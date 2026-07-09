LocknLock giảm giá đến 50%++ tại Điện Máy Xanh trong suốt tháng 7

Deal hot lên đến 50%++ đã đổ bộ, săn ngay kẻo lỡ

Giữa sức nóng mùa hè, hàng loạt deal sốc chính thức được tung ra. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được áp dụng mức giá sàn chưa từng có với số lượng có hạn, mang đến cơ hội săn deal hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Mùa hè là thời điểm bình giữ nhiệt trở thành "item" không thể thiếu khi đi học, đi làm, tập luyện hay du lịch. Bắt kịp xu hướng này, LocknLock triển khai ưu đãi từ 20% đến 50% cho nhiều dòng bình và ly giữ nhiệt được yêu thích.

Nổi bật là dòng TACTFLOW với lớp phủ gốm sứ cao cấp giúp giữ trọn hương vị thức uống và khả năng giữ lạnh lên đến 15 giờ.

Bắt trọn nhịp sống năng động mùa hè: "Bình giữ nhiệt mát lạnh, giá càng mát hơn!" .

Bên cạnh đó, Fold Grip Tumbler gây ấn tượng với tay cầm gập thông minh cùng thiết kế hiện đại, tiện lợi, phù hợp để đồng hành trong mọi hoạt động hằng ngày, cho ngày hè thêm năng động.

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm bình giữ nhiệt LocknLock hấp dẫn khác cũng đã có mặt tại Điện Máy Xanh.

Nâng tầm gian bếp hiện đại: "Nấu ngon mỗi ngày, giá chỉ còn một nửa"

Không gian bếp ngày càng được nhiều gia đình chú trọng đầu tư, kéo theo nhu cầu lựa chọn các sản phẩm gia dụng có độ bền cao, an toàn và tiện dụng. Thấu hiểu nhu cầu này của khách hàng, LocknLock tung nhiều ưu đãi hấp dẫn đến 49% cho nhóm sản phẩm nồi chảo, mang đến giải pháp nâng cấp gian bếp với chi phí hợp lý.

Sở hữu thiết kế hiện đại, chất liệu bền bỉ cùng khả năng truyền nhiệt hiệu quả, các sản phẩm nồi chảo LocknLock đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng hằng ngày, đồng thời mang đến trải nghiệm vào bếp tiện lợi và thoải mái hơn.

Công nghệ chăm sóc cá nhân chuẩn Hàn: "Đẹp chuẩn salon, giá giảm đến bất ngờ"

Diện mạo chỉn chu không chỉ giúp gia tăng sự tự tin mà còn mang đến cảm giác thoải mái để tận hưởng trọn vẹn những chuyến du lịch hay buổi hẹn. Các “siêu phẩm" chăm sóc cá nhân và thiết bị làm đẹp LocknLock sẽ sớm có mặt gian hàng Điện Máy Xanh trong tháng 7 này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu máy sấy tóc thế hệ mới, bộ đôi máy triệt lông lạnh IPL, tăm nước, bàn chải điện LocknLock,... với mức giảm lên đến 38%. Ứng dụng công nghệ làm đẹp chuẩn Hàn, các sản phẩm mang đến trải nghiệm chăm sóc cá nhân tiện lợi, hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Không chỉ các sản phẩm nổi bật kể trên, toàn bộ ngành hàng LocknLock sẽ đồng loạt áp dụng ưu đãi hấp dẫn trong suốt tháng 7, mang đến cơ hội để người tiêu dùng dễ dàng sở hữu các sản phẩm gia dụng chính hãng với mức giá hợp lý. Khách hàng còn an tâm mua sắm với hệ thống phân phối rộng khắp của Điện Máy Xanh, chính sách bảo hành và hậu mãi lên đến 24 tháng đối với các sản phẩm điện máy.

Ghé ngay cửa hàng Điện Máy Xanh gần nhất hoặc truy cập trang ngay website Điện Máy Xanh đặt hàng online ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội săn ưu đãi hấp dẫn từ LocknLock.