hiểu xung quanh vấn đề đó và đây chính là một phần của quá trình phát triển mẫu concept này. Nhưng cho mọi người thấy tiềm năng của công nghệ mới là điều khiến chúng tôi thực sự hào hứng", Ben Gale nói.

Bao giờ công nghệ pin sạc nhanh lên kệ đại lý

Sau khi đạt mục tiêu đề ra, câu hỏi đặt ra lúc này là bao giờ công nghệ pin làm mát bằng chất lỏng mới xuất hiện trên những mẫu xe điện bày bán tại đại lý, và Toby Rockstroh, đại diện Shell, cho biết nhiều hãng xe đã bày tỏ sự quan tâm tới công nghệ này. "Có rất nhiều hãng xe quan tâm tới công nghệ này và chúng tôi kỳ vọng thế hệ xe điện tiếp theo sẽ có một mẫu xe tương tự xuất hiện trên thị trường", ông Toby Rockstroh nói.

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?
Một phần động cơ và toàn bộ khối pin của xe ngâm trong dung dịch làm mát pin chuyên dụng. Ảnh: BBC

Ngồi trong xe suốt hành trình thử nghiệm, phóng viên cảm nhận không khác gì một mẫu xe thương mại đã hoàn thiện, với màn hình hiển thị đẹp mắt, nhiều chi tiết thiết kế tinh tế và khoảng để chân hàng ghế sau rộng rãi nhờ khối pin thu nhỏ hơn nhiều so với thông thường. Đáng tiếc, đoàn thử nghiệm không thể ở lâu ngoài trời trong đợt nắng nóng gay gắt tại Anh, bởi phần gương chiếu hậu bằng nhựa in 3D công nghệ cao có nguy cơ chảy mềm dưới nhiệt độ cao, một trục trặc chỉ tồn tại ở giai đoạn xe mẫu thử nghiệm. Đây sẽ không còn là vấn đề với những chiếc xe thương mại thực thụ mà Shell, HORIBA-MIRA cùng đội ngũ kỹ sư vùng Midlands kỳ vọng sẽ ra đời sau dự án này.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 149,000
Hà Nội - PNJ 145,000 149,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 149,000
Miền Tây - PNJ 145,000 149,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 149,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 149,000
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
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Cập nhật: 12/07/2026 19:00
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Cập nhật: 12/07/2026 19:00
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