Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Shell giới thiệu mẫu xe concept Triple 10 Challenge tại trung tâm thử nghiệm HORIBA-MIRA ở Nuneaton. Ảnh: BBC

Bí quyết giúp pin xe điện sạc nhanh mà vẫn an toàn

Xe điện sạc nhanh 10 phút không còn là lời hứa xa vời sau khi Shell cùng các kỹ sư Anh giới thiệu một mẫu xe concept có khả năng nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong 10 phút, tương đương thời gian một tài xế dừng chân đổ nhiên liệu cho xe chạy xăng dầu. Nhóm phát triển gọi dự án là Shell Triple 10 Challenge Concept Car, chiếc xe do RML Group dựng lên từ con số không trong 18 tháng nhằm gói trọn càng nhiều công nghệ xe điện mới nhất càng tốt vào một bản trình diễn duy nhất. Kết quả sau cùng là một chiếc xe sạc rất nhanh, khai thác được quãng đường di chuyển ấn tượng từ khối pin chỉ bằng một nửa dung lượng thông thường, đồng thời giữ dấu chân carbon trong suốt vòng đời sản phẩm ở mức thấp bất ngờ.

Kỹ sư Denis Gorman của RML Group giải thích cơ chế giúp pin xe sạc nhanh. Ảnh: BBC

Bí quyết nằm ở khối pin của xe, nơi Shell cho một phần động cơ điện và toàn bộ khối pin ngâm trong loại chất làm mát mới do hãng phát triển, giữ nhiệt độ hệ thống điện luôn ổn định trong lúc dòng điện lớn chạy qua, nhờ đó pin chịu được cường độ sạc cao mà không quá nóng. Ngồi ở hàng ghế sau trong một xe thử nghiệm, kỹ sư Denis Gorman của RML Group giải thích cơ chế vận hành cho phóng viên, cho biết nhóm kỹ sư đã cho chất lỏng của Shell chảy xuyên qua toàn bộ các cell pin, qua đó ép khối pin làm việc hết công suất để sạc thật nhanh nhưng vẫn giữ pin trong giới hạn an toàn cho phép. "Chúng tôi đã hiện thực hóa một ý tưởng khá thông minh là cho chất lỏng của Shell chảy xuyên suốt tất cả các cell pin, nhờ đó có thể ép pin hoạt động hết công suất để sạc thật nhanh, nhưng vẫn nằm trong giới hạn vận hành an toàn của pin", Denis Gorman nói.

Bao quanh khối pin, đội ngũ kỹ sư sử dụng vật liệu tái chế để giảm dấu chân carbon, đồng thời dồn nhiều công sức cắt giảm trọng lượng tổng thể của xe, nhờ đó mẫu concept đạt quãng đường di chuyển tương đương những xe cùng phân khúc, khoảng 124 dặm, tức gần 200 km cho một lần sạc đầy, dù dung lượng pin chỉ bằng một nửa mức thông thường.

RML Group phát triển chiếc xe từ con số không trong 18 tháng, tích hợp những công nghệ xe điện mới nhất. Ảnh: BBC

Thử thách kỹ thuật tại xưởng HORIBA-MIRA

Gộp toàn bộ công nghệ này vào một chiếc xe vận hành trơn tru không phải việc dễ dàng, nên đội ngũ dự án tìm đến các chuyên gia tại trung tâm thử nghiệm HORIBA-MIRA ở Nuneaton, hạt Warwickshire, nơi sở hữu kinh nghiệm kỹ thuật phù hợp cho đúng dạng dự án này. Ben Gale, kỹ sư của HORIBA-MIRA, cho biết còn rất nhiều bài toán kỹ thuật cần giải khi đưa loại chất lỏng mới vào một chiếc xe thực tế. "Chất lỏng mới này tương tác thế nào với các ống cao su chẳng hạn? Còn rất nhiều điều cần tìm hiểu xung quanh vấn đề đó và đây chính là một phần của quá trình phát triển mẫu concept này. Nhưng cho mọi người thấy tiềm năng của công nghệ mới là điều khiến chúng tôi thực sự hào hứng", Ben Gale nói.

Bao giờ công nghệ pin sạc nhanh lên kệ đại lý

Sau khi đạt mục tiêu đề ra, câu hỏi đặt ra lúc này là bao giờ công nghệ pin làm mát bằng chất lỏng mới xuất hiện trên những mẫu xe điện bày bán tại đại lý, và Toby Rockstroh, đại diện Shell, cho biết nhiều hãng xe đã bày tỏ sự quan tâm tới công nghệ này. "Có rất nhiều hãng xe quan tâm tới công nghệ này và chúng tôi kỳ vọng thế hệ xe điện tiếp theo sẽ có một mẫu xe tương tự xuất hiện trên thị trường", ông Toby Rockstroh nói.

Một phần động cơ và toàn bộ khối pin của xe ngâm trong dung dịch làm mát pin chuyên dụng. Ảnh: BBC

Ngồi trong xe suốt hành trình thử nghiệm, phóng viên cảm nhận không khác gì một mẫu xe thương mại đã hoàn thiện, với màn hình hiển thị đẹp mắt, nhiều chi tiết thiết kế tinh tế và khoảng để chân hàng ghế sau rộng rãi nhờ khối pin thu nhỏ hơn nhiều so với thông thường. Đáng tiếc, đoàn thử nghiệm không thể ở lâu ngoài trời trong đợt nắng nóng gay gắt tại Anh, bởi phần gương chiếu hậu bằng nhựa in 3D công nghệ cao có nguy cơ chảy mềm dưới nhiệt độ cao, một trục trặc chỉ tồn tại ở giai đoạn xe mẫu thử nghiệm. Đây sẽ không còn là vấn đề với những chiếc xe thương mại thực thụ mà Shell, HORIBA-MIRA cùng đội ngũ kỹ sư vùng Midlands kỳ vọng sẽ ra đời sau dự án này.