Nhà sản xuất chip Hàn Quốc trị giá nghìn tỷ đô la ra mắt tại thị trường Mỹ

Cổ phiếu của SK Hynix (Hàn Quốc) đã tăng vọt hơn bảy lần trong năm qua do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu.

Gã khổng lồ đứng sau cuộc đua AI

Trong khi Nvidia trở thành biểu tượng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo, SK Hynix lại nổi lên như một trong những công ty giữ vai trò nền tảng phía sau sự bùng nổ này.

Nhà sản xuất chip Hàn Quốc dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Mỹ thông qua chứng chỉ lưu ký ADR, mở thêm kênh để nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường bộ nhớ đang tăng trưởng mạnh nhờ AI.

SK Hynix hiện là một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Hàn Quốc, chỉ đứng sau Samsung. Dù cái tên này chưa quen thuộc với nhiều người dùng phổ thông, chip nhớ của công ty đã xuất hiện trong hàng loạt thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy chủ dữ liệu và các hệ thống AI.

Cùng với Samsung Electronics và Micron Technology, SK Hynix tạo thành nhóm ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới.

Trong nhiều năm, bộ nhớ thường được xem là mảng ít nổi bật của ngành bán dẫn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI tạo sinh đã thay đổi hoàn toàn vị trí của lĩnh vực này.

Các mô hình AI ngày càng lớn cần lượng dữ liệu khổng lồ được xử lý liên tục. Điều đó khiến bộ nhớ tốc độ cao trở thành thành phần quan trọng không kém bộ xử lý.

Vì sao HBM trở thành “nhiên liệu” của AI?

Lợi thế lớn nhất của SK Hynix hiện nằm ở bộ nhớ băng thông cao HBM.

Khác với RAM truyền thống, HBM được tạo ra bằng cách xếp chồng nhiều lớp chip nhớ lên nhau, sau đó kết nối chúng để truyền dữ liệu với tốc độ rất cao. Cách thiết kế này giúp các bộ xử lý AI nhận và xử lý lượng thông tin lớn hơn trong thời gian ngắn hơn.

Đây là yếu tố quan trọng với các trung tâm dữ liệu đang vận hành những mô hình AI phức tạp.

SK Hynix là một trong những doanh nghiệp đi đầu thương mại hóa HBM và trở thành nhà cung cấp quan trọng cho Nvidia, công ty đang thống trị thị trường chip tăng tốc AI.

Theo TrendForce, lợi thế trong HBM đã đưa SK Hynix trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI trên toàn cầu.

Chuyến thăm của CEO Nvidia Jensen Huang tới SK Hynix tại Seoul trong năm 2026 tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của quan hệ giữa hai doanh nghiệp. Nvidia hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của dòng bộ nhớ HBM.

Mở rộng tại Mỹ để bám sát chuỗi cung ứng AI

Việc SK Hynix tiếp cận sâu hơn thị trường vốn Mỹ diễn ra cùng thời điểm công ty đẩy mạnh đầu tư sản xuất tại quốc gia này.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đang xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên tại Mỹ ở West Lafayette, bang Indiana. Nhà máy trị giá khoảng 4 tỷ USD dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cơ sở này tập trung vào đóng gói tiên tiến, một công đoạn quan trọng trong sản xuất HBM. Đây là bước kết nối nhiều thành phần bán dẫn riêng lẻ thành một hệ thống hoàn chỉnh để sử dụng trong máy chủ AI.

SK Hynix cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, chính sách nhằm tăng năng lực sản xuất bán dẫn nội địa.

Ngoài Mỹ, công ty tiếp tục mở rộng mạnh tại Hàn Quốc. Một cụm sản xuất lớn tại Yongin, phía nam Seoul, được quy hoạch trở thành trung tâm sản xuất chip thế hệ mới trong thập kỷ tới.

Cuộc chơi không chỉ có HBM

Dù HBM đang thu hút sự chú ý lớn nhất, hoạt động kinh doanh của SK Hynix vẫn dựa trên nhiều dòng bộ nhớ khác.

Phần lớn doanh thu của công ty đến từ DRAM, nhóm bộ nhớ được sử dụng rộng rãi trong máy tính, điện thoại, máy chủ và thiết bị điện tử.

Ngoài ra, SK Hynix còn sản xuất bộ nhớ NAND flash, loại chip lưu trữ dữ liệu trong ổ cứng thể rắn SSD và nhiều thiết bị số.

Việc mua lại mảng NAND của Intel với thương hiệu Solidigm giúp SK Hynix mở rộng dấu chân tại Mỹ và bổ sung năng lực trong thị trường lưu trữ dữ liệu.

Khi AI phát triển, nhu cầu không chỉ tăng ở bộ xử lý mà còn lan sang toàn bộ hệ sinh thái bộ nhớ. Các trung tâm dữ liệu cần thêm RAM tốc độ cao, ổ lưu trữ lớn hơn và hệ thống truyền dữ liệu nhanh hơn.

SK Hynix đang xây dựng một nhà máy sản xuất trị giá 4 tỷ đô la ở Indiana và mở rộng hoạt động kinh doanh Solidigm gần Sacramento, California. SK Hynix sẽ niêm yết trên sàn Nasdag vào hôm nay 10/7.

AI có thay đổi vị thế của ngành bộ nhớ?

Sự trỗi dậy của SK Hynix cho thấy bản đồ quyền lực bán dẫn đang thay đổi.

Trong nhiều năm, sự chú ý tập trung vào các công ty thiết kế bộ xử lý như Nvidia, AMD hay các nhà sản xuất chip tiên tiến. Nhưng khi AI ngày càng phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu, bộ nhớ trở thành mắt xích chiến lược.

Nếu nhu cầu AI tiếp tục tăng, những doanh nghiệp kiểm soát công nghệ HBM có thể giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, cuộc đua này cũng đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ vào nhà máy, thiết bị sản xuất và công nghệ mới. Các máy quang khắc EUV cần thiết cho chip tiên tiến có chi phí hàng trăm triệu USD mỗi chiếc và chỉ được cung cấp bởi ASML của Hà Lan.

SK Hynix đang đặt cược rằng AI không phải một chu kỳ ngắn hạn, mà là nền tảng công nghệ kéo dài nhiều năm.

Thành công của canh bạc này sẽ quyết định liệu nhà sản xuất bộ nhớ Hàn Quốc có tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong kỷ nguyên AI hay phải đối mặt với một chu kỳ điều chỉnh quen thuộc của ngành bán dẫn.