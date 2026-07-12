Chứng khoán tuần 6-10/7: VN-Index giảm gần 34 điểm, dòng tiền dè dặt chờ kết quả quý II

Dòng tiền suy yếu kéo VN-Index rời xa mốc 1.850 điểm

VN-Index mở tuần bằng phiên giảm mạnh ngày 6/7 khi mất khoảng 18 điểm và lùi về vùng 1.843 điểm. Áp lực bán lan rộng khiến sàn HOSE chỉ còn 46 mã tăng so với 174 mã giảm, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm ngay từ đầu tuần.

Hai phiên giữa tuần mang lại nhịp hồi phục ngắn. Ngày 7/7 chỉ số quay đầu tăng nhẹ với mẫu hình nến Hammer, VN30 đảo chiều đi lên sau ba phiên giảm liên tiếp. Sang ngày 8/7, VN-Index tăng thêm 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm nhờ lực kéo từ nhóm dầu khí.

Trong phiên 8/7, BSR bứt phá gần 5%, GAS tăng 2,57% và PLX tăng 2,29%, phản ánh kỳ vọng vào giá dầu thế giới hồi phục và triển vọng lợi nhuận quý II của ngành. Thanh khoản cải thiện giúp cả ba nhóm vốn hóa cùng tăng, với nhóm vốn hóa trung bình dẫn đầu.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index cuối tuần ngày 10/7

Đà hồi phục không kéo dài. Ngày 9/7, VN-Index giảm 13 điểm về 1.840,70 điểm khi không vượt được vùng cản 1.850 điểm, rồi tiếp tục mất 12,36 điểm trong phiên cuối tuần 10/7. Sàn HOSE phiên 9/7 có tới 206 mã giảm, gấp hơn hai lần số mã tăng.

Chốt tuần, VN-Index dừng tại 1.828,34 điểm, giảm 33,74 điểm tương đương 1,81% so với tuần trước. HNX-Index lùi về 303,76 điểm, giảm 1,24%, còn VN30-Index mất 1,58% về 1.970,82 điểm và rời khá xa mốc tâm lý 2.000 điểm.

Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE chỉ đạt khoảng 17.529 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn trung bình 20 tuần. Riêng phiên 9/7, giá trị giao dịch toàn sàn TP.HCM lùi về hơn 14.600 tỷ đồng, mức thấp nhất trong hơn nửa tháng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó hơn 2.400 tỷ đồng trên HOSE. Đồng USD mạnh cùng chênh lệch lãi suất giữa USD và VND thu hẹp khiến dòng vốn ngoại chưa dừng rút. Lũy kế bảy tháng đầu năm, giá trị bán ròng lên khoảng 81.400 tỷ đồng.

Nhóm ngành phân hóa mạnh, dầu khí đi ngược thị trường

Bức tranh ngành cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Cảng biển và logistics giảm sâu nhất với mức mất khoảng 4,6%, tiếp đến là dịch vụ tiêu dùng giảm 2,7%, nguyên vật liệu giảm 2,6% và công nghệ thông tin giảm 2,3%.

Các nhóm chứng khoán, điện, khu công nghiệp, bảo hiểm, bán lẻ, thủy sản và hàng không đồng loạt suy yếu, đi kèm thanh khoản tăng ở các phiên giảm. Diễn biến này phản ánh áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng thay vì tập trung ở một vài nhóm.

Dầu khí là điểm sáng hiếm hoi khi tăng khoảng 1,7% cả tuần nhờ giá dầu thế giới hồi phục trước diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Dù vậy, nhóm này đảo chiều giảm trong phiên cuối tuần với BSR mất 3,23%, PVS giảm 3,72%, PVD giảm 2,4% và PVT giảm 2,83%.

Ở nhóm tài chính ngân hàng, sức ép hiện rõ khi VCB, BID, VPB, TCB và TCX cùng suy yếu, lấy đi gần 10 điểm của VN-Index trong tuần. Riêng phiên 9/7, MBB là mã kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi hơn 2,4 điểm, sắc đỏ chiếm thế chủ đạo trên bảng điện nhóm ngân hàng.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực với VIX giảm 3,74%, SHS giảm 3,14%, VCI giảm 2,59% và SSI giảm 1,48%. Ở nhóm công nghiệp, GEX mất 2,56%, VSC giảm 2,69%, PC1 giảm 2,97% và VCG giảm 2,17%.

Bất động sản tiếp tục phân hóa. VHM là mã tác động tiêu cực lớn nhất khi lấy đi gần 4 điểm của chỉ số, VPL kéo giảm thêm hơn 1,2 điểm. PTL trở thành cổ phiếu giảm sâu nhất tuần với mức giảm 14,29% sau khi trải qua bốn phiên đi xuống và lùi về vùng đáy cũ.

Chiều ngược lại, VIC là trụ đỡ mạnh nhất khi đóng góp hơn 4,4 điểm cho VN-Index, theo sau là LPB với hơn 1,6 điểm và BSR trên 1 điểm. Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH tăng 1,64%, VNM tăng 1,62% và HAG tăng 1,03% trong phiên cuối tuần, giúp nhóm này giữ sắc xanh hiếm hoi.

Nhóm công nghệ chịu áp lực khi FPT biến động trái chiều và chốt tuần quanh vùng 72.700 đồng. Đây cũng là mã dẫn đầu chiều bán ròng của khối ngoại, riêng phiên 10/7 bị bán ròng gần 120 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên rút khỏi các mã vốn hóa lớn từng dẫn dắt thị trường.

Nhóm bán lẻ ghi nhận điểm nóng riêng ở PNJ. Sau sự việc liên quan đến cựu giám đốc công ty con P-Lab, cổ phiếu này có ba phiên dư bán sàn với khối lượng lớn và lùi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2025. Vốn hóa doanh nghiệp giảm gần 8.500 tỷ đồng chỉ sau sáu phiên, trong khi SSI hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 của công ty về 3.333 tỷ đồng.

Nền tảng vĩ mô nâng đỡ kỳ vọng nửa cuối năm

Trái với diễn biến kỹ thuật ngắn hạn, các chỉ số vĩ mô tiếp tục phát tín hiệu tích cực. GDP quý II tăng 8,39% và sáu tháng đầu năm tăng 8,18%, mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ. Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực chính với mức tăng 10,23%.

Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 13 tỷ USD, cao nhất trong năm năm, trong khi vốn FDI đăng ký mới tăng 61% so với cùng kỳ lên 34,7 tỷ USD. Chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 6 giữ trên ngưỡng 50 điểm khi đạt 51,8 điểm, củng cố triển vọng luân chuyển hàng hóa và nhu cầu vận tải quý III.

Quá trình số hóa thị trường cũng ghi nhận chuyển động rõ nét. Đến cuối tháng 6, thị trường có 13,43 triệu tài khoản chứng khoán, tăng hơn 268.400 tài khoản so với tháng trước và là tháng mở mới cao nhất trong ba tháng gần đây. Lực đẩy chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước.

Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục hỗ trợ tâm lý. Theo SSI Research, dòng vốn đón đầu việc nâng hạng theo bộ chỉ số FTSE Russell có thể trở thành yếu tố hỗ trợ trong quý III, với đợt giải ngân đầu tiên dự kiến từ tháng 9/2026. Tiến trình này gắn liền với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng công nghệ giao dịch và thanh toán bù trừ.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II được xem là chất xúc tác quan trọng nhất của thị trường trong tháng 7. Nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và thực phẩm đồ uống được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận tích cực, trong khi phân bón và dầu khí trung nguồn có thể chịu áp lực trích lập dự phòng hàng tồn kho sau khi giá dầu biến động.